Jugendherberge Beckerwitz erst zur Hälfte verkauft: Feuerwehren warten auf Geld

Beckerwitz

Geld für die Feuerwehren – das fordert nicht nur die CDU. Auch die anderen Kreistagsparteien haben sich dafür ausgesprochen. Auf Antrag der Christdemokraten ist bereits Ende 2018 ein entsprechender Beschluss gefasst worden. Darin heißt es: Für Investitionen der Gemeinden in die erforderliche technische Ausrüstung und Fahrzeuge von Freiwilligen Feuerwehren mit überörtlichen Aufgaben werden 2019 zunächst 450 000 Euro und in diesem Jahr 400 000 Euro als Zuwendung des Kreises zur Verfügung gestellt.

Eine Richtlinie dazu soll die Verwaltung erarbeiten, die danach dem Kreisausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt worden soll. Das Geld soll auch aus dem Erlös der Jugendherberge Beckerwitz kommen. Ein Bereich ist verkauft.

„Abwarten ist die schlechteste Lösung“

Doch das hat für die Feuerwehren noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Stattdessen ist der Antrag der CDU-Fraktion, „Investitionsunterstützung für Feuerwehren“, auf der letzten Kreistagssitzung in den Finanzausschuss verwiesen worden. Das ärgert Thomas Grote, den Vorsitzenden der CDU-Fraktion: „Schade, dass die Landrätin und andere Fraktionen im Kreistag immer wieder auf Zeit spielen und zunächst den Verkauf weiterer Gebäude abwarten wollen“, sagt er.

Bereits jetzt könnten an die Feuerwehren 157 000 Euro (so der Mehrerlös) ausgezahlt werden. „Abwarten und verzögern ist hier die schlechteste Lösung“, findet Grote. Er wirft der Verwaltung vor, Beschlüsse der Kreistages nicht umzusetzen. In der heutigen Sitzung des Finanzausschusses werde seine Fraktion deshalb am Thema dranbleiben und den Finger in die Wunde legen.

Schließung wegen Brandschutzmängeln Im Frühjahr 2018 ist die Jugendherberge wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen worden. Die Behebung hätte 1,4 Millionen Euro gekostet – das Geld konnte das Deutsche Jugendherbergswerk nicht aufbringen und löste deshalb den Vertrag mit dem Kreis auf. Zum Anwesen gehören auch Baumhäuser. Sie sind wie eine Bienenwabe aufgebaut. Bis zur Schließung hatte die Jugendherberge 71 000 Gäste und rund 230 000 Übernachtungen gezählt.

Horst Krumpen, Fraktionsgeschäftsführer der Linken, würde die Feuerwehren auch gerne unterstützen. Aber: Noch sei völlig unklar, ob auch der zweite Bereich der Jugendherberge mit Gewinn verkauft wird. „Wir wissen nicht, wie viel Geld am Ende übrig bleiben wird, deshalb sollten wir die erste Summe auch noch nicht ausgeben“, warnt Krumpen.

Die Gemeinde Hohenkirchen hat für das 5223 Quadratmeter große Grundstück mit dem ehemaligen Sanitär- und Küchengebäude 223 000 Euro an den Kreis bezahlt. Sie will das Haus in einen Treffpunkt für Jugendliche, Senioren und Gemeindevertreter umwandeln. Einen Umnutzungsantrag hat Bürgermeister Jan van Leeuwen ( CDU) bereits gestellt, allerdings muss er noch einige Punkte nachbessern. Das Gemeindeoberhaupt rechnet damit, dass im Frühjahr die Arbeiten beginnen können.

Ausschreibungsfrist wurde verlängert

Der Kreis hatte gehofft, auch das auf der anderen Straßenseite liegende Grundstück schnell verkaufen zu können: Im Februar 2019 ist das unter Denkmalschutz stehende Anwesen öffentlich ausgeschrieben – mit einem Mindestgebot von 883 000 Euro. Allerdings hat sich nur ein Interessent gemeldet, der weniger bezahlen wollte. Deshalb ist das historische Anwesen, das 800 Meter vom Strand entfernt liegt, danach über ein bayrisches Maklerbüro angeboten worden, das sich auf die Vermittlung historischer Immobilien spezialisiert hat. Nun gibt es „einige wenige Interessenten“, und die Ausschreibungsfrist ist bis Ende März verlängert worden.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, habe der Kreistag am 6. Dezember 2018 selbst beschlossen, dass die Gesamtsummen erst an die Feuerwehren ausgezahlt werden sollen, wenn alle im Beschluss genannten Liegenschaften erfolgreich verkauft wurden und die Differenz aus Kaufpreis und Restbuchwert die 850 000 Euro überschreitet. Ansonsten würde sich die Gesamt-Ausschüttung reduzieren. Bislang konnten aber nicht alle Liegenschaften verkauft werden und der Buchgewinn für das erste Grundstück betrage erst 157 427,88 Euro.

Kreistag muss entscheiden

Ob die Gesamtsumme von 850 000 Euro tatsächlich erreicht werden kann, sei also derzeit noch offen und damit auch die Gesamtsumme für die Feuerwehren, die sich aus dem Beschluss ergibt. Und weiter heißt es: „Wenn das Geld vorzeitig ausgezahlt werden soll, muss dies durch den Kreistag beschlossen werden. Bis dahin hat die Kreisverwaltung sich an den bisher bestehenden Beschluss zu halten.“

Eine Richtlinie sei im Entwurf vorhanden, sie werde aber erst benötigt, sobald die im Kreistag beschlossenen Verkäufe auch abgeschlossen sind und werde dazu rechtzeitig in den Kreistag eingebracht.

Mehr Infos:

Von Kerstin Schröder