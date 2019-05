Wismar/Dorf Mecklenburg

„Kopf hoch, Schultern nach hinten, Brust raus“, diese Anweisungen hat Martina Fischer vom Verein Jugendweihe MV schon unzählige Male gegeben. Auch in diesem Frühling tut sie das wieder. Denn 700 Mädchen und Jungen haben sich für die Jugendweihen von Schönberg bis Neukloster angemeldet. Im vergangenen Jahr sind es nur 15 mehr gewesen, deshalb ist Martina Fischer mit Teilnehmerzahl zufrieden. Zwei Veranstaltungen hat sie bereits durchgeführt – in Neukloster und Schönberg, zwei weitere folgen.

Am 18. Mai gibt es Feierstunden in Wismar

Am Sonnabend, dem 18. Mai, findet die Jugendweihe in Wismar in der Sport- und Kongresshalle statt. Los geht die erste Feierstunde dort um 10 Uhr, die zweite um 12.30 Uhr. Acht Schulen werden dann vertreten sein: Das Geschwister-Scholl-Gymnasium, die Brecht-Schule (beide Wismar) sowie die Regionale Schule Neuburg und die Regionale Schule Kirchdorf machen den Anfang. Danach werden die Wismarer Jugendlichen vom Gerhart-Hauptmann-Gymnasium, der Ostsee-Schule, der Goethe-Schule, der Claus-Jesup-Schule sowie der Regionalen Schule Proseken im Kreis der Erwachsenen aufgenommen.

Dorf Mecklenburg ist am 25. Mai an der Reihe

Die Jugendweihe in Dorf Mecklenburg beginnt am 25. Mai um 10 Uhr in der Sport- und Mehrzweckhalle. Um 12.30 Uhr gibt es die zweite Feierstunde. In Vorbereitung sind in den vergangenen Monaten offene Jugendangebote durchgeführt worden für Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren und Klassen. Besonders beliebt sind laut Martina Fischer der 1. Hilfe-Kurs, das alkoholfreie Cocktail-Mixen sowie der Selbstverteidigungs-Schnupperkurs gewesen.

Der Verein Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern ist am 1. Dezember 1990 gegründet worden, um die Tradition der Jugendweihen seit 1852 fortzusetzen. In 20 Kontaktstellen in Mecklenburg-Vorpommern koordinieren und organisieren die etwa 90 Mitglieder Veranstaltungen der offenen Jugendarbeit und die Jugendweihefeiern. Seit Gründung des Landesverbandes haben mehr als 305 700 Mädchen und Jungen mit rund zwei Millionen Gästen an den mehr als 5530 Jugendweihefeiern teilgenommen. Die etwa 16 600 Veranstaltungen der offenen Jugendarbeit sind von über 349 000 Jugendlichen genutzt worden.

Kerstin Schröder