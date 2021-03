Blowatz

„Wir geben Rassismus keine Chance!“ steht auf den Zetteln, die die Kids und Jugendlichen der Jugendfeuerwehr Blowatz vor ihrem Einsatzfahrzeug in die Höhe halten. Das Bild entstand zu den internationalen Wochen gegen Rassismus, die Deutsche Jugendwehr hat zu solch aussagekräftigen Fotoaktionen aufgerufen.

Engagement gegen Rassismus

So soll ein klares Zeichen gegen Rassismus in den deutschen Jugendfeuerwehren gesetzt werden. Logisch, dass auch der Blowatzer Feuerwehrnachwuchs mitmacht. Mobbing oder Ausgrenzen funktioniert nicht, wenn man als Team zusammen agieren will und muss. Ein Feuerwehreinsatz kann nur funktionieren, wenn jeder mit anpackt.

„Und genau dieses Verhalten zeichnet eine Feuerwehr aus. Unsere Jugendfeuerwehr steht allen Kindern und Jugendlichen offen. Wir unterscheiden nicht, woher jemand kommt, ob er ein Handicap hat oder nicht“, berichtet Jugendwart Jan Karschau. Jede und jeder ist eingeladen, sich zu engagieren.

Drei Nationen Hand in Hand

„Die Jugendfeuerwehr Blowatz vereint zurzeit Mitglieder aus drei unterschiedlichen Nationen“, so Jan Karschau weiter. Das Team sei über die Altersgrenzen hinweg zusammengeschweißt und trete gemeinsam als geschlossene Einheit auf, unabhängig von Aussehen oder Herkunft. Integration ganz praktisch und mit mehrfachem Mehrwert für die Gesellschaft. Das Klischee der Feuerwehrjungs kann Karschau auch widerlegen: Derzeit beträgt der Anteil der Mädchen 60 Prozent in der Jugendwehr.

Ab dem 15. März wird jeden Tag ein Foto mit Statement auf den sozialen Kanälen der Wehr und des Bundesverbandes veröffentlicht (Facebook: www.facebook.com/ffwblowatz, Instagram: www.instagram.com/jugendfeuerwehr_blowatz). Der Bundesverband wird diese Bilder im Zeitraum vom 15. bis 28. März medial aufbereiten und in den sozialen Medien sowie in der Feuerwehrzeitung „Lauffeuer“ veröffentlichen.

Von Nicole Hollatz