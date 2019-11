Karneval-Auftakt in Neuburg: Narren reisen durch die Zeit

Neuburg

Die Nervosität unter den Funken des Neuburger Karnevalclubs steigt. Seit August haben sie Lieder ausgewählt, Kostüme anprobiert und vor allem Tanzschritte einstudiert. In nur knapp einer Woche ist es nun so weit: Am Samstag beginnt für sie um 20.11 Uhr die fünfte Jahreszeit.

Die Auftaktveranstaltung des Vereins ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, worauf sich Karnevalfreunde ab dem 16. November freuen können. Passend zum 800. Geburtstag von Neuburg lädt der Karnevalclub zu einer närrischen Zeitreise in das Gemeindezentrum, Hauptstraße 43c, ein. Bis März 2020 folgen weitere Veranstaltungen.

Eine Stunde Programm

„Wir werden es natürlich nicht schaffen, alle 800 Jahre abzubilden, dennoch möchten wir unsere Gäste auf eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit mitnehmen“, verrät stellvertretende Vorstandsvorsitzende Nancy Gamm. Eine Stunde lang soll das Programm andauern, bevor sich die Besucher selbst auf der Tanzfläche austoben können. Noch sind Karten für das Spektakel erhältlich.

Rund 70 Mitglieder engagieren sich derzeit im Verein. 18 von ihnen sind in der Funkengarde aktiv. Dessen Trainerin Anja Kretschmer kam 1991 selbst als Funke in den Club. „Ich war zwölf, als meine damalige Klassenlehrerin und spätere Trainerin mich dazu überredete, einmal mitzutanzen. Danach bin ich einfach hängen geblieben“, erinnert sie sich.

Großes Interesse an Funkengarde

Heute trainiert Kretschmer ihre Funken aufgeteilt in zwei Gruppen immer montags und dienstags. Die Jüngsten sind acht, die ältesten 18 Jahre alt. Kurz vor den Veranstaltungen gibt es eine gemeinsame Trainingseinheit. Nicht immer sei es leicht, alle gut aufeinander abzustimmen. „Bei 18 Tänzerinnen ist die Bühne recht voll“, erklärt Kretschmer. Würde man nur nach der Nachfrage gehen, könnte die Gruppe sogar noch größer sein. „Da ich aber berufstätig bin und das Training nur nebenbei mache, ist einfach nicht mehr drin.“

Neben der Funkengarde verfügt der Neuburger Karnevalclub noch über ein Damen- und Männerballett, Büttenredner, die „Real Fun Company“ und die „Moppies“. Sie alle fiebern schon der 54. Saison entgegen – und können es kaum erwarten, jecke Stimmung in MV zu verbreiten.

