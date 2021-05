Rostock

Die Impfstofflieferungen für Mecklenburg-Vorpommern steigen zwar langsam. Wer sich jetzt einen Impftermin besorgen möchte, hat es dennoch schwer. Denn die Impfzentren sind zurzeit vor allem mit Zweitimpfungen beschäftigt.

Frustrierend ist dies vor allem für jene, die schon lange auf ihren ersten Piks hoffen. In weniger als zwei Wochen soll die Priorisierung beim Impfen bundesweit fallen. In einer Pandemie zählt jedoch jeder Tag. Das findet auch der Inhaber einer Reinigungsfirma aus Vorpommern-Greifswald, der sich verärgert an die OZ wandte. Er wolle seinen Kunden möglichst viel Sicherheit bieten.

Gesundheitsamt löscht Daten, Impfwillige müssen sich neu registrieren

Die letzte automatisch generierte Mail vom Landesgesundheitsamt beantwortet die Impfanfrage des Mannes allerdings so: „Aufgrund der geringen Mengen an verfügbarem Impfstoff können auch in den kommenden Wochen keine Angebote für eine Erstimpfung unterbreitet werden. Wir werden daher Ihre im Rahmen der Registrierung erhobenen Daten aus datenschutzrechtlichen Gründen im Anschluss an diese Information vollständig löschen. Sie haben dann die Möglichkeit, sich erneut für eine Impfung in einem Impfzentrum Ihrer Wahl zu registrieren.“

Das Warten und Hoffen auf eine Impfung – alles umsonst. Nun soll es für ihn und viele andere Impfwillige von vorne losgehen. Sie müssen sich erneut registrieren lassen. Vorpommern-Greifswalds Landkreissprecher Achim Froitzheim macht dennoch vorsichtig Hoffnung auf einen Impftermin: „Aufgrund der geringen uns zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge können wir aktuell nur wenige Erstimpfungen anbieten, allerdings gibt es in beiden Impfzentren derzeit noch freie Termine.“

Signifikante Steigerung der Impfstoffmengen erst im Juni

Erst Ende vergangener Woche hieß es aus dem Gesundheitsministerium: „Aufgrund der hohen Anzahl anstehender Zweitimpfungen stehen derzeit weniger Impfdosen für Erstimpfungen zur Verfügung.“ Mit Blick auf die Monate Juni und Juli sei aber eine Steigerung der gelieferten Impfstoffe zu erwarten.

In dieser Woche sind in MV insgesamt 79 300 Dosen verschiedener Impfstoffe für Impfzentren und Hausärzte angeliefert worden. Ende Juni sollen dann zum ersten Mal knapp 118 000 Impfdosen kommen. Nur etwa 20 Prozent der aktuell durchgeführten Impfungen sind laut Angaben der Landkreise Erstimpfungen, in einigen Kreisen sind es sogar noch weniger.

Impfkapazitäten noch in Rostock und Nordwestmecklenburg

Chancen auf eine Erstimpfung haben Impfwillige dennoch. Der Landkreis Nordwestmecklenburg bietet zum Beispiel am Sonnabend einen freien Impftag von 8 bis 12 Uhr im Impfzentrum Wismar an. Dort stehen 500 Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson zur Verfügung. Die Impfungen erfolgen ohne Priorisierung, das heißt, jede Person ab 18 Jahren kann sich impfen lassen. Der Landkreis bittet, Wartezeiten entsprechend einzuplanen, da die Impfungen ohne Terminvergabe erfolgen.

Auch die Hansestadt Rostock bietet über 60-Jährigen bereits am Freitag freie Impftermine mit dem amerikanischen Impfstoff an. Hierfür muss allerdings ein Termin online unter www.rathaus.rostock.de/impfzentrum gemacht werden.

Von Michaela Krohn