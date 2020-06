Karstadt-Stammhaus in Wismar bleibt auf: Erleichterung bei den 40 Mitarbeitern

Wismar

Regen hat am Freitag für viele Kunden im Karstadt-Stammhaus in Wismar gesorgt. Während sie sich Jacken, Hosen und Schuhe aussuchten, haben die Mitarbeiter gehofft, dass ihre Filiale nicht geschlossen wird. Bis 14 Uhr haben sie gebangt, dann ist die erlösende Nachricht eingetroffen: Wismar bleibt auf!

„Uns ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Wir sind sehr erleichtert, aber auch in Gedanken bei den Kollegen, deren Häuser geschlossen werden“, sagt Brigitte Wieck, Betriebsratsvorsitzende in Wismar. Sie hat die Mitarbeiter über den Fortbestand der Filiale informiert und gibt zu, dass die Angst groß gewesen ist: „Nur weil wir im Stammhaus arbeiten, heißt das nicht, dass es uns nicht auch treffen kann.“

Wichtig fürs Image der Kaufhauskette

Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) ist ebenfalls sehr erleichtert: „Gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das ein gutes Signal. Karstadt ist in Wismar Kernpunkt des Einzelhandels in der Altstadt und das Karstadt-Stammhaus ist wichtig für das Image der traditionsreichen Kaufhauskette“, so Beyer. Er sei sich sicher, dass Karstadt in Wismar auch in Zukunft erfolgreich sein werde.

Großes Aufatmen ebenfalls bei der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft (WWG). „Mir fällt ein Stein vom Herzen“, sagt WWG-Vorstand Wieland Kirchner. Er sei in großer Sorge gewesen. Dass das Stammhaus in Wismar schwarze Zahlen geschrieben habe, sei noch lange keine Garantie für sein Überleben gewesen. Kirchner habe die Entwicklung der drohenden Karstadt-Schließungen verfolgt. „Immerhin soll jede dritte Filiale geschlossen werden“, betont Kirchner.

Filiale schreibt schwarze Zahlen

Tom Brüggert der Fraktionsvorsitzende der CDU Bürgerschaftsfraktion, lobt die Arbeit der Mitarbeiter: „Seit fast 140 Jahren gehört Karstadt zu Wismar. Es ist wichtig, dass jetzt Klarheit herrscht und auch in Zukunft das Warenhaus den Einzelhandel in unserer schönen Innenstadt prägen kann. Unsere Karstadt Filiale arbeitet seit Jahren stabil und schreibt schwarze Zahlen. Es ist auch ein Verdienst aller MitarbeiterInnen am Standort in Wismar. An dieser Stelle herzlichen Dank und Glückwunsch zum Erhalt.“

Die CDU Bürgerschaftsfraktion hatte bereits in der vergangenen Woche einen Antrag für die kommende Sitzung der Bürgerschaft gestellt und unter anderem eine Einladung der Konzernleitung nach Wismar vorgeschlagen.

Warenhaus seit 1907 am jetzigen Standort

In Wismar ist das Unternehmen gegründet worden. Am 14. Mai 1881 eröffnete Rudolph Karstadt (1856 bis 1944) sein „Tuch-, Manufaktur- und Confectionsgeschäft“ in der Krämerstraße in Wismar. Sein Prinzip: feste billige Preise, nur Barzahlung. Das Warenhaus wurde 1907/1908 nach den Plänen des Architekten Johann Busch am heutigen Standort errichtet. Mit der Wiedervereinigung kehrte das Unternehmen 1990 wieder an seinen Gründungsort in Mecklenburg zurück.

Von Kerstin Schröder und Michaela Krohn