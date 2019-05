Wismar

Viele kleine Dinge haben eine große Wirkung. Das wissen die Schülerinnen und Schüler um Birgit Degner-Beilke spätestens dank ihres Umweltschutzprojektes. Das fing ganz klein mit der Frage an, wie man im Alltag Müll selbst vermeiden kann. Und ist inzwischen ein preisgekröntes Projekt, das bundesweit Schule machen könnte und sollte!

Ausgezeichnete Klimaschützer

Mit ihrem „ Antimüllmonsterbrotdosenprojekt“ haben die Grundschüler der Seepferdchenklasse der Evangelischen Schule Robert Lansemann am bundesweiten Umweltschutz-Wettbewerb der „Energiesparmeister“ teilgenommen und die Jury überzeugt. Sie sind die Gewinner für ganz Mecklenburg-Vorpommern. Sie gehören mit ihrer Schule damit zu den 16 besten Klimaschutzschulen bundesweit.

Die Kinder haben ihre eigenen Brotdosen genauer untersucht und sind erschrocken über die tägliche Müllmenge, die dort anfällt. Deshalb haben sie den Sinn und Zweck dieses Verpackungsmülls hinterfragt.

Brotdose ohne Verpackungsmüll

„Wir haben vorher immer die Fruchtzwerge in kleinen Plastikbechern gekauft, jetzt kaufen wir Joghurt im Glas!“, erzählt Elisabeth. Ihre Freundin Lina nickt: „Papa hat mein Pausenbrot immer in extra Alufolie eingepackt. Das musste doch gar nicht sein!“

Saft in der Wegwerf-Plastikflasche kommt nun nicht mehr in den Ranzen. Und frisches Obst oder Gemüse statt der in Plastik verpackten schnellen Pausensnacks ist sowieso viel gesünder.

Das Ergebnis: Der Mülleimer im Klassenraum ist deutlich leerer, die Kinder kaufen mit ihren Eltern bewusster ein und machen ganz selbstbewusst Mitschüler und Erwachsene auf unnötigen „Müllkonsum“ aufmerksam. Schüler Theo: „Wir müssen Müll vermeiden. Es gibt so viel Müll in den Meeren.“ Carolina: „Die Tiere sterben durch den Plastikmüll.“

Müll vermeiden auch nach der Schule

Aber auch nach der Schule ist das Thema bei den Kindern präsent. „Beim Eisessen wollte meine Schwester immer einen Becher statt der Waffel nehmen. Aber das ist ja unnötiger Müll!“, erzählt Schülerin Carolina. Die Schwester isst ihr Eis inzwischen in der Waffel, Carolina wollte sonst nicht mehr mit ihr sprechen.

Ihre Freundin Nailah: „Wir kaufen nicht mehr so kleine extra abgepackte Süßigkeiten!“ Und Morris: „Zur Geburtstagsfeier wollte ich Saft, aber den gab es beim Einkaufen nur in Plastikflaschen!“ Also hat er auf den Saft verzichtet und Müll vermieden.

Aufmerksam machen

Das „ Antimüllmonsterbrotdosenprojekt“ ist längst über die jeweils eigene Brotdose hinaus geschwappt. „Die Schüler haben Vorträge in anderen Klassen gehalten“, erzählt Klassenlehrerin Birgit Degner-Beilke. Ihre Schülerin Eva: „Ich war bei den Nachbarn in der Straße und habe erzählt, wie wichtig es ist, Müll zu vermeiden.“

Dem Bürgermeister Thomas Beyer haben die jungen Umweltschützer Vorschläge gemacht, wie Müll reduziert werden könnte, sie haben bei Firmen und Supermärkten der Stadt kritisch nachgefragt und sogar Antworten erhalten. „Wichtig ist, dass man das Thema öffentlich macht“, sagt die Lehrerin. „Wir würden auch in andere Schulen kommen und Vorträge zur Müllvermeidung halten.“

299 Schulen bundesweit beworben

Insgesamt 299 Schulen hatten sich in diesem Jahr bei dem vom Bundesumweltministerium beauftragten Wettbewerb beworben. Für den Landessieg in Mecklenburg-Vorpommern erhalten die Grundschüler aus Wismar 2500 Euro, eine Projektpatenschaft mit dem kommunalen Energieversorger WEMAG und die Chance auf den mit weiteren 2500 Euro dotierten Bundessieg.

„Bei der Herstellung von Produkten aus Plastik entsteht viel CO2“, sagt Thomas Murche, technischer Vorstand bei der WEMAG. „Aber auch bei der Zersetzung und sogar dem Recycling von Plastik werden klimaschädliche Treibhausgase freigesetzt. Für die Natur kann das zur Katastrophe werden. Zum Schutz des Klimas sollten wir daher vor allem Einwegplastik vermeiden. Dass das geht, zeigen uns die jungen Energiesparmeister aus Mecklenburg-Vorpommern!“

Abstimmen für Wismarer Umweltschützer! 2500 Euro Preisgeld hat die Klasse erhalten, davon sollen Trinkwasserspender im neuen Schulgebäude angeschafft werden. Vom 22. Mai bis zum 5. Juni hoffen die engagierten Schüler auf viele Onlinestimmen. Unter https://www.energiesparmeister.de/voting treten die 16 Energiesparmeister zu einer öffentlichen Onlineabstimmung um den Bundessieg an. Der Bundessieger erhält neben den 2500 Euro für den Landessieg den mit weiteren 2500 Euro dotierten Titel „Energiesparmeister Gold“. Die Wismarer Schüler würden ihren Gewinn in ein „Grünes Klassenzimmer“ investieren und so weiter zum Thema Umweltschutz forschen und bilden. Alle Preisträger werden zur Preisverleihung am 14. Juni 2019 ins Bundesumweltministerium eingeladen. Der Energiesparmeister-Wettbewerb ist ein Projekt von co2online in Kooperation mit der Kampagne „Mein Klimaschutz“ im Auftrag des Bundesumweltministeriums.

Nicole Hollatz