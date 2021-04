Karow

Ihre Frischhaltedosen sind Kult. Kaum ein Haushalt, der keine bunten, quasi unkaputtbaren Behälter von Tupperware hat. Frauen lieben die kleinen und großen Haushaltshelfer aus Kunststoff. Und sie schwärmen von legendären Tupperpartys. Doch gibt es die überhaupt noch?

„Ein No-Go für die Firma jetzt“, sagt Tina Buchalski. Sie bringt seit 25 Jahren die Produkte zu den Menschen. „Tuppern in der Pandemie ist schwierig“, schickt sie hinterher. „Viele Kundinnen haben’s erst gar nicht verstehen können, dass es keine Partys mehr gibt. Vor allem die Älteren nicht, obwohl sie zur Risikogruppe gehören.“ Tuppern ohne Party. Wie kommen die Produkte nun zu den Kunden?

Partymanagerin dreht Erklärvideos

Die Alternative zur Tupperparty ist die Onlineparty. „Ich bringe mein Handy am Stativ an, stelle die Produkte auf den Tisch, erkläre sie und filme mich dabei“, erzählt Tina Buchalski. Dann lacht sie. „Mein erstes Video habe ich 25-mal gelöscht.“ Sie stellt das Filmchen online, zum Beispiel in einer Whatsapp-Gruppe. Über die ersten Reaktionen habe sie sich sehr gefreut. „Meine Kundinnen riefen an und fanden’s total toll. Sie können sich das Video immer wieder ansehen, wenn sie was nicht verstanden haben. Das ist ein Vorteil, ganz klar.“ Sogar aus der Schweiz habe eine Interessentin auf einen ihrer Filme reagiert.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine junge Mutter hatte noch andere Argumente für die Onlineparty: „Ich brauche nur einen Sekt für mich, muss keinen Babysitter besorgen und kann bequem in Jogginghose das Video ansehen“, erzählt Tina Buchalski mit Augenzwinkern. Gastgeberinnen, die ansonsten zur Tupperparty einladen, tischen in der Regel für ihre Gäste auf: Getränke, Snacks oder mehr.

Gastgeberin lädt zur Feier im Netz

Wie bei der echten Tupperparty entscheidet die Gastgeberin über das Thema der Onlineparty: Geht es ums Kochen, Backen, Einfrieren oder um Mikrowellengeschirr? Möchten sie und die Gäste Rezeptideen für bestimmte Mottos oder Anlässe haben? Soll die Party live an einem festen Termin zu einer festen Uhrzeit stattfinden oder über mehrere Tage? Dann kann jeder die Infos abrufen, wie es ihm passt. „Als Partymanagerin kümmere ich mich um die technische Umsetzung und schicke der Gastgeberin einen Einladungslink. Den schickt sie an ihre Gäste weiter“, erläutert Tina Buchalski das Vorgehen.

Kunden bestellen per Mail

Sie führt nicht nur die Produkte vor, sondern zeigt auch, wie sie eingesetzt werden können: Sie kocht oder bäckt live. „Heute kann ich’s. Vor 25 Jahren konnte ich nicht kochen“, gesteht sie. Was sie auch nicht verhehlen kann: ihre Ehrlichkeit. „Mein Gesicht spricht Bände, was ich von den Produkten halte. Da sind auch welche dabei, die die Welt nicht braucht. Was mich nicht überzeugt, verkaufe ich nur, wenn’s die Kundin unbedingt haben will.“ Ihre Partys seien Informationsveranstaltungen. Es bestehe kein Kaufzwang, versichert sie. „Ich will immer noch in den Spiegel schauen können.“

Die gewünschten Produkte ihrer Kundinnen muss Tina Buchalski online bestellen. Die Ware wird zu ihr nach Hause in Karow geliefert. Dann verteilt sie sie an die Kundschaft. Bei Reklamationen gibt es jetzt eine Wartezeit von zwei, drei Wochen. „Es ist vieles komplizierter durch Corona“, räumt die 65-Jährige ein. Sie ist froh, dass die meisten ihrer Kunden sehr verständnisvoll sind.

Wegen Kurzarbeit wird weniger gekauft

Auch sie hat Verständnis, wenn viele sich in diesen Zeiten zurückhalten, weil sie in Kurzarbeit sind. „Wenn das Geld knapp ist, können wir nicht tuppern. Das ist klar, aber man muss es mir ehrlich sagen.“ Irgendwie halte sie sich über Wasser. Aber bis zur Rente sind es noch ein paar Monate. Zusätzlich leitet die Partymanagerin ein Team von 25 Beraterinnen an. „Die Frauen machen das als Ausgleich zum Alltag“, weiß sie. Sie sind in Parchim, Hagenow, Plau am See, Schwerin und Wismar zu Hause.

Seit 1938 am Markt Tupperware ist ein amerikanische Konzern. Er wurde 1938 gegründet, zehn Jahre später fand die erste Tupperparty statt. Tupperpartys sind Veranstaltungen, auf denen neue Produkte vorgeführt werden. Die Kunden können diese direkt erwerben und gehen damit nach Hause. Die Tupperparty ist der wichtigste Vertriebskanal des Unternehmens.

Wer allerdings glaubt, dass nur Frauen Tupper-Fans sind, irrt. „Meine allererste Gruppe waren Männer, darunter zwei Köche, die sich aber erst hinterher geoutet haben.“ Auch unter den Beratern gibt es Männer. „Sie verkaufen anders“, hat Tina Buchalski erfahren. „Für sie muss es vor allem praktisch sein. Bei den Frauen muss auch die Farbe stimmen.“

Kundenstamm von rund 2000 Frauen und Männern

Im Laufe der Jahre ist der Kundenstamm von Tina Buchalski auf gut 2000 gewachsen. Sie wohnen vor allem in Nordwestmecklenburg, aber auch in Rostock und Hamburg. „Inzwischen sind die Kinder und Enkel dazugekommen. Meine älteste Kundin ist 96 Jahre und aus Karow. Mit den Onlinepartys und der Bestellung per Mail haben die Älteren ihre Probleme. Sie halten lieber Kataloge und Flyer in der Hand“, berichtet Tina Buchalski. Viele ihrer Kunden wohnen in Dörfern. Sie kaufen auf Vorrat. „Dafür sind unsere Behälter genau richtig. Wir schmeißen viel zu viele Lebensmittel weg. In den Dosen halten selbst geschälte Möhren lange frisch.“

Von Haike Werfel