Von einer Aufhellung auf dem Westmecklenburger Arbeitsmarkt, einem goldenen Herbst spricht Guntram Sydow, Chef der Schweriner Arbeitsagentur. „Im Vergleich zum Vormonat sind die Arbeitslosenzahlen aller Altersgruppen gesunken“, freut er sich. „Es wird nicht nur Personal eingestellt, auch der Ausbildungsbeginn führte zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit.“

Insbesondere die Gruppe der unter 25-Jährigen habe von dieser Entwicklung profitieren können. Im September waren insgesamt 1517 junge Menschen arbeitslos gemeldet – 217 beziehungsweise 12,5 Prozent weniger als im Vormonat. „An diesem überdurchschnittlichen Rückgang zeigen sich nicht nur Nachholeffekte am Ausbildungsmarkt, sondern er dokumentiert auch, dass der regionale Ausbildungsmarkt noch immer in Bewegung ist.“

Noch Spuren der Pandemie sichtbar

Die Arbeitslosenquote in Nordwestmecklenburg liegt derzeit bei 6,1 Prozent. Das ist Platz zwei in Westmecklenburg. Schlechter steht die Landeshauptstadt Schwerin mit 8,8 Prozent da, besser der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 5,6 Prozent. Insgesamt sind im Westen Mecklenburgs im Monat September 15 681 Frauen und Männer als arbeitslos registriert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein deutlicher Rückgang von 1366 Arbeitslosen.

Nichtsdestotrotz hob der Agenturchef gleichzeitig hervor, dass bei aller Euphorie über die stabil positive Entwicklung nicht übersehen werden darf, dass noch immer Spuren der Corona-Pandemie am Westmecklenburger Arbeitsmarkt sichtbar seien. „Wir haben das Vorkrisenniveau bisher noch nicht erreicht. Das dokumentiert insbesondere die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die während der Pandemie deutlich zugenommen hat.“

Kurzarbeit als Stabilitätsanker in der Krisenzeit werde aktuell immer seltener in Anspruch genommen, hält er dagegen. „Insgesamt haben neun Unternehmen für 86 Mitarbeiter im September Kurzarbeit angezeigt. Im September 2020 waren es 29 Anzeigen für 223 Beschäftigte“, so Sydow.

So sieht die Lage in Wismar aus

Auf den Geschäftsstellenbezirk Wismar geblickt, hat sich die Arbeitslosigkeit von August auf September um 123 auf 3167 Personen verringert – davon 1390 Frauen und 1777 Männer. Das sind 136 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. 484 Frauen und Männer haben sich im September neu oder erneut arbeitslos gemeldet. Gleichzeitig konnten aber 612 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden. Die Arbeitslosenquote lag im September bei 7,3 Prozent. Im Ranking aller neun Agenturbezirke bedeutet das den vorletzten Platz. Am besten steht Grevesmühlen da (4,6 Prozent), am schlechtesten die Geschäftsstelle Schwerin (8,8 Prozent).

