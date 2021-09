Junge Landfrauen aus Nordwestmecklenburg vernetzen sich über Instagram

Schwerin

Ein noch immer angenehm temperierter Spätsommerabend. Wie gemacht, um sich im Außenbereich eines Restaurants in der Nähe des Schweriner Schlosses mit Freunden zu treffen, ein Gläschen Wein oder auch ein Bier oder einen Aperitif zu trinken und gemeinsam zu speisen, während die Sonne vor beeindruckender Kulisse malerisch untergeht.

Zu diesem Zweck haben sich kürzlich zwölf junge Frauen, alle um die 30 Jahre alt, im Schweriner Schlossbucht-Café getroffen. Dabei kannten sich einige unter ihnen bis zu diesem Abend noch gar nicht.

Bei dem Treffen handelte es sich um den ersten Stammtisch der Jungen Landfrauen NWM – einer neuen Untergruppe des Landfrauenvereins Nordwestmecklenburg. Dieser Stammtisch soll von nun an alle vier Wochen stattfinden, nicht immer in Schwerin, sondern an verschiedenen Orten, jeweils von einer der jungen Landfrauen an ihrem oder in der Nähe ihres Wohnorts. Justine Gerkens, die hauptberuflich im Außendienst für die Deutsche Saatgut in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern unterwegs ist, hat unter anderem das Treffen maßgeblich mit organisiert.

Grenzen zählen nicht

Die Idee, eine Gruppe für junge Landfrauen zu gründen, kam Justine Gerkens schon vor Jahren. Doch so einfach, wie sie sich das vorstellte, lief es zunächst nicht. Schließlich äußerte sie sich über ihr Anliegen in der Landeszeitung der Landfrauen MV. Daraufhin kam endlich erste Resonanz. Dass sie damals, sagt sie, in dem Artikel als Nordwestmecklenburgerin bezeichnet wurde, obwohl sie zu dem Zeitpunkt noch im Landkreis Ludwigslust-Parchim lebte, empfand sie nicht als Problem. Inzwischen lebt sie in Schwerin.

Tatsächlich sind die Jungen Landfrauen, die ganz offiziell zum Verein der Landfrauen Nordwestmecklenburg gehören, offen für alle jungen Frauen, die Landfrauen sein möchten, nicht nur aus Nordwestmecklenburg, sondern sogar aus ganz Mecklenburg und darüber hinaus.

„Wir wollen uns einfach alle miteinander vernetzen und der guten, alten Tradition der Landfrauen gemeinsam ein modernes Gesicht verleihen.“ Die inzwischen 35 Mitglieder der Gruppe kommen mittlerweile unter anderem aus Schwerin, Cambs, Lützow, Crivitz, Grabow, Börzow, Dassow, sogar aus Perleberg und Brandenburg.

Neuer Vorstand Landfrauen NWM Der Vorstand der Landfrauen NWM wurde kürzlich in Neu Degtow (Grevesmühlen) neu gewählt. Neu mit dabei, die 46-jährige Bianca Sievers aus Harmshagen und die 28 Jahre alte Hanna Worms aus Bülow, die zu den Jungen Landfrauen NWM gehört. Sievers und Worms lösten Silke Wobig (63) aus Gadebusch und die zweite Vorsitzende und bis dato stellvertretende Schatzmeisterin Daniela Blüthgen (49) aus Neu Degtow ab. Erste Vorsitzende bleibt Heidrun Rickert (58) aus Stöllnitz. Auch Lore Grund (70) aus Gostorf und Karin Malaschewski (69) aus Glasin bleiben im Vorstand des derzeit 196 Mitglieder starken Landfrauenvereins NWM. Bianca Sievers ist nunmehr zweite Vorsitzende, Hanna Worms die neue Schatzmeisterin. Der nächste Termin der Jungen Landfrauen NWM, zu dem alle jungen Frauen, die Interesse haben, eingeladen sind: Brunch und Vortrag von Babara Nicolic von der Gemüseackerdemie: Die Gemüseackerdemie unterstützt und veranstaltet Bildungsprojekte an Kitas und Schulen zum Thema Ernährung, und möchte dadurch das Bewusstsein für Lebensmittel und die Umwelt stärken. Zeit: 16. Oktober 2021 um 10 Uhr Anmeldung: junge-landfrauen-nwm@gmx.de Es wird um Anmeldung bis zum 09.10.2021 gebeten!

Junge Landfrauen als Influencerinnen

Das Landkreis- oder sogar Ländergrenzen nicht so wichtig sind, hat auch damit zu tun, dass es sich hier um eine Generation von Frauen handelt, die selbstverständlich im Internet unterwegs sind, das bekanntlich von seiner Anlage her wenig Grenzen kennt. Die meisten der neuen jungen Landfrauen sind auch genau dort auf die Gruppe aufmerksam geworden. Auf Instagram zum Beispiel findet man sie unter dem Hasthag „jungelandfrauen_nwm“.

Eines vereint sie alle miteinander, wie Katrin Plagmann, eine der Mitglieder der ersten Stunde erklärt: „Wir wollen das Leben auf dem Land, auf dem wir alle entweder selbst wohnen oder von dem wir stammen und noch Bezug dazu haben, gestalten. Mit dazu beitragen, dass es Gemeinschaft gibt, dass die Begriffe ‚Heimat‘ und ‚Tradition‘ auf moderne Weise und auch in Zukunft gelebt werden können.“

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Corona brachte Zuwachs

Während Corona erhielten die Jungen Landfrauen NWM plötzlich enormen Zuwachs. Von ursprünglich einer Handvoll Mitglieder wuchsen sie sprunghaft auf 35 an. Das erstaunt Justine Gerkens auch immer noch.

Viele der Frauen aus der Gruppe, die jetzt in Mecklenburg leben, stammen ursprünglich aus anderen Landstrichen. Nicht selten aus dem Schlewig-Holsteinischen, so wie Justine Gerken, manchmal sogar aus Rheinland-Pfalz.

Auch beruflich haben nicht alle unbedingt mit der Landwirtschaft zu tun. Manche haben Männer oder Freunde, die Landwirte in Mecklenburg sind. Manche der Frauen haben eine Ausbildung in der Agrarwirtschaft, viele nicht. Manche arbeiten auf den Höfen der Partner mit, andere nicht. Von der Lehrerin bis zur Webdesignerin – man findet viele verschiedene Berufe bei den Jungen Landfrauen NWM.

Von Annett Meinke