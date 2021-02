Wismar/Klütz/Dassow

Die wichtige Nachricht: „Wir sind für euch da!“ Das versprechen Kristian Albrecht (Jugendclub Kiste), Christine Mäckelburg (Jugendclub Klütz), Regine Fahs (Jugendclub BAX in Dassow) und Antje Marth (Jugendclub Bürgerhaus Dargetzow in Wismar) ihren Kindern und Jugendlichen.

Ihre Jugendclubs sind derzeit für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Arbeitsgruppen können nicht stattfinden, genauso die offene Jugendarbeit als Treffpunkt und Anlaufstelle. „Aber Jugendarbeit findet trotzdem statt und ist gerade wichtiger denn je“, kommentiert Kristin Albrecht von der „Kiste“ am Wismarer Friedenshof.

„Wir sind nach wie vor da“

„Wir arbeiten weiter und freuen uns, dass auch die Förderungen weiterlaufen“, spricht Antje Marth einen wichtigen Punkt an. Die vier Jugendclubs in Trägerschaft der Wismarer Awo können nur dank europäischer ESF-Mittel, Hilfen vom Landkreis und der jeweiligen Kommune betrieben werden.

Nun ist alles anders. „Wir können Einzelangebote machen“, erzählt Antje Marth aus dem Wismarer Stadtteil Dargetzow. Das heißt, Kinder und Jugendliche mit Gesprächsbedarf melden sich, rufen an oder klopfen an die Tür des Bürgerhauses. „Wir sprechen dann draußen, mit Abstand, vor der Tür“, erzählt Antje Marth. Und die Kinder haben Gesprächsbedarf.

Ängste und Sorgen

Die Kinder haben Angst vor schlechten Zensuren, weil die digitalen Lernplattformen nicht immer funktionieren oder sie einfach nicht hinterherkommen. Das ständige Zuhausesein führt zu Spannungen. Jugendliche können nicht das machen, was in der Lebensphase dazugehört: Freunde treffen, Party machen, abhängen – das geht im Lockdown gerade nicht wirklich.

„Diese Zeit ist gerade ein Einschlag in der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen“, weiß Christine Mäckelburg und redet Klartext: die Gefahr, dass sich nun Ängste, Drogenabhängigkeiten, Depressionen oder Aggressionen entwickeln, steigt. Um so wichtiger sind die Aufklärungs- und Gesprächsangebote aus den Jugendclubs.

„Wir sind verlässlich da“

„Die große Krise, durch die viele Menschen nun durch müssen, kann auch eine Chance sein“, hofft Antje Marth. „Eine Krise kann man nur meistern, wenn man die Gewissheit hat, es gibt Menschen, die für einen da sind und und helfen!“

Regina Fahs nickt: „Wir sind verlässlich für die Kinder und Jugendlichen da.“ Kristian Albrecht meint: „Wir sind der Fels in der Brandung.“ Christine Mäckelburg sagt: „Wir sind Mutter und Tröster.“ Und Regine Fahs betont: „Wir sind Ersatzfamilie.“

Machen, was möglich ist

Sie erzählen von gestressten Eltern, überforderten Kindern und solchen, die sonst regelmäßig zum gemeinsamen Kochen und Essen in den Jugendclub kommen. Weil zu Hause der Kühlschrank immer leer ist. Wie es diesen Kids gerade geht, daran mag Christine Mäckelburg vom Klützer Jugendclub gar nicht denken.

Niederschwellige Jugendsozialarbeit – komm vorbei, wir trinken Tee, kochen zusammen und erzählen nebenbei oder auch nicht – geht anders. Die drei Jugendclubleiterinnen und ihr Kollege müssen Alternativen suchen, um den Kontakt trotz geschlossener Türen zu halten. Gerade jetzt.

Bastelangebote, Spielebeutel

Sie hält über Spielebeutel und Bastelangebote den Kontakt. „Die Jugendlichen rufen an und sagen, was sie gerne mal spielen wollen“, erzählt Christine Mäckelburg. Sie packt dann entsprechende Spielebeutel. Gerade packt sie Bastelbeutel mit einer Idee für den Valentinstag. „Diese Beutel können die Kinder und Jugendlichen sich dann abholen“, erzählt sie.

Ihre Rezeptideen sind auch der Renner – was können die Kinder mit ihren Eltern zu Hause schnell kochen oder backen? Das mit den Spieleverleih bieten alle vier Jugendclubs an. Alles mit der Hoffnung, dass die Kinder und Jugendlichen auch dann vorbeikommen, wenn’s brennt.

Kontakt zu den Jugendclubs Auch das Wismarer „Kinder- und Jugendfreizeitzentrum“ (KJFZ) in Trägerschaft des DRK ist derzeit geschlossen, Einzelgespräche im Haus oder am Telefon sind möglich. In den Winterferien können die Kinder und Jugendlichen sich täglich zwischen 10 und 17 Uhr Ferientüten mit Überraschungen für zu Hause abholen. Kontakte zu den Jugendclubs: DRK Kinder- und Jugendfreizeitzentrum in WismarFriedrich-Techen-Str. 20 23966 Wismar Ansprechpartnerin: Marina Nitz Tel: 03841/ 360020kjfz@drk-nwm.de Jugendclub im „Bürgerhaus Dargetzow“ in Wismar: Ansprechpartnerin: Antje MarthAm Schnakenberg 223970 WismarTel: 03841 / 28 38 29E-Mail: buergerhaus-dargetzow@awo-wismar.de Jugendclub „Kiste“ am Wismarer FriedenshofAnsprechpartner: Kristian AlbrechtKapitänspromenade 2723966 WismarTel: 038 41/73 24 41E-Mail: kiste@awo-wismar.de Jugendclub „Dornbusch“ in DassowAnsprechpartnerin: Regine FahsBahnhofstraße 1423942 DassowTel: 038 826 / 89 525E-Mail: r.fahs@awo-wismar.de Jugendclub „BAX“ in KlützAnsprechpartnerin: Christine MäckelburgIm Thurow23948 KlützTel: 038 825 / 29 883E-Mail: c.maeckelburg@awo-wismar.de

Digitale Angebote und Musik

Die Jugendarbeit wird digital. Jugendsozialarbeiter Kristian Albrecht hat schon seit dem ersten Lockdown einen Youtube-Kanal für die Kiste, gibt jeden Mittwoch neue digital-kreative Lego-Bastelanleitungen raus oder macht über die Videokonferenzplattform „Jitsi“ Partys und Konzerte möglich.

An den kommenden Ferienmontagen (8. und 15. Februar) will er jeweils ab 14 Uhr erklären, wie man am PC Musik machen kann. Anmeldungen sind über die Mailadresse kiste@awo-Wismar.de möglich. Genauso plant er Onlinekonzerte. Der Wismarer Nachwuchsmusiker „Obster66“ wird am 12. Februar um 19 Uhr live aus der Kiste übertragen – der Link wird per Mail verschickt. Weitere interessierte Einzelkünstler oder auch Duos können sich gerne per Mail melden.

