Karow/Wismar

Bauland in der Nähe größerer Städte ist begehrt – auch in der Wismarer Umgebung. Deswegen klingt ein Angebot in Karow sehr verlockend: Dort soll eine etwa zwei Hektar große Fläche am Rosenthaler Weg versteigert werden. Am 18. September soll sie im Auktionshaus Karhausen in Berlin unter den Hammer kommen. Das Grundstück war ursprünglich eine Stallanlage. Seit Jahren stehen die Ställe leer. Aus Sicht des Auktionshauses handelt es sich um „eine interessante Immobilie“, die es im Auftrag des privaten Eigentümers versteigert. Das Areal befindet sich vor den Toren Wismars.

Standort in der Gemeinde Dorf Mecklenburg

„In Zusammenarbeit mit der Gemeinde kann der Standort für Wohnbebauung entwickelt werden“, meint Matthias Knake, Vorstand und leitender Auktionator bei der Auktionshaus Karhausen AG. „Sowohl ein kompletter Rückbau als auch eine teilweise Umnutzung der Bestandsgebäude erscheinen möglich. Hierzu müsste sich der Investor allerdings mit den zuständigen Behörden abstimmen.“

Nach Auskunft im Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen habe es zwar erste Gespräche mit dem Eigentümer zur Aufstellung eines Bebauungsplanes gegeben. Endgültige Ergebnisse würden aber nicht vorliegen.

In der Nachbarschaft entstehen 38 Eigenheime

Es könnte also ein langwieriger Prozess werden: Denn Wismars Umlandgemeinden dürfen nicht so viele Bauplätze anbieten, wie sie gerne möchten. Erst vor Kurzem ist eine Kooperationsvereinbarung geschlossen worden, die bis 2030 gilt. Auch die Gemeinde Dorf Mecklenburg, zu der Karow gehört, hat den Vertrag unterzeichnet. Seit Ende April wird ganz in der Nähe der Stallanlage ein Baugebiet für 38 Häuslebauer erschlossen. Es wird vorerst das letzte große Baugebiet der Gemeinde sein“, hat Bürgermeister Burkhard Biemel (Freie Wählergemeinschaft Dorf Mecklenburg) bei der Vertragsunterzeichnung verkündet.

Dennoch würde sich Burkhard Biemel freuen, wenn der Schandfleck – die alten Ställe – endlich verschwinden und das Grundstück vernünftig genutzt würde. Doch mit Blick auf die Stadt-Umland-Vereinbarung mit Wismar betont er auch: „Mit dem derzeit entstehenden Wohngebiet in Karow ist unser Kontingent erschöpft.“

Laut Auktionator preiswerter Erwerb möglich

Laut Auktionator liegt das Mindestgebot für das private Areal bei 170 000 Euro. Hinzu komme ein Aufgeld. „Es bietet sich somit die Chance auf einen sehr preiswerten Erwerb – auch wenn der Investor noch die Beräumung und Erschließung kalkulieren muss“, informiert der Auktionator. „Die bisherige Planung des Eigentümers geht von einem Baufeld für Einfamilienhäuser von circa 13 000 bis circa 15 000 Quadratmeter aus“, informiert Knake. Der offizielle Bodenrichtwert der angrenzenden Wohnbebauung liegt bei rund 75 Euro pro Quadratmeter.

Interessierte sollten sich besser vorab bei der Gemeinde informieren, für was sie bieten. In den kommenden zehn Jahren können in den Umlandgemeinden nur rund 300 Wohnungen neu gebaut werden – und zwar in Barnekow, Dorf Mecklenburg, Gägelow, Hornstorf, Krusenhagen, Lübow, Metelsdorf und Zierow. Die meisten Plätze sind schon verplant. Bei der Lückenbebauung wird im Einzelfall entschieden. Ferienwohnungen und Pflegeheime zählen nicht dazu, sie könnten zusätzlich errichtet werden.

Über das Auktionshaus

Das Berliner Auktionshaus Karhausen ist nach Aussage von Matthias Knake für die Versteigerung außergewöhnlicher Immobilien bundesweit bekannt. In den vergangenen Jahren hat es unter anderem rund 700 Bahnhöfe, diverse Schlösser und eine große Zahl Waldflächen erfolgreich vermarktet. Im Dezember 2017 erreichte das Auktionshaus mit der Versteigerung des Dorfes „Alwine“ im Süden Brandenburgs große Aufmerksamkeit.

Von Haike Werfel und Kerstin Schröder