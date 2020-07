Keine Blockade bei Bürgerbeteiligung: Wismarer CDU kontert Grünen-Kritik

Wismar

Die Wismarer CDU weist den Vorwurf von „ Blockade bei Bürgerbeteiligung“ klar zurück. Die Grünen hatten die Kritik im Zusammenhang mit dem gescheiterten Antrag einer zusätzlichen Informationsveranstaltung zum früheren Gaswerk-Gelände an der Schweriner Straße geäußert und vor allem SPD und CDU attackiert.

Es stehe jeder Fraktion frei, mehrheitlich gefasste Beschlüsse der Bürgerschaft zu kritisieren, so Tom Brüggert, Vorsitzender der CDU-Fraktion, der meint: „Zumindest sollte man sich aber mit den Argumenten auseinandersetzen und die politische Realität anerkennen. Ein politisches Nachtreten ist in diesem Sinne einfach unsportlich und zudem sachlich falsch. Seit geraumer Zeit versuchen die Grünen und ihre ‚nahen Strukturen‘ das Projekt massiv infrage zu stellen und zu kritisieren.“

Missstand wird beseitigt

Für die CDU-Fraktion sei die Entwicklung des ehemaligen Hevag-Geländes ein wichtiger Schritt und nach jahrelangem Stillstand ein positives Zeichen in der Stadtentwicklung. Ein massiver Missstand werde beseitigt.

Auf dem Areal zwischen Schweriner Straße und Bürgermeister-Haupt-Straße sollen Flächen für Einzelhandel – unter anderem wollen Edeka und Aldi neu bauen und ihre angrenzenden Märkte aufgeben –, Parken, Wohnen und ein Wohnmobilplatz entstehen. Das Dreweswäldchen soll komplett erhalten bleiben, so die Stadt.

Grüne bringen Projekt in Misskredit

Tom Brüggert, Fraktionsvorsitzender der CDU Quelle: privat

Brüggert: „ Die Grünen verkennen in der Diskussion die zahlreichen Möglichkeiten, die bereits existieren.“ Das Thema sei mehrfach Gegenstand der öffentlichen Beratung, zum Beispiel im Bauausschuss, gewesen. Die Einwohnerfragestunde in der Bürgerschaft sei ebenfalls genutzt worden, um Fragen zu stellen. „Bisher gab es auch auf alle inhaltlichen Fragen plausible Antworten. Teilweise wird von einigen Strömungen aber bewusst versucht, das gesamte Projekt in Misskredit zu bringen. Innerhalb von zwei Wochen haben gerade einmal zwei Familien die Möglichkeit genutzt, sich umfassend zum Thema zu informieren“, so Brüggert.

Direkte Gespräche zu einzelnen Problemen und Fragen mit den Fachleuten aus dem Bauamt seien deutlich effektiver als eine öffentliche Infoveranstaltung, „die einige wenige lediglich als politische Bühne nutzen wollen“, so der CDU-Fraktions-Chef.

Von Heiko Hoffmann