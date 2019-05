Wismar

Vorerst wird Wismar keine Fördermittel beim Land für eine Machbarkeitsstudie zum Strand in Seebad Wendorf beantragen. Die Fraktionen von CDU und FDP/Grüne hatten einen solchen Antrag in die Bürgerschaft eingebracht. Die 16 Ja-Stimmen von CDU, Für-Wismar-Fraktion, FDP/Grüne, Piraten und AfD hatten nicht ausgereicht. SPD, Linke und NPD (19 Stimmen) votierten dagegen.

Vier Fachleute aus der Hansestadt haben die Initiative „Sandstrand Seebad Wendorf“ gegründet. Sie sehen „Handlungsbedarf in Größenordnungen“, um das Seebad zu einem attraktiven Naherholungsgebiet zu entwickeln.

Die Befürworter hatten argumentiert, dass Bürger seit Generationen gerne den Badestrand zum Baden, Erholen und für Freizeitaktivitäten nutzen. Dazu müsse der Sandstrand aber eine entsprechende Größe und Qualität haben.

Immer wieder Hochwasserschäden

Nach der Sturmflut zum Jahresanfang war der Strandbereich in einem trostlosen Zustand. Quelle: Heiko Hoffmann

Die letzten Hochwasser hätten gezeigt, dass der Badestrand gesichert werden müsse. Bereits im letzten Jahr sei durch Wind und Hochwasser ein Schaden in Höhe von circa 60000 Euro verursacht worden. Darin enthalten seien gut 40000 Euro für neuen Sand. Durch die beiden Hochwasser in diesem Jahr seien erneut Schäden in ähnlicher Höhe entstanden, so die beiden Fraktionen. Auch jetzt müssen mindestens wieder 40000 Euro aufgewendet werden, um eine entsprechende Sandmenge aufzufüllen. Doch die Situation werde sich nicht bessern.

Daher, so die Forderung, müssen Schutzmaßnahmen für die Sicherung des Sandstrandes veranlasst werden. „Dies könnte beispielsweise die klassische Errichtung von Buhnen sein, aber auch Wellenbrecheranlagen, die dem Strand wasserseits vorgelagert sind“, so die Fraktionen.

Der Bürgermeister sollte nun von der Politik beauftragt werden, Fördermittel für eine Machbarkeitsstudie „zur Sicherung des Küstenabschnitts Seebad Wendorf und zur Schaffung eines breiten und dauerhaft angelegten Sandstrandes im Seebad Wendorf einzuwerben“. Neben den Landesmitteln müsste auch Wismar eigene Gelder anteilig zur Finanzierung der Studie zur Verfügung stellen.

Fahrrinne wird vergrößert

Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) brachte Kosten von 100000 Euro für eine solche Studie ins Spiel. Die könnte zu 75 Prozent gefördert werden. Beyer: „Damit ist aber noch nichts umgesetzt.“ Angesichts der vielen Vorhaben in der Stadt sprach Beyer von Prioritäten, die die Bürgerschaft benennen müsse.

Buhnen, so Beyer, seien wegen der Fließrichtung nicht zielführend. Nach Meinung des Bürgermeisters werde die geplante Ausbaggerung der Fahrrinne ohnehin Auswirkungen haben. Vorgesehen ist eine Verbreiterung von 60 auf 70 Meter und eine Vertiefung von 8,50 auf 11,50 Meter. Grundsätzlich begrüßt er eine Aufwertung von Seebad Wendorf, touristische Ziele seien hingegen vordergründig nicht zu erreichen.

Für René Domke ( FDP/Grüne) geht es insgesamt um eine Aufwertung des Seebades. Dazu bräuchte man die Machbarkeitsstudie. Danach könne man sehen, wie es weiter gehen sollte. Dagegen macht für Roland Kargel ( Die Linke) eine Studie zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Auch er verwies auf die geplante Vertiefung und Verbreiterung der Fahrrinne.

Manfred Wahls, Bauingenieur und Wendorfer, hatte die Initiative ins Leben gerufen. Als Mitstreiter sind an seiner Seite Dr. Frank Wobschal vom Ingenieurbüro für Tiefbau, Landschaftsarchitekt Jan Rose und Dr. Olaf Niekamp, Professor für Wasserbau und Hydromechanik an der Hochschule Wismar.

Wellenbrecher und Promenade

Die Seebrücke ist für Spaziergänger ein beliebtes Ausflugsziel. Quelle: Heiko Hoffmann

Auf einer Länge von etwa einem Kilometer – vom Ende des Küstenwaldes bis zum Yachthafen – soll nach Ideen der Initiative ein etwa 60 Meter breiter Sandstrand aufgeschüttet werden. Dahinter könnten sich die Fachleute eine Brandungsmauer und eine bis zu drei Meter breite Promenade vorstellen – ähnlich wie in Kühlungsborn. Vor dem Strand soll eine etwa 90 Meter breite Badezone entstehen. Dieser Bereich müsste ausgebaggert und mit Ostseesand aufgespült werden, um einen sauberen Untergrund und sauberes Wasser zu erhalten. In etwa 200 Metern Entfernung vom Strand, wo das Wasser 1,80 bis zwei Meter tief ist, will die Initiative schwimmende Wellenbrecher installieren. Sie sind umweltfreundlich und sollen die extremen Abbrüche verhindern, die jetzt bei einer Sturmflut erfolgen.

Millionenprojekt

Klar ist den Initiatoren, dass es sich um ein Millionenprojekt handelt. Nur mithilfe von Fördermitteln sei es zu finanzieren.

„Zunächst müssen wir eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um die Finanzierung abzusichern“, hatte Manfred Wahls zu den nächsten Schritten gesagt. Die Studie soll Aussagen treffen zum Beispiel zu Umwelt- und Artenschutz, Wasserqualität und Meeresboden, Uferveränderungen in den letzten Jahrzehnten, besondere Effekte für die Naherholung der Einwohner und für den Tourismus sowie zur Schaffung neuer ganzjähriger Arbeitsplätze am Standort. Nun ist das Vorhaben frühzeitig ins Stocken geraten.

