Neukloster

Wegen der Corona-Pandemie stand in den vergangenen Monaten an vielen Schulen der Religionsunterricht zur Disposition. „Religion kann pausieren, hieß es. Ich würde dagegenhalten: Nie war Religionsunterricht wichtiger, denn er als erster ist Ort, wo verunsicherte und mehr und mehr traumatisierte Schülerinnen und Schüler Raum und offene Ohren für ihre bedrängende Situation finden“, sagt Bischof Tilman Jeremias. Er hat sich in einem Gottesdienst bei den Religionslehrern bedankt.

Anne Merkel ist Vorsitzende des Religionslehrerverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Die 36-Jährige unterrichtet Religion und Englisch am Gymnasium in Neukloster. „Als an unserer Schule beim zweiten Lockdown die einstündigen Fächer wegrationalisiert werden sollten, habe ich mich erfolgreich dagegen gewehrt“, erzählt sie. „Religionsunterricht ist ein Grundrecht für die Kinder, und diese Stunde war für mich die Chance, sie weiterhin zu betreuen und zu erreichen.“

Per Mail und Videokonferenz hätten sie ihr das Herz ausgeschüttet. „Die Jugendlichen haben das gerne und regelmäßig in Anspruch genommen. Das waren gar nicht unbedingt tiefe Problemgespräche. Sie haben sich nur oft sehr einsam gefühlt und wollten mit jemandem sprechen, der nicht Familie ist.“

Etwas Gutes für den Geist

Die Religionslehrerin ist es gewohnt, dass die Jugendlichen sich an sie wenden – mit handfesten Problemen oder auch, um einfach ihre moralische Einschätzung einer Situation zu hören. „Ich bin für die jungen Leute eine Vertrauensperson, auch in Englisch kommen sie häufig noch einmal vor oder nach der Stunde zu mir und erzählen. Sie bedanken sich auch dafür, dass sie offen mit mir über alles reden können“, erzählt Anne Merkel.

Religionsunterricht, davon ist sie überzeugt, sei viel mehr als ein Schulfach: Die Schüler würden erleben, akzeptiert zu werden, so wie sie sind – unabhängig davon, wie sie aussehen, wie ihre Beliebtheit ist oder ihre Schulnoten sind. „Diese Stunde bietet der Seele einen Raum, frei zu sein und tut etwas Gutes für den Geist.“ Die Mädchen und Jungen, die sie vergangene Woche dazu befragt habe, würden das bestätigen: Religionsunterricht sei wie eine Oase, um vom Schulstress herunterzukommen, aufzutanken, Fragen zu stellen, die das Leben betreffen.

600 Religionslehrer in MV

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 600 Religionslehrer. Rund 40 Prozent aller Schüler bis zur 10. Klasse besuchen ihren den Unterricht, in den höheren Klassen sind es sogar knapp 50 Prozent. Die wenigsten von ihnen sind getauft oder haben darüber hinaus Kontakt mit Religion. Für sie ist der Religionsunterricht die allererste Begegnung mit Glauben, Religion und Kirche.

Anne Merkel, die selbst in einem religionskritischen und kirchenfernen Haushalt aufgewachsen ist, sieht das für beide Seiten als Bereicherung: „Für die getauften und gläubigen Schülerinnen und Schüler ist es spannend, zu sehen, dass es noch eine andere Sicht gibt. Diejenigen, die noch nie eine Kirche betreten haben, also die Mehrzahl in meinem Unterricht, erleben, dass es da etwas gibt und dass man sein Leben mit Gott leben und gestalten kann.“

Als Religionslehrerin stehe sie für ihren Glauben ein. „Die Jugendlichen sind sehr interessiert daran, wie ich als religiöse Person denke etwa über Beziehungen oder Homosexualität. Meistens wollen sie aber einfach mal gehört werden, ohne dass gleich jemand das bewertet. Wenn eine Situation etwas verfahren erscheint, sag ich auch, gib das doch mal in Gottes Hände.“

Von Annette Klinkhardt