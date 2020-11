Wismar

Anton Fischer ist seit einigen Tagen in Quarantäne. Der 18-Jährige besucht das Berufsschulzentrum Nord in Wismar und gehört zu den Klassen, die wegen eines positiv getesteten Schülers nun zu Hause bleiben müssen. Er sagt: „Bei uns hat der Übergang gut funktioniert, wir haben Übungen für zu Hause bekommen. Aber in anderen Schulen funktioniert es überhaupt nicht gut.“

Anton Fischer weiß das, weil er Vorsitzender des Kreisschülerrates Nordwestmecklenburg ist und außerdem auch im Landesschülerrat aktiv ist. Er sagt: „Wir brauchen vernünftigen hybriden Unterricht.“ Also eine Mischung aus Präsenzunterricht an den Schulen und aus Distanzunterricht von zu Hause aus.

Fischer kritisiert: „In vielen Schulen sind die Räume zu klein. Schüler sollen zudem selbst Aufsichtspersonen stellen, um darauf zu achten, dass sich die Gruppen nicht überschneiden.“ Er sagt auch: „ Präsenzunterricht ist das Wichtigste, was wir haben. Wir sollten die Schulen so lange geöffnet lassen, wie es geht. Aber es gibt auch viele Beschwerden.“

Schüler haben Angst davor, zur Schule zu gehen

Der 18-jährige Wariner, der in Wismar zur Schule geht, kann die Schüler verstehen, die zurzeit auch Angst haben, zur Schule zu gehen. Täglich gebe es Meldungen, dass klassenweise Schüler in die Quarantäne geschickt werden, weil es einen Covid-Fall an der Schule gibt.

Wismar Berufsschulzentrum Nord Mozartstraße Wismar: 33 Schüler wurden in dieser Woche dort in Quarantäne geschickt. Quelle: Heiko Hoffmann

Nordwestmecklenburg ist immerhin der Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern mit dem aktuell höchsten Inzidenzwert. Nirgends in MV haben sich in den letzten sieben Tagen also mehr Menschen auf 100 000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert wie in Nordwestmecklenburg.

33 Schüler am Berufsschulzentrum in Quarantäne

„Es ist eine komische Situation, wenn in den Nachrichten immer wieder vermeldet wird, dass Schüler dieser oder jener Schule in Quarantäne geschickt werden“, so Anton Fischer. Nach einem positiven Test bei einem Schüler am Berufsschulzentrum Nord am Standort in der Mozartstraße in Wismar mussten am Dienstag weitere Klassenstufen in Quarantäne, nachdem die Schule bereits in der Vorwoche betroffen war. In dieser Woche hatte es die Kurse SGW 9.1. und SGW 9.2 mit insgesamt 33 Schülern getroffen. Der Schüler, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war, war zuletzt am 11. November in der Schule und hatte sich später wegen einer auftretenden Symptomatik testen lassen.

Am Berufsschulzentrum Nord in Wismar, das auch Anton Fischer besucht, werde dennoch nach seiner Erfahrung penibel genau von den Lehrern darauf geachtet, das Lüftungskonzept einzuhalten. Alle 20 Minuten piept der Timer, dann werde für fünf Minuten gelüftet. „Mit Pudelmütze sitzt noch niemand im Klassenzimmer, aber mit dickem Pullover und Jacke schon“, berichtet der Wariner. Die vorgeschriebenen 19 Grad, die im Klassenzimmer laut Arbeitsstättengesetz herrschen müssten, würden schon lange unterschritten.

Lehrer wollen Präsenzunterricht machen

Das Problem: „Die Lehrer wollen lieber Präsenzunterricht machen“, so Anton Fischer. Der sei zurzeit aber nicht durchgehend möglich, auch wenn er laut Fischer immens wichtig sei. Obwohl der sogenannte hybride Unterricht schwierig umzusetzen sei, sei er die einzige Möglichkeit, durch die Pandemie zu kommen. Am Fachgymnasium klappe das bislang ganz gut. „Dort sind alle mit Tablets ausgestattet. Es stellen sich aber viele technische Fragen“, berichtet Fischer.

Nur weil die technischen Mittel da seien, könne nicht immer uneingeschränkt gut mit ihnen umgegangen werden. „Richtiger digitaler Unterricht ist das häufig noch nicht.“ Zurzeit laufe es so: „Wir schicken uns mit den Lehrern nur Arbeitsblätter hin und her.“ Kommuniziert werde über eine Lernplattform und den Videokonferenz-Dienst „Teams“.

Anton Fischer und seine Klassenkameraden seien selbst nur eine knappe Woche – noch bis zum 25. November – in Quarantäne. „Da geht das mal, dass man nur mit Aufgabenblättern arbeitet“, sagt er. Schwieriger sei es aber bei Schülern, die länger in Quarantäne sind. Auch bei Grundschülern sei die Situation eine andere.

Letztendlich sagt Anton Fischer als Vorsitzender des Kreisschülerrates aber auch: „Es gibt viele Möglichkeiten, um auch guten Distanzunterricht machen.“ Für Schüler, die technisch nicht gut ausgestattet sind, gebe es Leihgeräte von den Schulen. Das Wichtigste sei, dass der Unterricht überhaupt weiterlaufe.

Von Michaela Krohn