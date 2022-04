Wismar

Eigentlich wollte Rico Kuhles nicht weinen. Doch das ist ihm nicht gelungen, denn der 44-Jährige musste Abschied nehmen – von seinen Schülern und liebgewonnen Weggefährten. Der Gründer und Schulleiter der Aikidoschule Nordwestmecklenburg hat Wismar nach zehn Jahren verlassen und ist nach Müllrose in die Nähe von Frankfurt/Oder gezogen. Das ist schon im April 2021 passiert – zumindest zum großen Teil. Seither ist Rico Kuhles immer wöchentlich nach Wismar gependelt, um das Training fortzuführen und Stück für Stück Strukturen zu schaffen, damit das Dojo auch nach seinem Fortgang weiterbestehen kann.

Erfolgreiche zehn Jahre

„Ich habe ein Jahr lang im Dojo auf der Judomatte geschlafen, wenn ich in Wismar war“, erzählt er. Dadurch dass der Kampfsportler nicht sofort alle Zelte abgebrochen hat, konnte er noch den zehnten Geburtstag des Vereins mitfeiern. Den verband er mit einem Abschiedsturnier für sich selbst. Dazu wurden auch Gäste aus den befreundeten Vereinen in Lübeck und Klütz eingeladen. Die Trainingseinheiten leiteten Jan Wrzeszcz aus Lübeck und Rico Kuhles. Letzterer ließ noch einmal die abwechslungsreiche Geschichte der Aikidoschule Revue passieren. Die sieht kurzgefasst so aus: 2012 wurde sie in Damshagen gegründet, ein Jahr später hat sie sich mit Standort Grevesmühlen erweitert und 2014 mit Wismar. Später wurde ein eigenes Dojos in der Kleinschmiedestraße in Wismar eröffnet. Dann folgte der Zusammenschluss des Vereins mit dem Budokan Jin Hwa in Klütz und die Eröffnung des großen Dojos in der Lübschen Straße in Wismar.

Vier Trainer für die Kinder

Künftig steht nun eine Frau an der Spitze der Kampfkunstschule. Neue Leiterin ist Mandy Krüger aus Boltenhagen, die das Training für Erwachsene am Mittwoch leitet. Unterstützt wird sie von Sebastian Ruby, verantwortlich für das Erwachsenentraining am Montag. Die Kinder in Wismar lernen den Kampfsport künftig von Georg Neumann, Lina Messall, Julien Matthes und Michael Kupke. Die Grevesmühlener Sparte wird durch die beiden Trainer Ron Müller und Heiko Reichelt betreut. Anfänger sind jederzeit willkommen. Allerdings ist die Kindergruppe aktuell voll belegt, weshalb gerade nur Erwachsene und Jugendliche aufgenommen werden können. Rico Kuhles ist zufrieden mit der Entwicklung in den zurückliegenden Jahren. Er wünscht den neuen Verantwortlichen „Erfolg und Geschick“. Es sei eine schwere Aufgabe gewesen, ein gemeinnütziges Aikido-Dojo inmitten der Corona-Pandemie in andere Hände zu übergeben. „Doch“, so Rico Kuhles, „der Aufwand hat sich doch gelohnt.“

Ein Abschiedsfoto von Rico Kuhles (vorne 4. von rechts) mit den anderen Kampfsportlern Quelle: privat

Von OZ