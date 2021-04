Jugendherberge Beckerwitz verkauft – das hat der neue Besitzer vor

Beckerwitz

Die Jugendherberge Beckerwitz ist verkauft: Für 1,111 Millionen Euro. Die Summe ist eine Überraschung: Bei der vorherigen Ausschreibung hatte es zwar auch mehrere Bieter gegeben, aber deren Angeboten waren nicht über das Mindestgebot von 885 000 Euro hinausgegangen.

Diesmal sind gleich zwei Millionen-Offerten für das 1,5 Hektar große Grundstück des Landkreises abgegeben worden – unter anderem von Martin Henning Bischoff. Er hatte am Ende mit 100 000 Euro die Nase vorne und deshalb am Donnerstagabend den Zuschlag des Kreistages erhalten.

Familienrat berät Angebot

„Ich freue mich sehr“, sagt der Schweriner. Schon vor zwei Jahren sei er im Internet auf das Objekt aufmerksam geworden. „Aber damals war es mit einem Nutzungskonzept verbunden. Bei der letzten Ausschreibung war es das nicht der Fall, deshalb habe ich mitgeboten“, erklärt der Investor. Natürlich gebe es schon einige Ideen, wie das unter Denkmalschutz stehende Grundstück entwickelt werden soll. Aber alles steht noch nicht fest. Aber schon so viel: „Ein Teil soll touristisch genutzt werden“, kündigt Martin Henning Bischoff an. Gemeinsam mit seiner Familie habe er die Angebotshöhe diskutiert und entschieden. „Uns war klar, dass es über eine Million gehen wird und wahrscheinlich auch über 1,1 Millionen, deshalb haben wir noch etwas mehr draufgelegt.“

Martin Henning Bischoff kennt sich mit unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden aus, auch mit deren Sanierung. Unter anderem hat er das alte Schweriner Standesamt renoviert. 2010 hatte es ihm die Stadt nach langem Leerstand verkauft. Als neuer Eigentümer ließ er es dann bis zum Sommer 2015 aufwendig sanieren. Vor allem die Terrakotten stellten ihn vor eine Herausforderung. Sie mussten in Handarbeit restauriert werden.

Villen unter Denkmalschutz

Zur Jugendherberge gehören zwei alte Villen, die unter Denkmalschutz stehen. Sie hätten ihn überzeugt sowie das Wegerecht zum Strand und die ruhige Top-Lage in Küstennähe. „Sowas ist einmalig“, begründet Martin Henning Bischoff sein Interesse an dem Grundstück.

Das hätte auch gerne die Gemeinde Hohenkirchen, zu der Beckerwitz gehört, gekauft und deshalb das Mindestgebot abgegeben – zu wenig für den Zuschlag. Der Kreis hatte bei der erneuten Ausschreibung nur ein Kriterium: das höchste Gebot gewinnt, ein Nutzungskonzept ist nicht nötig. „Deshalb mussten wir uns auch für das Höchstgebot entscheiden, alles andere wäre unfair gewesen“, so Kreistagsmitglied Horst Krumpen (Die Linke). Hinzu komme, dass die freiwilligen Feuerwehren in Nordwestmecklenburg von dem Verkaufserlös profitieren. „Sie bekommen so auch mehr Geld“, ergänzt Horst Krumpen.

Finanzierungsvorlage war Pflicht

Die vorherige Ausschreibung war gescheitert, weil die Siegerin nicht rechtzeitig eine Finanzierungsbestätigung ihres Gebotes vorlegen konnte. Deshalb ist so eine Bescheinigung diesmal Pflicht gewesen.

Im Frühjahr 2018 ist die Jugendherberge vor den Toren Wismars wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen worden. Um die zu beheben, wäre eine Investition in Höhe von 1,4 Millionen Euro notwendig gewesen. Das Geld hat das Deutsche Jugendherbergswerk nicht aufbringen können und deshalb den Vertrag mit dem Kreis aufgelöst. Ein Jahr später ist das Areal öffentlich ausgeschrieben worden. Es ist nur 800 Meter von der Wismarbucht entfernt und von landwirtschaftlichen Flächen umgeben.

Das gegenüberliegende ehemalige Sanitär- und Küchengebäude der Herberge hat die Gemeinde Hohenkirchen für 223 000 Euro vom Kreis gekauft, um es in einen Treffpunkt für Jugendliche, Senioren und Gemeindevertreter umzuwandeln. Sie ist der einzige Bieter für den Teil gewesen.

Von Kerstin Schröder