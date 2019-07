Wismar

“So ’ne Spraydose ist wie eine Frau, behandle sie sanft“, kommentiert der Älteste der Sprayer, während er eine dünne Linie zieht. Die Jugendlichen lachen und wissen, diese Sanftheit ist nicht einfach. Bei beiden Themen.

Parkhaus wird immer bunter

Das Oberdeck im Wismarer Wonnemar-Parkhaus ist ihr Revier. Mit dem Unterschied, dass sie das, was sie da machen, dürfen. Dass nicht gleich die Polizei um die Ecke biegt und Anzeigen wegen Sachbeschädigung aufnimmt. Sondern über Fördermittel und Sponsoren, sogar die Farben werden gestellt.

Streetworkerin Ellen Sawatzki vom DRK Kreisverband Nordwestmecklenburg hat das Projekt ins Leben gerufen und zeigt stolz, was ihre Jugendlichen in den letzten Monaten geschaffen haben, zum Teil mit der professionellen Anleitung des Wismarer Graffitikünstlers Christian Pursch.

Motive werden vorher abgesprochen

Einer der jungen Männer an der Parkhauswand erzählt, dass er sonst illegal sprayt. Ellen Sawatzki hofft, er merkt, dass es so viel mehr Spaß macht und keine rechtlichen Folgen hat. Andere Jugendliche sind im Projekt, weil sie ihre Sozialstunden bei der Streetworkerin ableisten.

„Normalerweise haben die ganz viel in der Schrauberwerkstatt zu tun“, erzählt die Streetworkerin. In der „Schrauberwerkstatt“ auf dem Hof des Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrums in der Friedrich-Techen-Straße können junge Leute ihre eigenen Fahrräder sowie andere Drahtesel, die gespendet werden, reparieren.

Ellen Sawatzki holt diese Jugendlichen ins Boot und damit von der Straße, stellt Farben, Kekse und Getränke hin, dazu Regeln auf. „Die Motive müssen mit dem Wonnemar abgestimmt werden, ihr müsst richtig vorher Skizzen machen!“, erklärt sie ihren Schützlingen.

Eben keine illegalen Schmierereien an fremden Wänden, sondern Graffitikunst, auch wenn der Weg bis zum Künstler weit ist. Dafür fördert das Spaßbad das Projekt mit Geld für die teuren Farbdosen und eben den Flächen.

Graffiti als Kunst statt Schmiererei

„Wollen wir jetzt die Outline machen?“, fragt Ole Franke. Der 15-Jährige sprayt regelmäßig, aber dank Streetworker ausschließlich auf legalen Flächen wie am Parkhaus. „ Graffiti macht Spaß und ist für mich eine Leidenschaft geworden“, dankt er.

Neben ihm sprüht Johannes Jahnke, der neue Wismarer Streetworker von der Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und Aufklärung in Westmecklenburg. Er „schnuppert“ derzeit bei Projekten anderer Streetworker rein. Mit Ellen will er regelmäßig zusammenarbeiten. Erst mal lässt er sich von Ole den Begriff „Outline“ erklären und staunt über die Tipps und Tricks, die die Jugendlichen nach und nach bekommen.

Wie eben mit dieser Sanftheit, geringem Abstand zur Wand und dem richtigen „Cap“, dem Sprühkopf, dünne Linien entstehen. Der Rest ist „Fingerfertigkeit“ im Sinne des richtigen Drucks auf eben diesen.

Beliebter Treffpunkt für Jugendliche

„Das Parkhaus ist ein sehr beliebter Treffpunkt für die Jugendlichen“, weiß Ellen Sawatzki. Gerade wenn es kühler ist oder regnet, ist auf jeder Etage eine Jugendgruppe, hört Musik und „hängt ab“. Was man so macht in dem Alter.

„Die Jugendlichen brauchen wieder mehr Plätze für sich“, fordert die Streetworkerin. Rückzugsorte und Treffpunkte außerhalb der Schule und des Elternhauses. Und ganz wichtig: Orte, an denen nicht nur pauschal verurteilend über „die Jugend von heute“ gemeckert wird.

