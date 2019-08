Beckerwitz

Es ist ein großes bebautes Grundstück in Ostseenähe. Bis zum Strand sind es nur 800 Meter. Der Kreis hat deshalb auf einen schnellen Verkauf gehofft. Doch die ehemalige Jugendherberge Beckerwitz liegt seit Monaten wie Blei im Verkaufsregal. Deshalb wird das historische Anwesen nun über ein bayrisches Maklerbüro angeboten, das sich auf die Vermittlung historischer Immobilien wie Burgen, Schlösser, Herrenhäuser und Gutshöfe spezialisiert hat. Bis zum 22. November 2019, 12 Uhr, soll die Herberge nur gegen ein Gebot im Bieterverfahren verkauft werden.

Auch dieses Haus gehört zum Gelände. Quelle: Haike Werfel

Das unter Denkmalschutz stehende Anwesen ist im Februar 2019 öffentlich ausgeschrieben worden. Doch nur ein einziges Gebot ist eingegangen, aber nicht zu dem geforderten Mindestpreis von 883 000 Euro. Doch die Käufer müssten auch noch viel investieren – rund 1,4 Millionen Euro. Vor allem Brandschutzmängel müssen beseitigt werden. Das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) hat die Summe nicht aufbringen können und deshalb die Jugendherberge geschlossen und den Erbbaurechtsvertrag mit dem Kreis aufgehoben.

Auf dem 1,5 Hektar großen Grundstück, teilweise mit altem Baumbestand, befinden sich neben dem Haupthaus das Bettenhaus, sechs Baumhäuser, Sanitärgebäude und kleinere Nebengebäude. Die gesamte Wohnfläche beträgt 684 Quadratmeter, die zusätzliche Nutzfläche etwa 681 Quadratmeter.

Weitere Informationen zu diesem Bieterverfahren können auf schriftliche Anfrage bei der „Vermittlung historischer Immobilien OHG“, Bürgermeister-Huber-Straße 34 in 83052 Bruckmühl oder per E-Mail an info@vhi.co angefordert werden.

Von Kerstin Schröder