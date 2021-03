Wismar

Gute Nachrichten vom Wismarer Gerhart-Hauptmann-Gymnasium. Die drei Jungs der Imker-AG haben mit ihrer großen Untersuchung den dritten Platz in Mecklenburg-Vorpommern bei Schüler experimentieren, der Juniorsparte von Jugend forscht, belegt.

Alexander Richter (12), Henning Steinbrenner (14) und Moritz Frederik Münchhoff (13) haben untersucht, ob Land- und Stadthonig sich unterscheiden. „Es wird ja oft gesagt, dass es auf dem Land zu viele Monokulturen gibt. Das wollten wir so nicht glauben. Deswegen das Projekt, wir haben überprüft, in welchem Honig welche Pollen zu welchen Anteilen drin sind“, erklärt Henning Steinbrenner.

Moritz erklärt: „Bienen sammeln ja den Nektar und gleichzeitig den Pollen. Der bildet Kügelchen an den Sammelbeinen.“ Beim Landhonig aus dem Garten der Schulleiterin Ines Albrecht konnten die jungen Forscher den Pollen von den Bienen direkt untersuchen. „Wir sind ja MINT-Schule und haben so sehr gutes Material der Uni Würzburg bekommen“, dankt Ines Albrecht. So konnten die Jungs unterm Mikroskop die Pollen von den Bienenbeinen genau bestimmen.

Bestimmen unterm Mikroskop

Beim eigenen Stadthonig – die Schüler imkern selbst! – war das komplizierter. „Wir haben unseren Honig in Wasser aufgelöst und zentrifugiert“, erklärt Moritz. So wurden die Pollen unter dem Mikroskop sichtbar. An die Bienen und ihre Sammelbeine kamen sie nicht ran. Das Ergebnis? Keine Monokulturen auf dem dem Land. „Wir haben in beiden Honigen ganz verschiedene Pollen gefunden“, erklärt Alexander.

Henning: „Das Ergebnis war ziemlich ausgewogen. Aber das könnte auch an den Standorten der Bienen jeweils liegen. Der Landhonig kommt aus dem sehr gut bepflanzten Garten von Frau Albrecht, unsere Bienen stehen in den Wallgärten hinter der Schule.“ Also alles Idealbedingungen für Insekten, Bienen und damit auch den Honig. Bei dem Stadthonig wurden zum Beispiel Pollen von Apfel, Birne, Schaumkraut und Erbse gefunden. „Durch die vergleichbar guten Standorte war der Unterschied nicht groß“, erklärt Moritz. „Es war spannend, über das Thema mehr rauszufinden“, kommentiert Alex.

Thema Ernährung beim Sport

Auch Felix Schießer aus der 11. Klasse des Wismarer Gymnasiums hat erstmals mitgemacht. Für eine Platzierung reichte es zwar nicht, aber für den Klassenerhalt! Und der ist für den Leistungssportler mindestens genauso wichtig. Der 17-Jährige ist Segler, hat schon mehrere Preise geholt und war aktuell zu leicht für seine Seglerklasse. Er musste Gewicht aufbauen – lieber Muskeln als Fett!

Der Gymnasiast hat sich dem Thema sportlich und gleichzeitig wissenschaftlich genähert. „Es ging um die Bedeutung der Ernährung für den Aufbau von Muskeln. Ist die Ernährung dabei wirklich so wichtig oder machen uns das nur die ganzen Influencer weiß? Und wenn das was bringt, welchen Unterschied macht die Ernährung genau?“, formulierte er seine Fragen.

Acht Wochen Selbstexperiment

Acht Wochen lang hat er sich dem Selbstexperiment gestellt. Die ersten vier Wochen hat er trainiert, ohne auf die Ernährung zu achten. Bei den folgenden vier Wochen hat er auch die Ernährung an sportwissenschaftliche Prinzipen angepasst und mit einem entsprechenden Ernährungsplan bei gleich gebliebenem Trainingsplan weitergemacht.

Mit dem Bandmaß hat er ganz genau immer die Muskelumfänge beobachtet. „Immer an der gleichen Stelle.“ Dazu hat er die „dynamische Kraftausdauer“ gemessen – er hat Übungen wie Liegestütze, Kniebeuge und Bankdrücken bis zur absoluten Erschöpfung gemacht. Sein Fazit: „Die richtige Ernährung bringt wirklich einen entscheidenden Vorteil. Aber es muss jeder für sich wissen, ob sich der Aufwand, sich immer an den Ernährungsplan zu halten, auch lohnt!“

Ausgewogenheit

Wichtig sei die ausgewogene Ernährung, eher eiweißlastig, aber ohne „Pülverchen“. Sein Frühstück bestand zum Beispiel aus Vollkorn- oder Eiweißbrot, Magerquark, Haferflocken, Leinensamen und Nüssen, Milch und Puffreis zum Beispiel. „Wichtig ist die Abwechslung. Die gesunde Mitte, sonst kommt einem alles irgendwann aus den Ohren raus!“

Für einen Sieg bei Jugend forscht hat es für den 17-Jährigen zwar nicht gereicht, dafür offensichtlich für mehr Muskelmasse, mehr Kraft und hoffentlich auch den Klassenerhalt. 2018 war der Segler zum Beispiel Landesmeister der Jugend im Laser Radial.

Von Nicole Hollatz