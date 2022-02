Wismar

Brandgeruch liegt in der Luft rund um den Aufgang in der Johannes-R.-Becher-Straße 34 am Friedenshof. Hier und da sind Fenster geöffnet – einige angekippt, andere sperrangelweit auf. Die Mieter sind schockiert von den Ereignissen am Mittwochabend.

Im Keller des Mehrfamilienhauses war gegen 20.15 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Der entstandene Rauch breitete sich über den Treppenaufgang im gesamten Haus aus. Durch jede Ritze kroch der beißende Geruch bis in die Mietwohnungen.

Dicke Rauchwolken zogen aus dem Keller im Mehrfamilienhaus. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Friedenshof

Viele saßen zu der Zeit gemütlich im Wohnzimmer. „Ich habe von dem Feuer zunächst gar nichts mitbekommen. Erst, als ich das Blaulicht der Feuerwehr vor der Tür sah, habe ich realisiert, dass bei uns etwas passiert sein muss“, erinnert sich eine 36-jährige Mieterin, die mit ihrem Sohn in einer Erdgeschosswohnung zu Hause ist. Einige Mieter hätten vor Eintreffen der Feuerwehr noch selbst versucht, die Flammen zu löschen – vergeblich.

„Ich habe durch den Spion sehr viel Qualm gesehen“, berichtet die Bewohnerin. Geistesgegenwärtig legte sie ein großes Tuch an die Wohnungstür, damit der Rauch nicht in die eigenen vier Wände zieht. „Mein Sohn hatte große Angst. Es geht einem sehr viel durch den Kopf, aber einige Kameraden der Feuerwehr haben mit uns über das Fenster kommuniziert und ihn beruhigt“, erzählt sie. An Schlaf war für den Neunjährigen allerdings zunächst nicht mehr zu denken.

Evakuierung am späten Abend

Zu der Zeit, als die Feuerwehr eintraf, befand sich Cornelia Thede auf Arbeit. Als Reinigungskraft in einer Kita sollte ihre Schicht gerade beginnen. Dann erreichte sie ein Anruf einer Freundin. Beide wohnen mit ihren Familien in dem Aufgang. „Sie rief nur: ‚Bei uns brennt es‘. Ich wusste gar nicht, wie mir geschieht“, erzählt die 47-Jährige. Umgehend verließ sie die Arbeitsstelle, um nach dem Rechten zu sehen. „Ich habe kurz nach 20 Uhr das Haus verlassen und Brandgeruch wahrgenommen“, erinnert sie sich. „Ich dachte mir aber nichts dabei und nahm an, dass der von draußen kommt.“

Cornelia Thede (47), Mieterin: „Ob meine selbst gemachte Marmelade oder meine Deko im Keller, ich kann wohl alles wegwerfen.“ Quelle: Jana Franke

Bis 21.30 Uhr konnten und durften die 32 Bewohner des Aufgangs ihre Wohnungen nicht verlassen. Dann entschieden die Feuerwehrkameraden und die Polizei, die Mieter zu evakuieren. Zudem wurde der Strom abgestellt, da das Feuer Leitungen beschädigt hatte. Eine Stunde mussten die Bewohner draußen ausharren. „Mein Sohn war im Schlafanzug“, erzählt die Mieterin aus der Erdgeschosswohnung. „Er durfte sich in das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr setzen“, zeigt sie sich dankbar.

Ermittlung wegen schwerer Brandstiftung

Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof. Wehrführer Stephan Hoffmann beziffert seine Einsatzkräfte mit 20. Unterstützung hatten sie von der Berufsfeuerwehr Wismar mit acht Kameraden. Gegen 22.30 Uhr hatten sie das Feuer gelöscht. Nach ersten OZ-Informationen wird ein technischer Defekt ausgeschlossen. Die Polizei bestätigt, dass sie wegen des Anfangsverdachts einer schweren Brandstiftung ermittelt.

Eine Mieterin will unmittelbar vor dem Brand zwei Jungen im Hausflur gesehen haben, die nicht zum Aufgang gehören, erzählt Cornelia Thede. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich mit dem Revier in Verbindung zu setzen (Telefon: 03841/2030). Den entstandenen Schaden schätzt Bernd Sommer von der Wohnungsgenossenschaft Friedenshof eG als Vermieter auf insgesamt 15 000 Euro.

Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Friedenshof und die Wismarer Berufsfeuerwehr. Quelle: Jana Franke

Auf Aufklärung hofft nicht nur die Wohnungsgenossenschaft, sondern auch die Mieter. Ein 53-Jähriger, der ebenfalls im Erdgeschoss wohnt, steht an seiner offenen Wohnungstür und schüttelt den Kopf. Nicht nur er fragt sich, wer auf solche Gedanken kommt und im Keller zündelt. „Als ich den Feuerwehreinsatz bemerkte, habe ich meine Jacke und meine Tabletten geschnappt und bin raus aus der Wohnung“, erzählt er. Seine Küche ist unmittelbar über dem Fahrradkeller, dessen Fensterscheibe durch die Hitze geborsten war.

Vieles kann nun weggeschmissen werden

Einen Tag nach dem Brand präsentiert sich auf vielen seiner Möbel eine Rußschicht. „Im Keller sind Spielsachen von meinem Sohn. Die kann ich wohl alle wegwerfen“, mutmaßt er am Donnerstagvormittag. Ein Bild von der Lage im Keller konnte er sich zu der Zeit noch nicht machen. Der Eingang ist versiegelt.

Versiegelt: Bis zum Eintreffen der Kriminalpolizei war den Mietern der Zutritt zu den Kellerräumen verwehrt. Quelle: Jana Franke

Eine große Wegwerfaktion vermuten auch andere Mieter: ob Oster- und Weihnachtsdeko, Fahrräder oder selbst gemachte Marmeladen, wie im Fall von Cornelia Thede. „Unglaublich“, kommentiert sie. Die 36-jährige Mieterin aus der Erdgeschosswohnung hatte am Vormittag Fotos durch ein zerborstenes Fenster ihres Kellers machen können. Dort präsentiert sich nichts mehr, wie es einmal war. Alles schwarz von Ruß.

Durch die Hitze des Feuers ist die Scheibe eines Kellerfensters zerborsten. Quelle: Jana Franke

Noch den gesamten Donnerstagvormittag müssen die Mieter ohne Strom auskommen. Gegen Mittag gibt die Kriminalpolizei den Keller frei und Handwerker können Reparaturarbeiten vornehmen, damit der Strom noch am selben Tag wieder angestellt werden kann. Ein erster Schritt in Richtung Normalität. Den Mittwochabend werden die Mieter jedenfalls nicht so schnell vergessen.

Von Jana Franke