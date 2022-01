Junge Turnerinnen aus Wismar gehören zu den Landesbesten

Wismar

Die Wismarer Nachwuchsturnerinnen gehören zu den besten in Mecklenburg-Vorpommern. Das haben Lene Bieschke, Annika Laubinger und Alina Schönke beim Wettkampf in Ribnitz bewiesen. Dort sind die Landesbesten im Gerätturnen ermittelt worden und die drei jungen Sportlerinnen der TSG Wismar zeigten tolle Leistungen.

Erfolgreichste Starterin wurde Lene Bieschke. Nach knapp zweijähriger Wettkampfpause hat sie in der Altersklasse 17 mit schwierigen Elementen am Stufenbarren und am Boden überzeugt und sich den ersten Platz erkämpft.

Am Sprungtisch zeigte Annika Laubinger, ebenfalls Altersklasse 17, einen besonders guten Handstützüberschlag und kam damit auf Rang 4. Silber gab es auch – in der Altersklasse 14 errang Alina Schönke dank einer elegant geturnten Balkenübung in der Gesamtwertung den zweiten Platz.

Von OZ