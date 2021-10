Bad Kleinen

Laute Bässe dringen aus dem Lautsprecher der kleinen Musikanlage auf dem Hocker. Mitten in der Sporthalle stehen sich elf Mädchen und Jungen in zwei Reihen gegenüber. Mit jedem Takt vollführen sie einen Sprung oder eine Drehung. Manch Unbedarfter dürfte schon beim Zugucken das Gefühl haben, dass sich seine Beine, würde er es selber ausprobieren, eher verknoten, als dass die Schritte sitzen. Ganz einfach war der Anfang auch nicht, gibt Lillian Bieler zu. „Aber ich fand es sofort total cool“, sagt die Elfjährige.

Jeden Montag proben die Fünft- und Sechstklässler in der Sporthalle - und lernen jede Woche dazu. Quelle: Jana Franke

Ja, der trendige Tanzstil ist nun auch in der Regionalen Schule in Bad Kleinen angekommen. Mit dem Projekt Jumpstyle hat Detlef Papke viele Tanzherzen in der fünften und sechsten Klasse im Sturm erobert. Jeden Montagnachmittag proben sie eifrig in der Sporthalle der Schule. „Ich habe das schon mal auf Youtube gesehen und wollte es auch unbedingt können“, begründet Maik Ullrich (11). Die Drehung, so erzählt Jakob Becker, sei bisher das Schwierigste gewesen. Aber als hätte er zuvor nie etwas anderes gemacht, legt der Zehnjährige den Move nun perfekt hin. „Er hat Talent“, schätzt Detlef Papke ein.

In Gemeinschaft kreativ sein

Den 57-Jährigen als Trainer zu bezeichnen, wäre nicht wirklich passend. Der Frührentner nimmt nicht die Funktion eines typischen Trainers ein. Vielmehr leitet er die Schüler an. „Ich möchte, dass die Kinder selbst kreativ werden“, begründet er. Selbstregie werde bei ihm großgeschrieben. Fast alles überlässt er den Kids selbst. „Ich kann auch nur die Grundschritte und den Rest bringen sie sich selbst bei“, erklärt Detlef Papke.

Die Grundschritte hatte sich auch Maik Ullrich im Internet angeschaut. „Zu Hause alleine hat es aber nicht so geklappt“, erinnert er sich. Also entschied er sich, die Arbeitsgemeinschaft von Detlef Papke als Projekt der Ganztagsschule zu wählen. Damit die ersten Choreografien sitzen, hat jeder einen Zettel mit den Grundschritten und eine CD mit Musik nach Hause bekommen. „Meine Mutter mag die Musik nicht so“, erzählt Lillian Bieler lachend. Das „Leid“ muss wohl noch der eine oder andere teilen. Denn die Musik ist schon ziemlich speziell. Die Erfahrung hat auch Detlef Papke zu Hause gemacht. Hardstyle mit ordentlich Bass – darauf steht auch seine Frau nicht so. „Also drehe ich im Auto ordentlich auf, wenn ich alleine unterwegs bin“, sagt er augenzwinkernd.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Detlef Papke mit Kindern und Jugendlichen zusammen – als Handballtrainer, Erzieher oder Betreuer beim Stadtjugendring in Wismar. Das Thema Tanzen begleitet ihn schon seit mehr als zehn Jahren. Die Anfänge waren in Gadebusch. Vor zehn Jahren gründete er die bekannte Jumpcrew in Wismar. Und die lobt er in den höchsten Tönen. „Wenn dich deine Schützlinge ‚Champion‘ oder ‚Ersatz-Papa‘ nennen, dann freut einen das so sehr und ist mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen“, gibt er zu.

„Corona hat uns kaputtgemacht“

Die einstige Jumpcrew gibt es allerdings nicht mehr. Das geht an dem 57-Jährigen nicht spurlos vorbei. Sein Blick wirkt traurig. Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen. „Corona hat uns kaputtgemacht“, sagt er mit bitterem Unterton. Mit mehreren Lockdowns musste auch das regelmäßige Training in der Hansestadt abgesagt werden, ebenso mehrere Auftritte. Die Treffen unter Einhaltung aller aktuellen Corona-Regelungen in die freie Natur zu verlegen, lief ins Nichts. „Ich wurde danach direkt vom Ordnungs- und Gesundheitsamt kontaktiert, weil wir so Menschenversammlungen produzieren würden“, erinnert er sich. Am Ende eine richtige Entscheidung des Amtes betont er, aber die Gruppe hat es auseinandergeworfen. „Wir mussten eine einjährige Zwangspause einlegen.“

Und die hatte Folgen. Einige Crewmitglieder begannen eine Ausbildung oder hatten vermehrt zu tun, den schulischen Stoff aufzuholen. Sie verließen den Verein. Die einstige Jumpcrew besteht heute nur noch aus Detlef Papke und zwei weiteren Mitgliedern. Sie sind in der vierten und sechsten Klasse und noch zu jung und unerfahren, um sich auf der Bühne präsentieren zu können.

Detlef Papke (57) Quelle: Jana Franke

In Hochzeiten betreute der Frührentner mit der Jumpcrew 80 Kinder unterschiedlicher Altersgruppen. Über die Jahre hinweg sind es um die 300 Schützlinge, die er anleitete. Jetzt, eineinhalb Jahre nach Beginn der Pandemie, fängt er von null an. „Ich habe in Schulen nachgefragt, ob sie nicht Interesse hätten, dass ich Kurse anbiete“, erklärt Detlef Papke. Die Schulleitung der Regionalen Schule in Bad Kleinen war sofort offen dafür – zum Glück für Lillian, Maik, Jakob und die anderen Kids.

Ein weiterer Kurs ist nun auch in der Grund- und Regionalschule in Neuburg geplant. Seine Kurse sind kostenlos. „Kinder- und Jugendarbeit beginnt für mich mit dem Herzen, nicht mit dem Portemonnaie“, betont er. Er selbst verdient nichts dabei, macht alles ehrenamtlich. Großzügige Veranstalter hätten der einstigen Jumpcrew in Wismar für Auftritte ab und an Geld zugesteckt. „Davon haben wir dann für das Team bedruckte T-Shirts oder Eis gekauft.“

Vor- und dann nachmachen: Die Kids lernen voneinander und erstellen sich ihre Choreografie zum Teil selbst. Quelle: Jana Franke

Tanzbegeisterte gesucht

Die Hoffnung, dass es in Wismar wieder eine Jumpcrew geben wird, hat Detlef Papke nicht aufgegeben. Nach der verheerenden Zeit sucht er neue Mitglieder, um das Sterben des Vereins zu verhindern. Alle Kinder und Jugendlichen ab sechs Jahre, die Lust aufs Jumpen, Bewegung und laute Musik mit ordentlich Bass haben, sind eingeladen, den Verein kennenzulernen – ohne Verpflichtung, ohne Mitgliedsbeitrag. Zu erreichen ist Detlef Papke unter der Telefonnummer 0179 / 49 15 613 oder per E-Mail unter DPapkeSJRWismar@aol.com.

Nach einer Stunde verstummen die Bässe aus dem Lautsprecher der kleinen Musikanlage auf dem Hocker in der Sporthalle der Regionalen Schule Bad Kleinen. Die Kids gönnen sich einen Schluck Wasser oder etwas Süßes. Anstrengend ist das Tanzen schon, mein Lillian. „Aber es ist total cool“, schwärmt sie wiederholt.

Von Jana Franke und Annalena Wallenta