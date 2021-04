Wismar

„Wir waren ab 5.15 Uhr hier“, kommentiert Regina Schimmel (66). Sie gehörte zu den Ersten, die sich am Samstag bei der zweiten terminlosen Impfaktion in Wismar haben impfen lassen. „Was will man sonst machen, außer sich impfen lassen?“, begründete sie. „Bei meiner Hausärztin bin ich sonst erst in 70 Jahren dran, so wenig Impfstoff wie die haben!“

Tee und Sonne und gute Laune

Gut 100 Menschen standen um acht, als sich die Türen des Impfzentrums in der Störtebekerstraße öffneten, an. Kein Vergleich zu den Hunderten 14 Tage vorher. Nun schien und wärmte die Sonne. Draußen wurden schon die Erfassungs- und Aufklärungsbögen verteilt. Monika Arnold, Karin Lechner und ihre Helferinnen vom Seniorenbeirat standen mit heißem Pfefferminztee bereit. „Gibt es auch Broiler?“, fragte einer der Wartenden. „Erst mittags“, kam die Antwort der engagierten Damen. Das sorgte für Lacher – bei angenehmen Frühlingswetter und einer schnell vorwärtsrückenden Warteschlange war die Stimmung gut.

Bernhard Tews (64) war vor 14 Tagen schon beim Impfzentrum: „Da habe ich mich gar nicht erst angestellt und bin wieder gegangen!“ Nun stand er in der kurzen Schlange – 8.37 Uhr kam er mit der ersten Impfung wieder raus. „Es geht super zügig!“, dankte er. „Eine tolle Organisation!“ Viele Impflinge kamen so sichtlich erleichtert und dankbar aus dem Impfzentrum. 8.45 Uhr war die Schlange abgearbeitet, wer danach kam, brauchte mitunter gar nicht anstehen. Karin Lechner zückte das Handy: „Kommt schnell rum!“ So machte es manch einer der Impfwilligen, sodass ständig neue Impfwillige ankamen.

„Einfach durchgehen ...“

Zeitgleich standen in Grevesmühlen rund 170 Menschen für einen der freien Impftermine mit dem Astrazeneca-Impfstoff für Personen über 60 Jahre an, manch einer hatte über die Ansagen, Anrufe oder sozialen Medien die freien Kapazitäten in Wismar mit bekommen und fuhr in die Hansestadt. Mit Glück gab es sogar freie Parkplätze direkt am Impfzentrum. Und wie oft die Helferinnen und Helfer vom Seniorenbeirat und dem Technischen Hilfswerk Wismar den Neuankömmlingen gesagt haben: „Einfach durchgehen. Sie sind gleich dran.“ Das Lob kam danach von den frisch Geimpften: „Das klappte ja wie am Schnürchen. Und die Leute waren sehr freundlich.“

Von Nicole Hollatz