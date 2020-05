Wismar

Ein Gratis-Konzert mit zehntausenden Gästen auf dem Marktplatz: Er ist schon etwas besonderes gewesen, der Schwedenfest-Sonnabend in Wismar – auch dank des Norddeutschen Rundfunks. Der hat an eben diesem Sonnabend mit seiner Sommertour in der Stadt Station gemacht – sich dafür eine Wette ausgedacht und einen bekannten Musik-Act mitgebracht.

Zuletzt hat im vergangenen Jahr Álvaro Soler seine Hits vor 15 000 Zuschauern gesungen. Wie sich jetzt herausstellt, ist es ist der letzte Auftritt der Sommertour in Wismar gewesen. Der NDR muss sparen und hat deshalb die Sommertour komplett gestrichen.

Damit fällt auch die beliebte Stadtwette weg: Das Duell zwischen der Stadt und dem NDR wurde jedes Jahr für einen guten Zweck ausgetragen – im Vorfeld des Sonnabend-Konzertes. Viele Wismarer haben sich gerne an den Aufgaben beteiligt, damit ihre Stadt als Sieger hervorgeht und der Geldgewinn an Vereine gespendet werden kann.

Seit 2001 in Wismar

Das Aus für Wismar und die anderen Sommertour-Städte in Mecklenburg-Vorpommern bestätigt NDR-Mitarbeiterin Monika Muth: „Nach dem heutigen Stand der Dinge kann eine Sommertour künftig nicht mehr Bestandteil des Schwedenfestes in Wismar sein.“ Die Entscheidung bedauern die Mitarbeiter sehr: „Es war immer eine schöne Maßnahme die wir alle gerne als Team durchgeführt haben.“

Seit 2001 ist die Sommertour nach Wismar gekommen. Eintritt mussten die Besucher dafür nicht zahlen. Trotzdem war es keine Umsonst-Unterhaltung: Denn die Stadt hat ordentlich Geld dazugegeben und finanziert werden die öffentlich-rechtlichen Sender auch mit der Rundfunkgebühr, die jeder Haushalt bezahlen muss.

Jährlich verfügt der NDR über Einnahmen von rund einer Milliarde Euro (2018). Bislang konnte er höhere Ausgaben aus Rücklagen finanzieren. Die sind aber aufgebraucht, so dass auch eine mögliche Erhöhung des Rundfunkbeitrags von gegenwärtig 17,50 Euro auf 18,36 Euro pro Monat keine grundlegende finanzielle Entlastung bedeuten würde.

300 Millionen sparen

Deshalb muss der NDR in den kommenden vier Jahren 300 Millionen Euro einsparen. Ausgaben für Personal, Produktion, Verwaltung und Programm werden gesenkt. Im Unterhaltungssektor hat es die Sommertouren aller dazugehörigen Landesfunkhäuser ( Schwerin, Hamburg, Kiel und Hannover) getroffen. Stattdessen soll es pro Jahr nur noch eine Großveranstaltung in jedem der vier Bundesländer geben. Eine Konzeption dafür wird gerade entwickelt. Doch dass immer Wismar den Zuschlag in Mecklenburg-Vorpommern bekommen wird, ist unwahrscheinlich.

Das Sommertour-Konzert in Wismar ist jedes Jahr das einzige Open-Air-Konzert in der Stadt gewesen und das mit den meisten Besuchern. Bis zu 40 000 Gäste hat es angelockt. Insgesamt werden beim viertägigen Schwedenfest rund 120 000 Besucher gezählt. Damit ist es nach der Hanse Sail in Rostock das zweitgrößte Volksfest in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Aus der Sommertour wird es vermutlich auch deutlich weniger Gäste haben. Oder vielleicht doch nicht?

Konzert und Feuerwerk

Monika Nareyka von der gleichnamigen Eventagentur organisiert bereits seit Jahren das Schwedenfest in Wismar. Sie verspricht: „Selbstverständlich wird es von unserer Seite auch in der Zukunft ein großes Konzert mit dem traditionellen Feuerwerk geben.“ Ihre schwedischen Freunde und sie würden sich schon sehr auf das Jahr 2021 freuen.

Ihre schwedischen Freunde sind die Mitglieder militärhistorischer Vereine aus Skandinavien. Sie erobern jedes Jahr im August die Stadt – sie stellen Kampfszenen dar, lassen Kanonen und Gewehre knallen. Um die 120 000 Besucher schauen sich die nachgestellten Kampfszenen und das Musikprogramm an, bummeln an den Ständen entlang oder fahren Karussell.

Abends hat dann vor allem die Musik gespielt: In den vergangenen Jahren sind bei der Sommertour, die auch eine große Bühne mitgebracht hat, unter anderem schon Sasha, Andreas Bourani, Bonnie Tyler, The Boss Hoss, Christina Stürmer, City und Jeanette Biedermann zu Gast gewesen. Auch in diesem Sommer sollte es noch eine Sommertour geben – doch sie ist wie das Schwedenfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Mit dem Wegfall der Sommertour geht Wismar auch ein Stück Werbung verloren. Denn vor und während der Sommertour ist die Stadt in mehreren Beiträgen im Fernsehen bedacht worden

Von Kerstin Schröder