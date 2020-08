Jugendweihen in und um Wismar werden ab Ende August nachgeholt

Wismar/Dorf Mecklenburg/Neukloster

Ab Ende August finden in der Region doch noch die Jugendweihefeiern statt. Wegen der Corona-Beschränkungen mussten die eigentlich für April geplanten Veranstaltungen abgesagt und verschoben werden. Als erstes wird nun die Jugendweihe in Dorf Mecklenburg nachgeholt.

Martina Fischer vom Jugendweiheverein MV zeigt sich erleichtert. „Wir mussten zwar die Teilnehmerzahlen in den Hallen reduzieren, nun können die Jugendweihen aber stattfinden.“ Am 22. August werden so insgesamt 50 jungen Menschen die Jugendweihe erhalten. Um 10 Uhr feiern die Schüler des Gymnasiums und um 12 Uhr die Schüler der Regionalen Schule. Maximal 200 Menschen dürfen sich laut aktueller Corona-Landesverordnung in der Sport- und Mehrzweckhalle gleichzeitig aufhalten. Dazu gehören die Jugendweiheteilnehmer selbst, die Gäste und die Mitwirkenden des Jugendweihevereins.

Vier Karten pro Familie

„Es wird akzeptiert, dass die Gästezahlen begrenzt sind. Das ist in diesem Jahr eben so. Wir sind alle froh, dass die Veranstaltungen überhaupt stattfinden können“, so Martina Fischer vom Jugendweiheverein MV. Quelle: Nicole Hollatz

Pro Familie dürfen in diesem Jahr vier Karten gekauft werden. „Sonst mussten wir das nicht beschränken“, berichtet Martina Fischer aus den Vorjahren. Die Teilnehmer konnten so viele Karten die für Jugendweihe kaufen, wie sie wollten – oder bis die Veranstaltung ausverkauft war. Dass dies in diesem Jahr nicht möglich ist, dafür haben die meisten jungen Leute und ihre Eltern Verständnis. „Das wird akzeptiert. Das ist in diesem Jahr eben so. Wir sind alle froh, dass die Veranstaltungen überhaupt stattfinden können“, so Martina Fischer.

Am 5. September findet die nächste Jugendweihe in Neukloster statt. Dabei sind Schüler des Gymnasiums am Sonnenkamp, der Regionalen Schule und des Förderzentrums. „Die Jugendweihe in Wismar musste noch einmal von August auf Oktober verschoben werden“, berichtet Martina Fischer. Die Feiern im Wismarer Theater sollen nun aber am 17. und 24. Oktober stattfinden. Dabei sind Schüler der Bertolt-Brecht-Schule, der Regionalen Schule Proseken, der Ostseeschule, der Goethe-Schule, der Regionalen Schule Kirchdorf, der Claus-Jesup-Schule, der Großen Stadtschule, des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums und der Regionalen Schule Neuburg.

Von Michaela Krohn