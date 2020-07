Kein Bier am Tresen: Wie sich eine Wismarer Kneipe über Wasser hält

Wismar

Maximal 15 Personen. 1,50 Meter Abstand. Maskenpflicht auf dem Weg zum Platz und zur Toilette. Wer in die „Theater-Gaststätte“ möchte, wird schon vor der Tür auf die verordneten Corona-Auflagen hingewiesen. Obendrein versperrt eine Kette den Zutritt zur Sport- und Raucherbar in der Kleinschmiedestraße. Er ist nur Gästen ab 18 Jahren gestattet.

Tresen stehen

Dennoch muss Inhaber Heiko Lange hin und wieder Urlauber mit Kindern wegschicken. Und nicht nur sie. Am Wochenende, wenn’s Fußball im Fernsehen gab, war die erlaubte Anzahl von Gästen schnell erreicht. Das Lokal ist nur knapp 75 Quadratmeter groß. „Bei 15, höchstens 17 Personen, die ich reinlassen darf, kommt keiner aus Wendorf. Sie haben Angst, weggeschickt zu werden“, schildert Heiko Lange das Dilemma. Sonst bietet sein Gastraum 40 Plätze, darunter zahlreiche Stehplätze.

Doch am langen Tresen hat der Gastwirt rot-weißes Absperrband angebracht. „Die Gäste dürfen hier nicht stehen“, erklärt er. „Wegen des Abstands.“ Stattdessen hat er zwei kleine Tische hingestellt, an denen jeweils zwei Personen sitzen können. Unter anderem auch in der Nähe der Dartscheibe.

Stadtliga im Darts eingestellt

„Normalerweise spielen hier acht Leute. Jetzt dürfen nur zwei ran. Und außerdem müssen sie dabei Maske tragen. Aber das wollen sie nicht.“ Die Folgen: „Die jungen Gäste boykottieren das, sie bleiben weg. So haben wir die Stadtliga-Saison im Darts eingestellt.“ Auch im August, September und Oktober findet sie nicht statt. „Erst wieder Ende Oktober“, sagt Heiko Lange. Er selbst hat zwei Mund-Nasen-Bedeckungen. Eine Gastro-Maske mit Plexiglas, die er sich aus Österreich hat schicken lassen, und eine Stoffmaske. „Die trage ich lieber bei Hitze.“

Zwei Ruhetage eingeführt

Er hat sich auf die verringerte Gästezahl eingestellt und öffnet erst um 16 statt um 14 Uhr. Außerdem gibt es jetzt zwei Ruhetage. Mittwochs und donnerstags bleibt die Sport- und Raucherbar bis auf Weiteres geschlossen. „Sonst habe ich durchgängig geöffnet. Aber da müssen wir jetzt durch, es hilft ja nichts“, bleibt der 51-Jährige trotz allem zuversichtlich. Sein Glück sei, erzählt er, dass er keine Miete zahlen muss. Und er habe auch nur zwei Mitarbeiter – im Service und für die Reinigung. „Wir werden sehen, wie andere Gastronomen diese Zeit durchhalten“, lässt er seine Befürchtungen anklingen, dass es möglicherweise nicht alle Berufskollegen schaffen werden.

Keine Zeitungen und Magazine

Stammkundschaft aus der Innenstadt findet sich nach wie vor in der „Theater-Gaststätte“ ein. Er komme zum Klönen her, um ein bisschen Gesellschaft zu haben, erzählt ein älterer Gast. Sonst sind es auch die Nachrichten-Magazine und Tageszeitungen, die er hier zahlreich vorfindet und gerne liest. „Deswegen kommen auch Geschäftsleute zu mir. Aber Zeitungen und Zeitschriften darf ich zurzeit nicht auslegen“, berichtet Heiko Lange von einer weiteren Einschränkung.

Sport-TV auf acht Monitoren

Für ihn sei das Winterhalbjahr die Hauptsaison. Im Sommer sei der Umsatz nicht so hoch, weil viele Stammgäste lieber in den Garten gehen. Wegen Corona fallen nun auch die Fußball-Europameisterschaft und die Olympischen Spiele aus, die Sportbegeisterte sicher gerne in Gesellschaft in der Sportbar verfolgt hätten. Außer einem großen Fernseher hat Heiko Lange acht Monitore in seinem Gastraum aufgehängt. „Aber jetzt gibt’s wieder Formel eins noch ab Mitte Juli die MotoGP, die Motorrad-Weltmeisterschaft“, sagt der ehemalige Volleyballspieler.

Zudem sollen die Gastronomiebetriebe ab Freitag nicht mehr nur bis Mitternacht, sondern bis zwei Uhr öffnen dürfen. Wenn die Zahl der Gäste sich noch erhöht – auch weil das Sommerwetter zu wünschen übrig lässt –, dann will Heiko Lange gerne für sie da sein. „Ansonsten mache ich Ende des Monats Urlaub.“

Von Haike Werfel