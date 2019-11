Wismar

Sie hatte den richtigen Riecher: Am Montagmittag hat eine Mitarbeiterin in einem Drogeriemarkt in Wismar einen Trickbetrug vereitelt. Ihr war ein älterer Herr aufgefallen, der Google-Play-Karten im Wert von mehreren tausend Euro kaufen wollte. Weil die Masche, bei der Betrüger die Codes der Wertkarten als Anzahlung für einen Gewinn einfordern, ihr bekannt war, hielt sie den Senior vom Kauf ab und alarmierte die Polizei.

Der ältere Herr erzählte den Beamten, dass er bereits am Freitag durch eine vermeintliche Lottogesellschaft angerufen worden und ihm ein Gewinn in fünfstelliger Höhe in Aussicht gestellt worden sei. Am Montag erhielt der Mann einen zweiten Anruf, in dem ihm die Erhöhung seiner Gewinnsumme auf nunmehr 300 000 Euro mitgeteilt wurde. Der Erhalt dieser Gewinnsumme wäre jedoch nur im Austausch mit Google-Play-Karten im genannten Wert möglich. Dank der Aufmerksamkeit der Kassiererin ist es in diesem Fall nicht gelungen.

Von OZ