Da staunten Hilde und Edwin Ristau gestern Morgen. Als sie aus dem Fenster schauten, prangte eine große silberfarbene 65 am Gartenzaun. Luftballons und aufblasbare Sterne hingen in den Obstbäumen entlang des Gartenweges. Und über der Sitzbank vor dem Hauseingang kündete ein Transparent ebenfalls von dem besonderen Ehejubiläum. Tochter Bärbel Greinke und Enkelin Christin Piper hatten zum 65. Hochzeitstag ihrer Eltern und Großeltern den Schmuck aufgehängt. Und die Überraschung war den beiden Frauen gelungen.

Bei strahlendem Sonnenschein – wie am 24. August 1956 – begingen Hilde und Edwin Ristau in Kartlow, einem Ortsteil der Gemeinde Neuburg, das Fest der eisernen Hochzeit. Dazu überbrachte auch Carola Köpnick als stellvertretende Bürgermeisterin die herzlichsten Glückwünsche und erfreute das Paar mit einem Präsentkorb.

In der Kirche von Dorf Mecklenburg haben sie sich getraut

So trat das Paar vor 65 Jahren vor den Traualtar. Quelle: privat

Sie haben sich auf einer Hochzeit kennengelernt. „Mein Onkel hat seine Schwester geheiratet“, erzählt Hilde Ristau. Weil sie sich sympathisch fanden, trafen sie sich im Anschluss mehrere Male, bis es gefunkt hat. Der gebürtige Westpreuße, der mit seinen Eltern nach der Flucht in Kartlow gelandet war, führte die Mecklenburgerin aus Schönhof vor den Traualtar in der Kirche von Dorf Mecklenburg. „Meine Familie wohnte in Rambow. Wir haben im Saal des Gutshauses ein großes Fest gefeiert“, sagt die Jubilarin. Auch viele Nachbarn aus Kartlow und Rambow waren eingeladen. Das Gutshaus wurde vor Jahren abgerissen.

Beide Eltern hatten eine kleine Wirtschaft. „Wir waren Siedler und hatten etwas mehr als acht Hektar Land bekommen“, sagt Edwin Ristau. Das brachte er in die LPG Kartlow ein, als sie gegründet wurde, und trat der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft als Landmaschinenschlosser bei. Später schloss sie sich mit der LPG Steinhausen zusammen.

Ehepaar bekam drei Kinder

Seine Frau war zunächst zu Hause und kümmerte sich um die Kinder Margit (heute 64 Jahre), Edmund (58) und Bärbel (56). „Als Hausfrauen halfen wir aber bei der Ernte mit, wir mussten auch Rüben hacken und Kartoffeln sammeln“, erzählt die 85-Jährige. Später war sie dann unter anderem in der Wismarer Papierfabrik beschäftigt und reinigte das Stadthaus am Markt. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie mit 58 Jahren aus dem Berufsleben ausscheiden.

Ihr Mann wurde bereits mit 55 in den Vorruhestand geschickt, als sich die LPG auflöste. Schweren Herzens habe er aufgehört zu arbeiten, sagt Edwin Ristau. Aber zu Hause hatte und hat der 85-Jährige nach wie vor sein Tun in einem großen Garten mit Gemüse- und Blumenbeeten. Den bestellt und pflegt er alleine, seit sich seine Frau die Hüfte vor Jahren gebrochen hat und inzwischen auch ein neues Schultergelenk bekommen musste.

Wegen Viehwirtschaft zu Hause selten Urlaub gemacht

Der Senior ist körperlich fit. Er fährt noch Fahrrad und kurze Strecken mit dem Auto. „Als junger Mann bin ich Motorrad gefahren“, erzählt er und seine Enkelin zeigt wie zum Beweis ein Bild in einem Fotobuch, das sie ihren Großeltern geschenkt hat. Darin ist Edwin Ristau auch auf einem kleinen Trecker abgebildet. „Den habe ich selbst zusammengebaut, als es keine Ackerpferde mehr gab.“

Auch eine kleine Viehwirtschaft hatten die Eheleute immer – früher eine Kuh, ein paar Schweine und Enten. Als Hobby züchtete Edwin Ristau Tauben, aber ohne sich an Ausstellungen zu beteiligen. Heute hält er nur noch ein paar Hühner. Wegen der Tiere sind die Eheleute nicht oft und auch nie lange im Urlaub gewesen. „Mal eine Woche im Spreewald, das war sehr schön“, erinnert sich Hilde Ristau.

Ihren besonderen Hochzeitstag haben die Jubilare anders als vor 65 Jahren im kleinen Familienkreis begangen – mit ihrer jüngsten Tochter Bärbel und Schwiegersohn Detlef Greinke sowie mit der Familie ihrer Enkelin Christin Piper. Sie wohnen heute alle in Kartlow. Hilde und Edwin Ristau haben insgesamt sechs Enkel und vier Urenkel.

Von Haike Werfel