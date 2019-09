Wismar

Mehr Grün in Wismar – das wollen viele Einwohner und Politiker. Doch so einfach ist dieses Vorhaben nicht umzusetzen: Das hat sich in der Bürgerschaft gezeigt. Die hat in ihrer Sitzung gleich mehrere Anträge zu mehr Bäumen und Begleitgrün in Wismar auf der Tagesordnung gesetzt.

Wo darf überhaupt gepflanzt werden? Wie Bausenator Michael Berkhahn ( CDU) berichtet, seien die Ausgleichsflächen innerhalb der Stadt begrenzt. Gerne würde man die alte Freilichtbühne im Köppernitztal renaturieren lassen. Doch die Forstbehörde meint, das sei Waldgebiet und deshalb als Ausgleichsfläche nicht möglich. Hinzu kommt: Die Verwaltung versuche schon seit längerer Zeit, ein Grünflächenkataster aufzubauen – bislang erfolglos: „Die Stelle wurde mehrfach ausgeschrieben, aber es gibt keine Bewerber“, bedauert Berkhahn.

Sponsoren für neue Bäume werden gesucht

Sibylle Runge von der SPD: „Gewerbe- und Siedlungsflächen sind genauso wichtig wie Grünflächen."

Geht es nach den Christdemokraten, soll die Stadt mehr Flächen zur Verfügung stellen, auf denen neue Bäume gepflanzt werden können. Da die Geld kosten, soll die Verwaltung prüfen, welche finanziellen Mittel dafür im Haushalt eingeplant werden müssten und ob eventuell Förderprogramme genutzt oder Sponsoren gefunden werden könnten.

Wie Sibylle Runge ( SPD) betont, stehe auch ihre Fraktion für mehr Grün. Aber Gewerbe- und Siedlungsflächen seien genauso wichtig für die Entwicklung der Stadt. Und bei der Suche nach Sponsoren könnte die CDU auch in ihren Reihen Ausschau halten. Immerhin würde die Partei von vielen Firmen unterstützt, und die könnten „auch mal Bäume pflanzen“, findet Sibylle Runge. René Domke, Fraktionsvorsitzender der FDP, regt an, dass man auf der Internetseite der Stadt einen Hinweis platzieren könnte, um Sponsoren für Bäume zu finden.

Stadt kann nicht überall neue Bäume pflanzen

Bausenator Michael Berkhahn (CDU): „Neue Bäume können nicht überall gepflanzt werden."

FDP und Grüne würden gerne festlegen, dass für jeden gefällten Baum innerhalb der Altstadt zwei neue Bäume zu pflanzen sind. Grund: Die Einwohner seien besorgt, dass sich Wismar immer mehr zu einer steinernen Stadt entwickelt und Bäume im öffentlichen Raum irgendwann gar nicht mehr wahrzunehmen sind.

Die Pauschalisierung 1:2 für den öffentlichen Raum hält die Stadtverwaltung für wenig sinnvoll. Nach Auskunft von Bausenator Berkhahn ist es nicht immer möglich, neue Bäume dorthin zu setzen, wo alte gefällt werden – unter anderem wenn neue Leitungen verlegt werden. Die Platzverhältnisse müssten außerdem so sein, dass sich die Pflanzen gut entwickeln können. Des Weiteren müssten verkehrstechnische Belange, (Straßenbreiten, Fußwege, Stellplätze) und Vorgaben der Denkmalpflege berücksichtigt werden. Zudem sei es schon jetzt Praxis und in den meisten Fällen auch gesetzlich gefordert, drei neue Bäume zu pflanzen und nicht nur zwei.

Ausschüsse sollen Baum-Problematik beraten

Außerdem teilt die Verwaltung mit: Ersatz für gefällte Bäume würde bereits als „Selbstbindung“ bei der Planung von Promenaden, Freianlagen, Plätzen und Verkehrsflächen – soweit es sinnvoll und möglich ist – berücksichtigt.

Wie es mit den Bäumen in Wismar weitergeht, soll nun in einer gemeinsamen Beratung des Bauausschusses und des neuen Umweltausschusses diskutiert werden. Das haben die Stadtvertreter beschlossen. In den Umweltausschuss gehöre das Thema auch, findet Britta Fust (Grüne). Dort könnten konkrete Projekte besprochen werden.

Von Kerstin Schröder