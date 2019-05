Wismar

Grand, Re, Hand, Contra, Ramsch, Bock, Zippe – wem diese Begriffe leicht über die Lippen gehen, der ist leidenschaftlicher Skat-Spieler. Am Sonntag, 19. Mai, richtet der Skat-Verein 1. SC Karo Bube die Wismarer Stadtmeisterschaft im Yachtclub Wismar 61, zum Yachthafen 4 aus. Startberechtigt ist jede Frau und jeder Mann sowie Jugendliche ab 14 Jahre. Spieler können sich am Spieltag ab 9 Uhr vor Ort anmelden. Beginn ist um 10 Uhr. Gespielt werden zwei Serien à 48 Spiele, die zweite Serie wird gesetzt. Startgeld: Einzel 15 Euro, Jugendliche 7,50 Euro, Tandem 20 Euro. Das Preisgeld für den ersten Platz beträgt 300 Euro, bei 80 oder mehr Spielern.

Der 1. SC Karo Bube Wismar ist ein eingetragener Verein, der sich dem Skatsport verschrieben hat. „Wir spielen als einziger Verein in Mecklenburg-Vorpommern in der 2. Skatbundesliga und nehmen auch an allen anderen großen deutschen Skatturnieren teil. Wir treffen uns regelmäßig montags zum Vereinsskatspiel und ermitteln in einem Turnier über das ganze Jahr den Vereinsmeister“, sagt Klaus Schnappauf.

mikro