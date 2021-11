Reddelich

Mit ihrem jungen Unternehmen MVliebe hinterlässt Vanessa Kersting einen ökologischen Fußabdruck. Und das, obwohl die 28-Jährige klimaneutral wirtschaftet. Deshalb entschied sie sich für eine Baumpflanzung auf den Flächen der Obstarche Reddelich als Ausgleich. „Wir wollten unbedingt in MV pflanzen und nicht irgendwo in der Welt. Und damit auch die Obstarche unterstützen“, so Vanessa Kersting, deren Firma regionale Produkte aus MV vermarktet.

Mit der Baumpatenschaft die 100 Euro kostet, reiht sich Vanessa Kersting auch in bekannte Persönlichkeiten ein. Denn bereits Sozialministerin Stefanie Drese (SPD), der Bundestagsabgeordnete Frank Junge (SPD) sowie der Umweltminister Dr. Till Backhaus (SPD) übernahmen in der Obstarche Patenschaften für Bäume. „Pflege-Verpflichtung haben die Paten nicht“, so Silvia Kastell. „Die übernehmen wir.“ Sie weiß von Paten die immer mal wieder nach ihren Baum schauen, Unkraut zupfen und wässern.

Gemeinsam mit der Sprecherin der Obstarche, Dr. Silvia Kastell, pflanzte die junge Frau veredelte Walnussbäume der Sorten Apollo, Weinsberg 1 und Börde Riesen. Bei strömendem Regen wurde das zu einer matschigen Angelegenheit. Wo die Bäume stehen, bleibt vorerst geheim. Die Patenbäume sollen schließlich auch dort bleiben. Vor Wühlmäuse sind sie jedenfalls schon mal geschützt: durch ein Gitternetz.

Freiwillige Ausgleichspflanzung

„Die Anpflanzung wird von ihr freiwillig durchgeführt. Damit ist sie die erste Unternehmerin, die dazu bereit war“, sagte Silvia Kastell. „Normalerweise werden von Unternehmen nur Ausgleichspflanzungen für versiegelte Böden vorgenommen, die von der Naturschutzbehörde des Landkreis Rostock angeordnet werden. „Ich hoffe, es schließen sich mir noch mehr Unternehmen an“, wünscht sich Vanessa Kersting.

„Jeder kann bei uns Baumpate werden“, sagt Silvia Kastell. „Allerdings sind die Flächen, die wir von der Gemeinde zugewiesen bekamen, mittlerweile mit um die 800 Bäumen bepflanzt. Uns fehlt der Platz für mehr Bäume.“ Dafür gibt es noch viele ohne Paten. „Der Standort kann ausgesucht werden. Das Besondere daran ist, dass an solchen Bäumen bereits Früchte sein können.“

Um die 100 Euro kostet so ein veredelter an die drei Jahre alter Baum. „Im Sommer müssen wir regelmäßig gießen“, erklärt Silvia Kastell. Mindestens drei Jahre lang, bis der Baum sich selbst versorgen kann. Jeder Baum trägt ein Schild mit dem Namen des Paten.

Walnussbäume können bis zu 500 Jahre alt werden

„Bis zu 500 Jahre alt können Walnussbäume werden und somit sehr lange viel CO2 aus der Luft filtern und zu Sauerstoff verarbeiten“, ließ Silvia Kastell wissen. „Und sie werden uns mit vielen Früchten beschenken.“ Staunen bei Vanessa Kersting, die ihren Praktikanten Alex Schwarz von der Deutschen Angestellten-Akademie GmbH, zur Unterstützung mitbrachte.

Vanessa Kersting hat ihren BWL-Master in der Tasche und arbeitete vor ihrer Selbstständigkeit im Personalbereich. „Ich suchte immer nach einem Geschäft, das in Wismar regionale Produkte anbietet und fand nichts“, sagt sie. So entschloss sie sich, selbst zu handeln.

Start-up erst in diesem Jahr gegründet

Im März 2021 ging es mit dem Start-up los und mit Regio-Tüten. „Darin findet sich gebündelte regionale und saisonale Frische, die nach Hause geliefert wird“, so Vanessa Kersting. Bereits im August 2021 eröffnete sie einen Regio-Laden in Wismar. Am 15. November wird sie online gehen.

„Unser Produktsortiment soll die gesamte kulinarische Vielfalt von MV widerspiegeln.“ An einer E-Flotte wird gearbeitet, um einmal CO2-neutrale Lieferungen anbieten zu können. Aber noch wird mit Benzin gefahren und deshalb entstand die Idee der Ausgleichspflanzung.

Jeder kann in Reddelich Baumpate werden

„Jeder kann bei uns Baumpate werden. Oft werden Bäume zu Hochzeiten, Geburten, aber auch als Gedenkbaum gesetzt“, sagt Silvia Kastell. Das Obstarche-Projekt wurde am Freitag von den Stadtwerken Rostock AG mit den Einnahmen aus ihren Benefizkonzert geehrt.

Von Sabine Hügelland