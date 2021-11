Kalsow bei Wismar: Darum hatte Landwirt Dietmar Hocke königlichen Besuch

Kalsow

Hoheitlicher Besuch weilte am vergangenen Freitag in dem kleinen Dorf der Gemeinde Benz. Dietmar Hocke empfing elf Würdenträger aus Ghana. Die Gäste aus dem westafrikanischen Land interessierten sich für die erneuerbaren Energieprojekte des Landwirts. Bei dem studierten Land- und Umwelttechniker finden sie alles an einem Standort vor: eine Solaranlage auf dem Dach seines Landwirtschaftsbetriebes, eine Biogasanlage und nahe Kalsow drei Windenergieanlagen.

Erste Abfallenergieanlage in Afrika entsteht

Der Grund ihres Besuchs: In ihrem Heimatland entsteht derzeit eine Abfallenergieanlage. Das Bundesforschungsministerium unterstützt das Projekt mit 5,8 Millionen Euro. Es hat in West- und in Südafrika jeweils ein groß angelegtes, forschungsorientiertes und kapazitätsbildendes Klimaservicezentrum gegründet. Beide Zentren arbeiten mit der Universität Rostock und dem Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig zusammen. Und Dietmar Hocke steht als „Energiebauer“ in Kontakt zur Uni Rostock.

Dietmar Hocke mit der Königinmutter der Stadt Koben und dem Kleinen König von Gyankobaa. Sie haben ihm Gastgeschenke überreicht. Quelle: privat

„Ich finde es gut, wenn wir Impulse geben, wie erneuerbare Energien zum Wirtschaftsfaktor werden und die Herausforderungen des Klimawandels bewältigt werden können“, erklärte Hocke. „Wir allein in Deutschland werden nicht das Weltklima retten, besitzen aber eine Vorreiterrolle und können das Know-how liefern.“

Uni Rostock involviert im Energieprojekt

In der Abfallenergieanlage in Ghana sollen Abfallstoffe in Energie umgewandelt werden: Haushaltsabfälle, organische Stoffe und Plastik. Nach Angaben von Dr. Satyanarayana Narra von der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Uni Rostock, der die Delegation begleitete, handelt es sich um die erste Abfallenergieanlage auf dem afrikanischen Kontinent. Narra ist Mitarbeiter im Lehrstuhl Abfall- und Stromstoffwirtschaft und als Koordinator mit dem Projekt befasst. „Die Anlage umfasst eine Photovoltaikanlage, eine Biogasanlage und eine Plastikpyrolyse, die Kunststoff in Öl zurückverwandeln soll“, berichtete er.

Die Leistung der Anlage beträgt insgesamt 400 Kilowatt – über 200 kW verfügt die Photovoltaikanlage, die Biogasanlage und die Porolyse kommen jeweils auf 100 kW. Nach Angaben von Dr. Narra soll die Anlage im April kommenden Jahres eröffnet werden.

Kleiner König stellte Land für Anlage zur Verfügung

Er habe dafür Land zur Verfügung gestellt, erzählte Obofuo Afmimakwaa Boakye-Darkwah II. Als Chief, was in Ghana Kleiner König bedeutet, der Stadt Gyankobaa ist er einer der ranghöchsten Vertreter der Delegation. Sieben Hektar ungenutztes Buschland hat er für das Projekt gegeben, 4,5 Hektar für den Bau der Anlage und eine Pufferzone, in der keine Ansiedlung erlaubt ist.

In der Ashanti-Region gibt es einen Großen König, berichtete der Chief. Der möchte sein Land weiterentwickeln und deshalb unterstützt er den Bau der Anlage, indem er Flächen zur Verfügung stellt. „Das ist eine Aufgabe, die ich im Auftrage des Königs umsetzen muss.“ Deshalb möchte auch er als Chief, dass die Deutschen in sein Land kommen und dieses Projekt in seiner Stadt durchführen. Er sei ebenfalls bereit, so der Chief, weiteren Investoren Land zur Verfügung zu stellen.

Organische Abfälle werden kompostiert

Die Anlage sei nicht nur Trennungsanlage und Energieanlage, sondern beinhaltet auch ein Kompostierungswerk, es würden organische Abfälle kompostiert, erläuterte Dr. Narra. „Wir wollen demonstrieren, dass Kompost wieder einsetzbar ist. Wir bringen die Technologie und das Knowhow nach Afrika nach deutschem Standard.“ Die Kompostierung wird es neben der Biogasverwertung geben. So ist es in Deutschland auch, da viele Bioabfälle wenig Energie besitzen, etwa Strauchschnitt und überständiges Gras, ist eine Vergärung zum einen unwirtschaftlich und bereitet zum anderen technische Schwierigkeiten.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anlage wird rund 50 Afrikanern Arbeit ermöglichen

Bei Dietmar Hocke erkundigte sich die Delegation, der auch Bürgermeister und Parlamentsmitglieder angehörten, wie beispielsweise die Biogasanlage funktioniert. In ihrer Heimat müsse die Bevölkerung für die Mülltrennung sensibilisiert werden. Das soll durch Workshops und Veranstaltungen geschehen, auch in die Schulen wolle man gehen.

In der Abfallenergieanlage sollen fünf feste Arbeitsplätze entstehen und zehn tägliche Arbeitsplätze in der Sortierung des Bioabfalls, denn bevor er kompostiert werden kann, muss er vom restlichen Müll getrennt werden. 15 Menschen in der Region werden direkt einen Job erhalten, informierte Narra, indirekt werden es bis zu 50 sein.

Von Haike Werfel