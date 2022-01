Wismar

Die Gerüchteküche brodelt, was die Verkaufsfläche von C&A angeht. Das Unternehmen bestätigte in der vergangenen Woche nach OZ-Anfrage, dass es sich aus Wismar zurückziehen wird. Die Entscheidung sei nach regelmäßigen Analysen getroffen worden, erklärte Unternehmenssprecherin Betty Kieß. Aus mehreren Quellen hieß es dann, dass sich Kaufhaus Stolz einmieten möchte.

In der Tat ist das traditionsreiche Unternehmen, das seit 160 Jahren besteht und seinen Hauptsitz in Burg auf Fehmarn in Schleswig-Holstein hat, an der Hansestadt interessiert, bestätigt Uwe Hornung, Prokurist der Kaufhaus Martin Stolz GmbH. Doch die Adresse Hinter dem Rathaus 13 bis 15 in Wismar hätte es nie in Erwägung gezogen, betont er und erklärt weiter: „Wir sind aktuell dabei, nach einem passenden Standort in Wismar zu suchen.“

Dabei ginge es dem Unternehmen aber nicht um ein Mietobjekt, sondern um Eigentum mit ausreichend Parkplätzen vor Ort. Das sei an der Stelle in der Innenstadt leider nicht gegeben, so die Begründung. Es will entweder ein Objekt kaufen oder neu bauen.

33 Filialen in drei Bundesländern

20-mal ist Kaufhaus Stolz in Mecklenburg-Vorpommern vertreten. In Nordwestmecklenburg hat das Unternehmen bereits in Klütz einen Standort. Und nun ist es im Landkreis weiter auf Expansionskurs. Damit nicht genug: Bestehende Filialen – insgesamt gibt es 33 in MV, Schleswig-Holstein und Niedersachsen – sollen künftig noch attraktiver werden, zum Beispiel durch Spielplätze in und vor den Kaufhäusern, Erholungslounges im urigen Fischerhütten-Stil oder praktischen Kaffeestationen im Kaufhaus, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Das Kaufhaus Stolz in Klütz Quelle: Daniel Heidmann

Das Unternehmen steckt viel Energie in die Ausbildung von Nachwuchs. Erst im Dezember erhielt es den IHK-Award für vorbildliches Engagement in der Ausbildung, eine sehr hohe Übernahmequote sowie gute Prüfungsergebnisse der Auszubildenden. Der Betrieb bildet seit mehr als 50 Jahren aus, rund 50 Azubis absolvieren jährlich ihre kaufmännische, gastronomische oder logistische Ausbildung bei der Kaufhauskette. Dabei können sie aus elf unterschiedlichen Ausbildungsberufen wählen.

Von Jana Franke