Keine Abgrenzung zur AfD: Prominentes Wismarer CDU-Mitglied verlässt Partei

Die Wahl von Bürgerschaftspräsidentin Sabine Mönch-Kalina (Für-Wismar-Fraktion) mit offenbar Stimmen der AfD schlägt weiter hohe Wellen. Inzwischen hat auch die Süddeutsche Zeitung über die Vorgänge in Wismar berichtet. Mit Uwe Hoot hat zudem am Wochenende ein prominentes CDU-Mitglied seinen Austritt aus der Partei verkündet.

In der letzten Woche hatten die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Linken in Wismar Konsequenzen angemahnt und dabei CDU, FDP, Grüne und Für Wismar angesprochen. Einzelne Politiker haben Rücktrittsforderungen gegen Mönch-Kalina erhoben. Die Wahl der Bürgerschaftspräsidentin im Juni 2019 ist nach den Vorgängen von Thüringen am 5. Februar mit bundespolitischen Auswirkungen erneut hochgekocht.

„Politik der CDU kann ich nicht mehr unterstützen“

In einem Brief an die OZ erklärt Uwe Hoot, seit etwa 1973 in der CDU und zwischenzeitlich auch Mitglied der Bürgerschaft, seine Gründe für den Parteiaustritt. Er kritisiert die Rolle der CDU und die Umstände, die zur Wahl von Mönch-Kalina als Präsidentin der Bürgerschaft geführt hatten.

Da auch die CDU in die Wahl involviert war und keine Konsequenzen ziehen mag, stellt Hoot fest: „Diese Politik der CDU in Wismar kann ich nicht mehr unterstützen und werde mit sofortiger Wirkung austreten. Interessant wird es sein, wie sich die Bürgerschaftspräsidentin dieser Konfliktsituation stellt und welche Entscheidung sie trifft. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Politik.“

Stärkste Fraktion stellt Kandidaten

Für Dr. Uwe Hoot (76), Facharzt für Neurologie, Mitglied des Rotary Clubs Wismar und langjähriges Mitglied im Tennisclub Weiß-Rot Wismar, war das Wahlergebnis von Sabine Mönch-Kalina „nicht nachvollziehbar und entsprach auch nicht dem bisherigen Prozedere, dass die stärkste Fraktion den Kandidaten stellt und diese dann, wenn man von seiner Fähigkeit zur Führung einer Bürgerschaft überzeugt ist, wählt. Dies ist sicherlich kein Dogma und Abweichungen davon sind sicherlich möglich.“ Hoot erinnert aber daran, dass Mönch-Kalina bei der Wahl zur Bürgerschaft im Mai nur 547 Stimmen erhalten hatte.

Auf Tilo Gundlack ( SPD) waren 7897 Stimmen entfallen. Gundlack war daraufhin von der SPD für das Präsidentenamt nominiert worden. Im ersten Wahldurchgang erhielt er als alleiniger Bewerber nicht die erforderliche Mehrheit der 37 Bürgerschaftsmitglieder. Im zweiten Wahldurchgang kandidierte auch Mönch-Kalina und gewann mit 19:17-Stimmen.

Beschluss des CDU-Präsidiums scheinbar nicht relevant

Hoot: „Ich frage mich, aufgrund welcher Qualitäten alle Fraktionen außer Linke und SPD sie zur Bürgerschaftspräsidentin gewählt haben. Erst nach der Thüringen-Wahl ist mit deutlich bewusst geworden, dass das Wismarer Wahlergebnis nur mit den Stimmen der AfD erreicht werden konnte und dass der Beschluss des Präsidiums der CDU, keine Zusammenarbeit mit den Linken und Rechten, scheinbar für die Wismarer CDU nicht relevant ist.“

Die Reaktion von CDU-Fraktionschef Tom Brüggert, dass das Amt der Bürgerschaftspräsidentin nicht vergleichbar sei mit dem Amt des Ministerpräsidenten, sei zwar richtig, so Hoot, doch hier gehe es nicht um die Bedeutung der Ämter, sondern „um das Abstimmungsverhalten und die Zusammenarbeit mit der AfD“.

Der langjährige Christdemokrat erinnert an die Geschichte. Man sollte wissen, dass durch „anfängliche kleine Zugeständnisse Entwicklungen begannen, die später nicht mehr zu korrigieren waren und unser Land in den Abgrund führte“.

Kritik auch am Chef der FDP

Kritik äußert Uwe Hoot auch an René Domke, Chef der Liberalen in der Bürgerschaft und in MV. Dessen Äußerungen, dass alles demokratisch verlaufen sei, „mag formal richtig sein, doch von einem Politiker, der an sich einen Weitblick haben müsste, bin ich ebenfalls sehr enttäuscht“.

Hoot meint, dass alle Bürgerschaftsmitglieder von den Wismarer Bürgern mit dem Auftrag gewählt wurden, zum Wohle der Stadt zu agieren. „Durch das Wahldilemma ist sicherlich nicht der Stadt gedient. Erwartet hätte ich, dass die jeweiligen Fraktionsvorsitzenden sich dazu bekannt hätten, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD in keinster Weise möglich ist. Dieses Statement fehlt, stattdessen nur floskelhafte Begründungen.“

Von Heiko Hoffmann