Wismar

Vertreter der Arbeitsgruppe Baukultur fordern weiterhin eine Troglösung statt einer neuen Hochbrücke. Damit verbinden sie deutlich bessere Chancen, das Quartier am Mühlenteich für Wohnen, Gewerbe, Fuß- und Radwege, Naherholung und Freizeitmöglichkeiten zu entwickeln.

Mitglieder der Arbeitsgruppe stellten am Dienstagabend vor etwa 70 Interessierten im Technologie- und Gewerbezentrum ihre Studie zu städtebaulichen Möglichkeiten am Mühlenteichquartier vor.

Zuständig ist das Land

Zuständig für einen Ersatzbau der verschlissenen Hochbrücke ist das Land. Das Land und die Stadt favorisieren eine neue Hochbrücke. Diese würde vom Knotenpunkt Rostocker Straße/Philosophenweg südlich der jetzigen Brücke verlaufen. Sie würde entweder durch das denkmalgeschützte Wismaria-Gebäude führen oder (neuerdings) daran vorbei. Statt eines aufgeschüttenen Damms favorisiert die Stadt jetzt auch eine aufgeständerte Brücke.

Die zentrale Frage lautet aber weiterhin: Neubau einer Hochbrücke oder Trogvariante? Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) hatte auf der letzten Sitzung der Bürgerschaft „vier schwergewichtige Gründe“ gegen eine Troglösung angeführt.

Arbeitsgruppe reagiert

Vertreter der Arbeitsgruppe Baukultur Wismar (v. l.): Dr. Sönke Reimann, Anke Schneider, Gerald Erdmann, Klaus-Dieter Steinberg, Christian Speck, Arndt Uhlig und Dr. Eberhardt Blei. Quelle: Heiko Hoffmann

Darauf reagierte am Dienstag die Arbeitsgruppe Baukultur. An erster Stelle nannte Beyer Umwelt- und Naturschutzbelange. Der Eingriff durch die Troglösung wäre viel gravierender und vor allem dann schwer zu rechtfertigen, wenn eine andere Variante möglich wäre. „Das“, so Dr. Sönke Reimann, Sprecher der Arbeitsgruppe, „ist schwer zu beurteilen.“ Jeder suche sich passende Gesetzestexte. Das Land will der Arbeistgruppe Unterlagen zur Umweltverträglichkeit zur Verfügung stellen.

Zweitens, so der Bürgermeister, würde eine Trogvariante unter das Eisenbahnkreuzungsgesetz fallen. Danach müssen sich Bahn, Land und Stadt die Kosten teilen. Beyer: „Das würde den Planungszeitraum extrem ausdehnen und es würde die Kosten immens steigern.“ Die Arbeitsgruppe schlägt einen Doppeltrog vor. An einer Stelle müsste der Trog unter die Gleise der Bahnstrecke nach Schwerin führen. Reimann hält in dieser Frage den politischen Willen von Stadt und Land für erforderlich. Es müsse viel personelle Energie investiert werden. Am Dienstag war von Personalmangel im Wismarer Bauamt die Rede.

Drittens meinte der Rathauschef, dass die Kosten nicht das alleinige Argument sein können, aber eine wichtige Rolle spielen. Bei einer neuen Hochbrücke geht das Land von mehr als 20 Millionen Euro aus. Reimann: „Das wird nie und nimmer reichen.“ Laut Arbeitsgruppe würde eine Trogvariante gut 30 Millionen Euro kosten. Einsparpotenzial wird beim Bahnübergang Rostocker Straße gesehen. Zehn Millionen Euro soll eine neue Unterführung für Fußgänger und Radfahrer kosten. Nur eine Million Euro ein gut beschrankter Bahnübergang. Würde man auf die Unterführung verzichten, könnten die eingesparten neun Millionen für den Trog verwendet werden. Fußgänger und Radfahrer nutzen ebenfalls den Trog.

Als viertes Argument hatte der Bürgermeister auf die langfristige Sperrung der Straße verwiesen, sollte ein Trog gebaut werden. Gegenargumente der Arbeitsgruppe lauten: Nutzung der Autobahn und Tangenten sowie der dann fertigen Poeler Straße und Ausbau des Parkplatzes der Kreisverwaltung in der Rostocker Straße für Autofahrer aus Richtung Dargetzow.

Wismar kann an Qualiät gewinnen

Rund 70 Interessierte haben die Diskussion zum Thema Hochbrücke, Trogvariante und Entwicklung des Quartiers am Mühlenteich verfolgt. Quelle: Heiko Hoffmann

Es bleibt also spannend. Arndt Uhlig kritisierte als Vertreter der Arbeitsgruppe: „Man denkt, am Mühlenteich ist die Welt zu Ende.“ Doch gerade am Mühlenteich bestehe die Chance, dass Wismar an Qualität gewinnen könne. Große Flächen, die im Quartier entwickelt werden könnten, gehören der Bahn. Wismar, so Uhlig, müsste diese erwerben und mit einem Investor gemeinsam entwickeln.

Sönke Reimann verwies auf eine Reihe von Fördermöglichkeiten, Dr. Eberhardt Blei sieht die Chance, in diesem Bereich neue Einwohner zu gewinnen, für Gerald Erdmann sei eine Sperrung der Fahrbahn hinnehmbar, weil Alternativen greifen würden. Für das Wismaria-Gebäude soll es einen Investor geben.

Heiko Hoffmann