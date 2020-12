Wismar

„Mehr als ein Verein“ – mit diesem Slogan wirbt die TSG Wismar auf ihrer Homepage. Doch mit den Taten ist das so eine Sache. Ältere Vereinsmitglieder der TSG sind traurig, dass an ihre runden Geburtstage nicht gedacht wird. „Ich bin mit dem Verein groß geworden und fühle mich bis heute mit der TSG verbunden. Dass dann so gar nicht an einen gedacht wird, ist mir doch ganz schön gegen den Strich gegangen“, sagt Jürgen Behm. Zu seinem 80. Geburtstag in diesem Jahr gab es weder eine Karte noch Blumen. Nicht mal einen Anruf.

Damit müssen auch andere Ehrenmitglieder des Vereins wie Holger Röpke leben. Der Abteilungsleiter der Akrobaten, der dreimal in der Woche das Training leitet, feierte in diesem Jahr ebenfalls seinen 80. Geburtstag. Vom Verein kam nichts.

Handballerfolgstrainer Erwin Meyer wurde im letzten Jahr 90. Er hatte das Glück, dass losgelöst von der Vereinsspitze einige seiner früheren Spielerinnen ihn bei der Geburtstagsfeier überrascht hatten. „Dass die Mädels da waren, war ein sehr schönes Geschenk zu meinem Geburtstag“, freute sich Ehrenmitglied Erwin Meyer.

Verein räumt Versäumnis ein

Torsten Wehr, Präsident TSG Wismar. Quelle: Peter Preuß

TSG-Präsident Torsten Wehr redet nicht lange um den heißen Brei: „Das ist nicht gut, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das darf man nicht vergessen, gerade bei älteren Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. Es tut mir leid, aber wir können es leider nicht mehr ändern.“

Jürgen Behm hat von 1958 bis 1976 für die 1. Fußball-Männermannschaft gespielt. Am 3. Februar 1961 entstand aus den Vereinen Motor und Einheit die Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Wismar. Aus dem Mehrspartenverein gingen spätere Nationalspieler wie Joachim Streich, Leichtathletik-Olympiasiegerin Marita Meier-Koch oder auch Handball-Weltmeisterin Andrea Stein (heute Bölk) hervor.

12 000 Zuschauer auf dem Jahnplatz

Jürgen Behm hat viele Jahre für die 1. Männermannschaft der TSG Fußball gespielt. Quelle: privat

Der frühere Linksverteidiger Jürgen Behm erinnert sich besonders gerne an das Jahr 1972. Damals spielte DDR-Ligist Wismar als einer von fünf Staffelsiegern um den Aufstieg in die Oberliga, die damals höchste Spielklasse in der DDR.

Aus heutiger Sicht kaum vorstellbare 12 000 Zuschauer verfolgten den 2:1-Sieg gegen Stahl Eisenhüttenstadt auf dem Jahnplatz. Am Ende stiegen aber Erfurt und Chemie Leipzig auf. „Mensch, waren das Zeiten“, zählt der Wismarer Namen und Anekdoten wie am Fließband auf.

Nach der aktiven Zeit für den Verein gearbeitet

Nach seiner aktiven Zeit war Jürgen Behm von 1978 bis Januar 1989 technischer Leiter bei der TSG und von 1996 bis 2006 Geschäftsführer des Vereins. Vier Jahre unterstützte ihn seine Frau Heide bei den Finanzen. Dass jetzt Funkstille herrscht, ärgert ihn. „Das geht aber nicht nur mir so. Dabei gab es dafür eine Datei, die ich damals übergeben habe“, wünscht er sich mehr Herzblut und spricht auch im Namen von Ehrenmitgliedern wie Christine Böhnke, Erwin Meyer, Holger Röpke, Bernd Klose und Heinz Schischke.

Der heute 80-jährige Jürgen Behm hängt immer noch am Verein. Quelle: Heiko Hoffmann

Das Problem ist im Präsidium bereits angesprochen worden. Torsten Wehr: „Ich gebe ehrlich zu, dass wir mit der Erfassung Schwierigkeiten haben. Wir werden das mit der Geschäftsstelle bereden, wie wir das Problem lösen.“

Zugleich versichert der Präsident, dass die Ehrenmitglieder weiterhin von der Beitragspflicht befreit sind. Ehrenkarten, die in der Vergangenheit bei Spielen der 1. Handballfrauen üblich waren, gibt es hingegen wegen Corona nicht, weil einerseits alle Zuschauer registriert werden müssen und andererseits das Kontingent mit 140 Plätzen in Dorf Mecklenburg schnell aufgebraucht ist.

Mitgliederversammlung im Frühjahr

Die für Dezember geplante Mitgliederversammlung muss wegen Corona auf das nächste Jahr verschoben werden. Etwa 80 Delegierte werden dann auch ein neues Präsidium wählen. Gut möglich, dass bis dahin auch darüber berichtet werden kann, dass die Traditionspflege wieder an Stellenwert gewonnen hat.

TSG ohne Fußballer

Das dürfte dann nicht nur Jürgen Behm freuen. Einen Einschnitt hat er bis heute nur schwer verdaut. Am 2. Juni 2003 beendeten die Fußballer der TSG Wismar ihre 42-jährige Ära mit dem letzten 3:2-Sieg gegen den Brüsewitzer SV. Die Abteilung Fußball wechselte zum FC Anker. Wenn der Wismarer davon erzählt, wie er den Fußballern sportlich und privat alles Gute gewünscht hat, ist er damals wie heute dicht am Wasser gebaut. „Ich bin TSGler durch und durch“, sagt Jürgen Behm. Und gerade darum wurmt es ihn, wenn es im Verein nicht rund läuft.

Der Verein Der 3. Februar 1961 ist das Gründungsdatum der Turn- und Sportgemeinschaft Wismar — damals ein Zusammenschluss aus den Vereinen Aufbau und Motor. Die Mitgliederentwicklung vollzog sich rasant: von 1725 zu Beginn auf 3061 im Jahr 1981. Mit der Wende schrumpfte die Mitgliederzahl auf 991, aktuell sind es knapp 600. Zum 50. Vereinsjubiläum 2011 waren erst 200 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport zum Festempfang geladen, später wurde ein 43:29-Sieg vor über 1300 Zuschauern in der großen Sporthalle bejubelt. Die TSG zählt noch sieben Abteilungen: Handball, Kanu, Akrobatik, Turnen, Radsport, Tischtennis, Allgemeiner Sport. Die Geschäftsstelle der TSG befindet sich in der Goethestraße 12. Sie ist dienstags von 12 bis 17 Uhr oder nach Absprache geöffnet. Geschäftsstellenleiter Matthias Däubler steht für Fragen zur Verfügung (Tel: 038 41 / 33 49 40, Mail: info@tsg-wismar.de). Die Homepage ( www-tsg-wismar.de) ist aktuell wie seit Jahren nicht mehr.

