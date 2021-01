Wismar

Sie waren gerade durchgestartet, waren dabei, sich einen Namen zu machen. Und dann kam der Lockdown. Aber aufgeben, das gibt es für Karen Keßler und Mike Sylvester nicht. Das Gastronomen-Paar aus Wismar ist mutig, enthusiastisch und kreativ. Nachdem sie den Altstadthof zu gemacht hatten, stürzten sie sich gleich in ihr neues Projekt: Kalle’s Gin. „Die Idee Gin herzustellen war eine Bierlaune. Ich wollte meinen Gästen etwas eigenes anbieten und fing an, zu probieren“, erinnert sich Mike Sylvester und seine Partnerin Karen Keßler gibt lachend zu: „Er sagt zu jeder Idee erst einmal ja.“ „Aber nur wenn sie gut ist“, schiebt der Koch nach. Und Kalle’s Gin ist gut. Davon ist er überzeugt.

Mike Sylvester und Karen Keßler leben ihren Traum mit Kalle's Gin aus Wismar. Quelle: Katja Peters

Da geht was

Denn als immer mehr Gäste seinen Gin in Flaschen kaufen wollten, war dem Gastronomen klar: „Da geht was.“ Das Pärchen überlegte sich einen Namen. „Eher zufällig kamen wir darauf ihn nach unserem Labrador zu nennen“, verrät Karen Keßler. Kalle ist immer und überall mit dabei und so schaute er auch bei der Ideenfindung ganz angestrengt in die Runde. „Und schon war der Name gefunden“, muss sie lachen. Mit dem Konterfei des Hundes war auch das Logo schnell erstellt.

Das Pärchen mietete einen Laden in der ABC-Straße, benannte diesen nach ihrem verstorbenen Kater Nepomuk, und legten los. Mike Sylvester ließ alle seine Kontakte spielen und so sprach kein Geringerer als Hans-Georg Panczak, die Synchronstimme von Luke Skywalker den Werbespot für Kalle’s Gin ein. „Unglaublich“, sagt Karen Keßler. Denn auch die Location für die Dreharbeiten war für die beiden Anpacker „einfach genial“. Auf dem Schlossgut Groß Schwansee wurde „Kalle’s Gin“ vom Lübower Start-Up-Unternehmen Master Mobility so richtig in Szene gesetzt. „Das war super professionell“, berichtet Mike Sylvester von den Dreharbeiten. „Jetzt habe ich zwar den Spot, aber mir fehlt das Geld, um Anzeigen zu schalten“, sagt er achselzuckend. Auch deswegen ist er auf der Suche nach Investoren.

Verträge storniert

Denn nach den wenigen Monaten im Sommer und Herbst, wo der Vertrieb super anlief, kam nun wieder der Lockdown. „Die Touristen haben uns die Flaschen aus den Händen gerissen. Wir haben schon Verträge in Rostock, Schwerin, Berlin und sogar Düsseldorf gehabt – alles storniert. Genau wie wir warten die Geschäftspartner nun, dass es wieder los gehen kann. Das ist wirklich zermürbend“, sagt Mike Sylvester, der die freie Zeit nutzte, um den Online-Shop an den Start zu bringen. Doch auch dessen Bekanntheit steht ganz am Anfang.

Über die sozialen Medien wird er kräftig beworben, an der Fensterscheibe im Nepomuk-Store hängt ein Hinweis. „Ich kann nicht nur im Büro sitzen. Ich muss was machen“, erklärt der Unternehmer, warum er nicht aufgibt. „90 Prozent der Leute, die unseren Gin probiert haben, reagierten mit dem ,Wow-Effekt‘. Für uns der Beweis, dass unsere Mischung aus Wacholder, Kräuter und Frucht sowie das Ansatzverfahren genau das Richtige ist. So entsteht übrigens auch die Farbe“, ist Mike Sylvester total überzeugt von seinem Produkt: „Das flüssige Gold aus Wismar.“

Kunstwerke im Laden

Und sein Enthusiasmus für „Dinge, die das Leben schöner machen“ ist ansteckend. Regionalen Künstlern bietet er in seinem Laden die Möglichkeit ihre Kunstwerke auszustellen. Mit „Outpost One“, der Star Wars Ausstellung in Dassow, arbeitet er zusammen und er hat auch Antiquitäten neben den leuchtenden Schwertern zu stehen. Im Moment ist der Laden geschlossen, das Pärchen wartet auf die November- und Dezemberhilfen vom Bund. „Ja, ich mach mir Sorgen. Aber aufgeben, davon bin ich noch weit entfernt. Das ist so ein toller Gin, der darf nicht untergehen“, gibt sich der 48-Jährige kämpferisch und zitiert seinen Werbeslogan: „Ohne Kalle ist das Leben Gin-los.“

Von Katja Peters