Karneval in Bobitz: Rappelvoll und beste Stimmung

Bobitz

Wenn Norbert Peters, der Minister für karnevalistische Moderation den Schlachtruf beim Karneval am Sonnabend in Bobitz hören wollte, dürfte das ganze Dorf mitgehört haben. Die Gäste in der rappelvollen Sporthalle jedenfalls ließen keinen Zweifel daran, dass sie an diesen Abend zu allem bereit waren. „Seit Mai 2019 liefen die Proben in den Tanzgruppen, die Kostüme wurden selbst genäht und viele Bobitzer haben uns wieder unterstützt“ erklärte Steffen Pittelkow, der seit 2001 Elferratspräsident ist.

Neue Band mit neuer Musik zum Fasching

Kurz vor dem ersten Tag des dreitägigen Karnevals in Bobitz war die Aufregung zum Greifen. Die jüngste Tänzerin Ilvy ist fünf Jahre alt und musste vor dem Auftritt noch mit ihrer Tanzlehrerin Natalie Kahl kuscheln. Drei Tanzgruppen bereiteten sich vor, die Band „ Billy Rock“ aus Wismar spielte sich ein. „Die sind zum ersten Mal bei uns dabei, die alte Band hat nach 25 Jahren ihre karnevalistische Karriere beendet“, meinte Pittelkow, der stolz darauf verwies, dass der BCC 1983 gegründet wurde und mit Heino Rein und Lothar Hoffmann heute noch zwei Mitbegründer im 11er Rat aktiv sind.

Pittelkow weiter: „In Bobitz gibt es kein Programmthema, jeder kann sich kleiden, wie er gern zu einer Party gehen möchte.“ Und so wollten Püppy und Daniel Haak an ihre zwei Wollschweine erinnern und kamen schweinisch verkleidet. „Jeder soll kommen, wie er Bock drauf hat, der Funke soll von der Bühne in den Saal überspringen“, sagt Pittelkow.

Auch Gäste aus Neukloster feierten mit

Und das klappte auch an diesem Abend grandios, gleich der erste Musiktitel war eine Schunkelrunde im ganzen Saal. Einzelne Programmteile, dazu Tanzeinlagen und Einzeldarbietungen mischten sich zu einem bunten Pogramm, und das wollten auch die „Huppies“ – Tänzerinnen aus Neukloster sehen. Sie waren sozusagen zu einem Arbeitsbesuch angereist und feierten lustig mit.

Marten Rein vertrat die „ Ehrlich Brothers“ souverän und zauberte auf der Bühne, umringt von seinen beinbehaarten Assistentinnen. Die drei Influencer nahmen sich selbst auf die Schippe: „Hier steht, wo der Papst wohnt, in der sexistischen Kapelle. Ich schwöre.“

Blutiges Kostüm macht den ersten Platz

Anna Lena Hübbers und Marian Kelm gewannen die Kostümprämierung mit einem blutigen Kostüm und die Oreos belegten Platz drei. Sekt und donnernder Applaus waren der Lohn. Großartig waren die filmischen Einspieler, bei deren Vorbereitung das ganze Dorf mitgewirkt hatte, und so sahen sich viele Gäste auf der Leinwand wieder. Das Hauptthema waren die Handwerker, die bald der neue Adel in Deutschland sein werden. „Wer ist James Bond?“, denn auch Elektro-Glowalla in Bobitz hat die „Lizenz zum Löten“.

Der Karneval in Bobitz ist weit über die Gemeindegrenzen bekannt und beliebt, für die beiden letzten Feiertage gibt es höchstens an der Abendkasse noch Karten.

Von Frank Peter Reichelt