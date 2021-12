Kabelproduzent: Ohne MV Werften hätten wir in Wismar nicht gebaut

Wismar

Mit dem Einstieg des Genting-Konzerns bei den Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund und der damit verbundenen vielversprechenden Auftragslage war auch die Unternehmensansiedlung von Friesland Kabel in Wismar verbunden. Rund 6,5 Millionen Euro wurden im Gewerbegebiet Dammhusen investiert. Ein Nachbargrundstück wurde gesichert. Die nach eigenen Angaben deutsche Nummer eins bei der maritimen Kabelproduktion handelt weltweit mit Kabeln, Leitungen und Zubehör.

Neubau in Wismar wegen Genting-Konzern

Und heute? „Wie liefern weiter für das Global-Kreuzfahrtschiff, was danach kommt, steht in den Sternen“, sagt Geschäftsführer Klaus Moorlampen. Beim Einstieg war noch die Rede von zwei Kreuzfahrtschiffen der Global-Class und zwei Endeavor-Yachten. Unterm Strich stehen die fertige „Crystal Endeavor“ und die im Bau befindliche „Global One“. Moorlampen: „Ohne den Kontakt zu den MV Werften hätten wir unser Logistikzentrum hier nicht gebaut.“ In Hamburg oder Schleswig-Holstein wäre dann investiert worden.

Die Geschäfte gleichen andere Märkte aus

Dennoch sagt Moorlampen: „Die Geschäfte sind wieder stärker angefahren. Wir haben keine Verluste gemacht, die Gewinne hätten aber größer sein können.“ Während die große Kreuzschifffahrt im Zuge der weltweiten Corona-Pandemie kränkelt, „hat uns das Yachtbaugeschäft über Wasser gehalten“. Investoren hätten in der Coronazeit viel Geld in luxuriöse Objekte angelegt. „Corona hat uns mit voller Wucht getroffen. Wir haben es aber geschafft, das Unternehmen durch diese Zeit zu schaukeln“, sagt der 63-Jährige.

Malte Witowski folgt auf Klaus Moorlampen

Klaus Moorlampen, seit 34 Jahren in der Kabelbranche und seit 14 Jahren bei Friesland Kabel, verlässt zum Jahresende planmäßig das Unternehmen. Mit der Übernahme der Klaus Faber AG sei er angestellter Geschäftsführer gewesen. Die Nachfolge ist geregelt. Malte Witowski, vorher Prokurist bei Friesland, leitet seit Ende September mit Klaus Moorlampen die Geschäfte, ab dem neuen Jahr dann allein. Der 38-Jährige kommt aus der Digitalfotobranche und war viele Jahre Vertriebsleiter von Olympus in Deutschland. Die Geschäfte wird er vorrangig vom Friesland-Hauptsitz in Norderstedt (Schleswig-Holstein) führen.

In Wismar läuft das Hauptgeschäft

In Wismar spielt aber mit dem neuen Logistikzentrum die Musik. Von hier werden Werften beliefert, die maritime Kundschaft reicht bis Norwegen, Polen, Italien und die Niederlande. Klaus Moorlampen, über Jahre in Singapur ebenso zu Hause wie jetzt auf Mallorca, hat die Geschäfte überwiegend über Telefonkonferenzen gesteuert. „Jetzt überlege ich, was ich machen werde. Eine Art Unternehmensberater auf selbstständiger Basis kann ich mir gut vorstellen.“ Für den Ruhestand fühle er sich zu jung, Gartenarbeit könne er nichts abgewinnen.

Dass Corona das Lebens an sich und die Geschäfte derart erschwert, hätte auch er sich nicht träumen lassen. Bei der Einweihung des Logistikzentrums im September 2019 sagte der damalige MV-Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU): „Vor allem die engen Geschäftsbeziehungen mit den Werften in Mecklenburg-Vorpommern haben dazu beigetragen, dass die Friesland Kabel GmbH stärker bei uns im Land präsent ist.“

Kabel werden zugeschnitten

Die Kabel werden in Wismar geschnitten und portioniert. Etwa 7000 Kilometer Kabel werden in der Global-Class verarbeitet. Zum Beispiel für Lautsprecher in den Schiffskabinen, für das Bugstrahlruder, das Feuermeldesystem oder die Kapitänsbrücke. Die Ansprüche sind höchst unterschiedlich und reichen von selbstverlöschend bis schwer entflammbar und feuerfest.

Friesland ist Teil der Unternehmensgruppe Klaus Faber AG

Richtfest für Friesland Kabel in Wismar war im Dezember 2018. Seitdem ist Friesland auch Teil der Klaus Faber AG. Die Unternehmensgruppe, eine der größten europäischen Kabelgroßhändler, hat ihren Hauptsitz in Saarbrücken. Seit Juni 2019 wird in Wismar produziert.

Für Wismar gibt es weitere Pläne. Im September 2019 wurde der Kauf eines 10 000 Quadratmeter großen Nachbargrundstücks notariell beurkundet. An den Plänen habe sich nichts geändert, so Moorlampen in dieser Woche. Die Realisierung liegt jetzt aber nicht mehr in seiner Hand.

Von Heiko Hoffmann