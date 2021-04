Boltenhagen

Im lässigen Sportoutfit öffnet uns Rocco Stark die Tür zu seinem kleinen Häuschen in Boltenhagen: Auf der weißen Couch liegt Töchterchen Amelia und spielt auf ihrem rosafarbenen Tablet.

Erst zwei Tage vor unserem Besuch ist der 34-Jährige aus Thailand zurückgekehrt, wo er für Dreharbeiten zur zweiten Staffel des RTL-2-Formates „Kampf der Realitystars – Schiffbruch unter Palmen“ vor der Kamera stand. Im Sommer ist die Serie im TV zu sehen.

Pirat und Boutiquebesitzer in Boltenhagen

Im Sommer soll der Schauspieler auch zum dritten Mal beim Grevesmühlener Piraten-Open-Air-Theater in „Ein Königreich vor dem Wind“ auf der Bühne stehen, wo er den Piraten „Capt’n Jack Rackham“ verkörpert. „Ich hoffe zumindest, dass es klappt“, sagt Stark. Zu Corona-Zeiten könne man nicht mehr wirklich planen. Bereits im vergangenen Jahr musste das Stück pandemiebedingt abgesagt werden. Ausfallzahlungen gab es für ihn keine. Auch seine Boutique „Atelier 12“, die er seit 2014 in Boltenhagen betreibt, ist seit letztem Dezember geschlossen. Als Selbstständiger erhalte er zwar Sofort-Hilfen, trotzdem sei er froh, dass er den Dreh in Thailand an Land gezogen habe, sagt er.

Gemeinsam mit 24 weiteren Promis kämpft er in dem Format an einem Traumstrand unter Palmen in diversen Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50 000 Euro Siegprämie und den Titel „Realitystar 2021“. Auch abseits der Spiele müssen sich die Teilnehmer in der Gruppe behaupten: Jede Woche müssen zwei Promis die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der „Stunde der Wahrheit“ stellen. Neben Stark sind neben anderen Ex-Bachelor Andrej Mangold, Sängerin Loona, Fernseh-Mutti Silvia Wollny, Ex-GNTM-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen Kader Loth und Frédéric Prinz von Anhalt dabei.

Rocco Stark bei Kampf der Realitystars : „Ich mag Reality-Formate“

Was ihn an der Teilnahme gereizt hat? „Ich war noch nie vorher in Thailand. Außerdem mag ich Reality-Formate“, sagt Stark. „Es ist doch toll, Geld dafür zu bekommen, Dinge zu erleben, die man sonst nicht erlebt hätte.“ Für ihn sei es eine Art Experiment. „Ich analysiere, wie sich Leute in bestimmten Situationen verhalten und wozu sie bereit sind“, sagt Stark. „Dabei geht es mir nicht ums Gewinnen, sondern darum, Spaß zu haben und mehr über mich selbst zu erfahren“, betont er.

Mit Reality-Formaten kennt sich der Sohn von Uwe Ochsenknecht, der 2010 durch die Seifenoper „Hand aufs Herz“ bekannt wurde, bestens aus: 2012 saß er neben Brigitte Nielsen im RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“. Dort lernte er auch Sängerin Kim Gloss kennen, mit der er 2013 Tochter Amelia bekam. Auch die Schwangerschaft wurde von einem RTL-Drehteam begleitet. Mit Ex-Freundin und Ex-Bachelor-Kandidatin Angelina Heger kämpfte Stark 2016 im „Sommerhaus der Stars“ um den Sieg.

Dass er derart persönliche Dinge im TV preisgibt, stört Stark nicht. „Es sind ja sehr viele schöne Momente dabei. Entscheidend ist, was daraus im Fernsehen gemacht wird“, betont er. „Denn in solchen Formaten kann man auch schnell demontiert werden“, ist er sich bewusst. Schlechte Erfahrungen habe er aber bisher nicht gemacht: „Im Dschungelcamp 2012 konnten wir noch mit schönen Momenten überzeugen, da brauchte es keinen Bitchfight“, sagt Stark. „Aber heute sind die Zeiten anders geworden.“

Auch bei „Kampf der Realitystars“ habe man die Teilnehmer in einigen Momenten bewusst provozieren wollen, vermutet Stark. „Wenn man mehrmals am Tag zum Interview geht und die Tür sich nur spiegelverkehrt öffnen lässt, frustriert das auf Dauer“, sagt er. In der vorangegangenen ersten Staffel mussten sich die Teilnehmer zudem ihren Kleiderschrank und ihr Bett erst „erspielen“.

Beim Gespräch mit Silvia Wollny sind Tränen geflossen

Auch seine anfängliche Hoffnung, in der Bambushütte unter Palmen neue Freundschaften zu schließen, habe sich nicht erfüllt. „Ich war neugierig auf die anderen Teilnehmer und wollte etwas über sie erfahren. Ich habe aber schnell gemerkt, dass viele sich mir nicht wirklich geöffnet haben“, sagt er. Es habe zwar auch tolle Gespräche gegeben, beispielsweise mit Silvia Wollny. „Dabei ging es natürlich um Kinder und es sind einige Tränen geflossen“, verrät er. Dennoch sei seine Art nicht bei allen gut angekommen, vermutet er. „Ich nehme viel Raum ein“, sagt er und lacht. „Damit macht man sich nicht nur Freunde.“ Verbiegen lassen möchte er sich trotzdem nicht. Anders sein, auch mal gegen den Strom schwimmen – das ist seine Devise.

Schon als Kind habe er erfahren, was es heißt, anders zu sein. „Ich hatte lange Haare, trug Blümchenoberteile und wurde sogar beschimpft und geschlagen“, sagt er. Mit einem aktuellen Projekt macht er sich deshalb nun gegen Diskriminierung stark: Vom heimischen Boltenhagen aus will er rund 1770 Kilometer bis in den Vatikan laufen und damit ein Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen.

Sportliche Liebeserklärung und Lauf gegen Diskriminierung

Bereits vor zwei Jahren hatte Stark mit einer ähnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt: Er joggte in sieben Tagen von Berlin nach München. Mit dieser sportlichen Liebeserklärung wollte er seine damalige Noch-Ehefrau Nathalie zurückzugewinnen – leider vergebens. An Erfahrung habe der 34-Jährige dennoch gewonnen, sagt er heute.

Nun hat er sich ein noch größeres Ziel gesteckt: Rund 70 Kilometer will er pro Tag zurücklegen und wird dafür ungefähr einen Monat lang unterwegs sein, schätzt er. Selbst für Stark, der jeden Tag zehn Kilometer läuft, ein straffes Programm. „Ich freue mich sehr und bin superaufgeregt“, verrät er. „Natürlich habe ich Bammel, ob ich das schaffe. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und schauen, wie weit ich komme.“

