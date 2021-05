Karow

Zumindest können sie nun wieder ein wenig mehr lachen. Manuela und René Stolze sitzen im Stadion „An der Mühle“ in Dorf Mecklenburg und warten gespannt auf das Ergebnis der Spendenaktion, die der Mecklenburger Sportverein (MSV) ins Leben rief.

Am 25. April löste ein technischer Defekt eines Kühlschranks im Schuppen der Familie ein verheerendes Feuer aus. Die Flammen griffen rasend schnell auf das Einfamilienhaus der Familie über. Gelegen ist es in einer Sackgasse in Karow.

Die Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und machten durch Klopfen an der Haustür auf das Unglück aufmerksam. Manuela und René Stolze ruhten auf der Couch im Wohnzimmer, der ältere Sohn hielt sich in seinem Zimmer und der jüngere bei Freunden der Familie in der Nachbarschaft auf. Am Ende konnten alle nur zuschauen, wie die 60 Kameraden mehrerer Feuerwehren vor Ort versuchten, zu retten, was zu retten ist. Viel war es nicht. Die Familie verlor nahezu alles.

Geldspenden aus ganz Deutschland

Der Mecklenburger Sportverein rief noch am selben Tag zu einer Spendenaktion auf – nur wenige Wochen, nachdem es in Karow schon einen Hausbrand gab. Eine andere Familie hatte ebenfalls fast alles verloren. Auch hier hatte der Sportverein zusammen mit der Feuerwehr Dorf Mecklenburg maßgeblich unterstützt und ein Spendenkonto eingerichtet. So wie nun für Familie Stolze. Die Aktion wurde vielfach in den Netzwerken verbreitet. Zahlreiche Geldsummen gingen ein. Am Ende kamen 5056 Euro für Familie Stolze zusammen. Die ist überwältigt. „Sie sind sehr dankbar“, erzählt MSV-Vorsitzender Daniel Schubert, der dem Ehepaar den Scheck überreichen durfte. Deutschlandweit seien Spenden eingegangen, schildert er.

Manuela und René Stolze haben gemeinsam mit ihren beiden 10- und 14-jährigen Söhnen und ihren Katzen und Hunden mittlerweile eine Wohnung in Dorf Mecklenburg bezogen. Das zum Teil ausgebrannte Haus, das die Familie vor zehn Jahren kaufte, muss abgerissen werden. Noch im Juni rücken die Bagger an. An Ort und Stelle wird ein neues Gebäude entstehen. Ein Ingenieur aus Dorf Mecklenburg hat Hilfe bei der Planung des neuen Zuhauses zugesagt. Ein kleiner Lichtblick im Leben der Familie, das von einer Minute auf die andere auf den Kopf gestellt wurde.

Von Jana Franke