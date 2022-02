Rostock

Glücksspielbranche im Umbruch: MV droht die Schließung eines Großteils der landesweit rund 180 Spielhallen. Nach Angaben des Gewerbeamtes in Rostock bleiben in der Hansestadt von bislang 42 Betrieben für Automatenspiel gerade noch zwei übrig. Die Behörde kündigt an, die neue Gesetzeslage jetzt umzusetzen, die Übergangsfrist sei vorbei.

Vergangenen Sommer beschloss die SPD-Mehrheit im Landtag trotz Kritik aus den Kommunen ein neues Glücksspielgesetz, das im Detail zu den strengsten bundesweit zählt. Die Läden mit den blinkenden Automaten hinter den zugeklebten Scheiben müssen mindestens 500 Meter Abstand zu Schulen und anderen Spielhallen einhalten. Bereits damals warnten die Spielhallenbetreiber vor dem Aus für jeden zweiten Standort und dem Verlust von 1200 Arbeitsplätzen. Jetzt zeigt sich: Es kommt noch dicker für die umstrittene Branche.

„Fühlt sich an wie ein Berufsverbot“

„Wir müssen alle zehn Standorte in MV aufgeben“, erklärt Steffen Rehr. Der Juniorchef der „Joker Automaten Aufstellgesellschaft“ in Ludwiglust ist zugleich Vorsitzender des Landesverbands der Automatenkaufleute. Seine Firma betreibt Spielhallen im gesamten Nordosten, unter anderem in Rostock. Erhalten bleiben lediglich zwei Betriebe in Schleswig-Holstein. Der Bann fühle sich an wie ein Berufsverbot, sagt er. Die betroffenen Mitarbeiter müssten alle gehen.

Dass in Rostock 95 Prozent der Spielhallen den Stecker ziehen müssen, hängt mit der hohen Dichte an Schulen im Stadtgebiet zusammen, heißt es im Rostocker Stadtamt. Coronabedingt mussten die Betriebe ohnehin wochenlang schließen. „Ich weiß nicht, ob alle wieder aufmachen werden“, sagt der kommissarische Amtsleiter Andreas Bechmann. In anderen Städten fällt der Kahlschlag moderater aus: In Wismar müssen nach jetzigen Stand drei von neun Spielhallen dicht machen, Stralsund und Greifswald konnten zunächst keine Angaben machen.

Greifswalder Gericht bestätigt Abstandsregel

Die Branche ging gerichtlich gegen die Umsetzung des Glücksspielstaatsvertrags in MV vor, der die Abstandsregel enthält. In erster Instanz verloren die klagenden Automatenaufsteller. „Es sind noch rund zehn Berufungsverfahren anhängig“, sagt eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts Greifswald.

Die Chancen stehen für die Spielhallen sind nicht gut. Bereits 2020 erklärte das Gericht die 500-Meter-Bannmeile für zulässig. Der Mindestabstand sei vereinbar mit der Landesverfassung, hieß es zur Begründung. Geklagt hatte ein Unternehmen aus Rostock.

Illegale Glücksspiel-Angebote nehmen zu

Amtsleiter Bechmann befürchtet, dass das Geschäft mit dem Glücksspielautomaten in die Illegalität abwandert – wo es keinerlei Kontrolle und Auflagen gibt wie Spielersperren, Gewinn- und Verlustobergrenzen und technische Hürden, um das Spiel an mehreren Automaten zugleich zu verhindern. Bechmann: „Ein Spielautomat kostet 16 000 bis 17 000 Euro.“ Der Anreiz, ihn illegal an anderer Stelle weiter zu betreiben sei daher groß.

Laut einer Feldstudie passiert das bundesweit bereits massenhaft. Der Glücksspiel-Experte Jürgen Trümper vom Arbeitskreis gegen Spielsucht untersuchte, wie verbreitet illegale Automaten sind. Trümper wurde fündig in jedem zweiten Objekt, das er aufsuchte – in Kneipen-Hinterzimmern, halbseidenen Gastro-Betrieben, zwielichtigen Wettbüros und Kulturvereinen. Die Geräte, die für Laien nicht von den erlaubten zu unterscheiden sind, bieten keinen Spielerschutz, das Verlustrisiko ist extrem hoch.

Von Gerald Kleine Wördemann