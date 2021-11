Keine Chance für Marder, Fuchs und Co.: Hütehündin Hedda bewacht 900 Hühner in Robertsdorf

Robertsdorf

Wenn sich morgens in Robertsdorf in der Gemeinde Blowatz (Landkreis Nordwestmecklenburg) die Klappen des mobilen Hühnerstalls öffnen, beginnt für Hündin Hedda die Arbeit: Stolzieren ihre braun gefiederten Schützlinge ins Freie, bedeutet das für die Pyrenäenberghündin, sie muss wachsam sein. Denn sie ist die Hüterin von insgesamt 900 Hühnern. Auch einige Hähne gehören zu ihrer ungewöhnlichen Herde. Und die hat sie zum Fressen gern – zum Glück nicht im Wortsinn, denn frisches Hühnerfleisch ist für die Hündin tabu. Damit die gackernde Schar auch für andere Angreifer nicht zum gefundenen Fressen wird, weicht die zweijährige Hündin mit dem dichten weißen Fell und den bernsteinfarbenen Augen dem Federvieh nicht von der Seite.

Marder im Blutrausch

Insgesamt 3300 braune Legehennen der Rasse Lohmann Klassik werden auf dem Hof in vier mobilen Ställen gehalten. „Bei voller Belegung legen die rund 2900 Eier pro Tag“, sagt Nick Kluge, Geschäftsführer der Robertsdörper Freilandei GmbH. Das mehrere Tausend Quadratmeter große Areal ist eingezäunt, so dass sich die Hühner frei bewegen können. Ist das Gras abgefressen, rollen die Wagen weiter. Doch der Feind lauert stets in der Nähe: „Wir hatten viele Probleme mit Füchsen, Waschbären oder Mardern“, erinnert sich Kluge.

Mehr als 100 Hühner seien bereits Opfer von tierischen Angriffen geworden. „Zwischen 40 und 50 allein in einer Nacht, wenn ein Marder im Blutrausch war und im Stall gewütet hat“, so der 24-Jährige. Doch während die Angreifer früher unter anderem durch eine aufgebrochene Lüftungsklappe in den Stall gelangt seien, schlägt die Hündin heute sofort Alarm, wenn sich ein Feind nähert – egal ob zu Lande oder aus der Luft. „Seit Hedda hier ist, haben wir Ruhe“, freut sich Kluge.

Selbst den Hühnern flößt der tierische Bodyguard zu Beginn Respekt ein. „Wenn eine neue Herde kommt, sind die Tiere anfangs noch zögerlich. Aber spätestens nach einer Woche hat sich das gelegt“, sagt der 24-Jährige. Nach einiger Zeit süffeln Zwei- und Vierbeiner sogar aus derselben Schüssel. „Das Wasser teilt Hedda. Aber beim Fressen hört der Spaß auf, dann knurrt sie“, sagt Kluge und lacht. Aber alles nur Show: Denn die Hündin hat ein liebevolles Wesen: „Sie ist sehr verspielt, verschmust und anhänglich und braucht täglich ihre Streicheleinheiten“, weiß der junge Mann. Für die gute Arbeit gibt’s dann auch schon mal ein Extra-Leckerli. Die Hündin hat übrigens einen prominenten Besitzer: Sie gehört Nordwestmecklenburgs Landrat Tino Schomann (CDU), der bis zu seinem Amtsantritt im Juli dieses Jahres die mobile Hühnerhaltung betrieb und inzwischen Gesellschafter der GmbH ist.

Hedda wurde schon als Welpe an das Zusammenleben mit Hühner gewöhnt. Quelle: Martin Börner

Aufgewachsen mit dem Federvieh

Dass der Hütehund seiner ungewöhnlichen Herde nicht an die Federn will, liegt daran, dass Hedda schon als Welpe an das Zusammenleben mit Hühnern gewöhnt wurde. Bei Züchter Thomas Seemann aus Zornow ist die Pyrenäenberghündin gemeinsam mit dem Federvieh aufgewachsen. „Nicht jeder Hund ist für Hühner geeignet. Das zeigt sich schon in den ersten zwei Stunden, wenn wir ihn zu den Hühnern setzen. Entweder er akzeptiert sie oder er jagt sie“, weiß der 38-Jährige. Hedda habe sich von Anfang an im Hühnergehege wohlgefühlt. „Sie hat gleich mit den Hühnern gekuschelt. Damit war klar, dass sie ein guter Hühnerhütehund wird“, sagt Seemann und lacht.

Seit 2013 züchtet er Herdenschutzhunde für Schafe und bildet sie aus. Dass seine Hunde inzwischen auch diverse Eierlegerinnen beschützen, ist einem Zufall geschuldet, weil Seemann selbst einige Hühner hält. „Einer unserer Hunde war im Zwinger neben den Hühnern, weil er krank war. Da haben wir ihn einfach mal ins Gehege gesetzt und geschaut, was passiert“, verrät Seemann. Das habe gut funktioniert und inzwischen habe er viele Anfragen von Geflügelfarmen. Rund 30 Pyrenäenberghunde habe er bereits für die Geflügelhaltung ausgebildet. Abnehmer seien unter anderem Legehennenbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Brandenburg.

Eine Stunde vor Sonnenuntergang, wenn sich der Tag zum Ende neigt, schließen sich dank einer Zeitschaltuhr die Klappen des mobilen Hühnerstalls wieder. Sind ihre Hühnchen im Trockenen, bedeutet das für Hedda trotzdem keinen Feierabend. „Zu Beginn hatte sie eine Hundehütte, aber die hat sie nie genutzt“, sagt Kluge. Und so liegt die Hündin lieber weiter unter dem mobilen Hühnerstall und spitzt die Ohren.

Von Stefanie Büssing