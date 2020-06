Kinder aufgepasst! Wismarer Bibliothek zeigt Fotowand mit euren Lieblingsbüchern 

Wismar

Die Wismarer Stadtbibliothek hat die Foto-Aktion „Mein Ferienbuch“ gestartet. Alle Kinder und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr können an einer Fotowand ihre liebsten Ferienbücher präsentieren und so weiterempfehlen.

Dazu können sie ein Foto, das sie und ihr Lieblingsbuch am Strand, im Garten oder anderen Urlaubsorten zeigt, bis zum 1. August per E-Mail an stadtbibliothek@wismar.de senden. Sie können es auch sehr gerne ausgedruckt in der Bibliothek vorbeibringen, wo es an einer Fotowand im Erdgeschoss ausgestellt wird.

Bis zum 22. August können sich Besucher während der Öffnungszeiten der Bibliothek alle eingereichten Fotos anschauen und sich inspirieren lassen. Auf den Bildern müssen die Kinder nicht zu erkennen sein – es sei denn, sie und ihre Eltern haben nichts dagegen.

Büchertipps auch in einer anderen Aktion

„Da diese Ferien doch irgendwie anders sind, halten wir es doch für eine gute Idee, wenn Kinder sich gegenseitig Bücher empfehlen können“, sagt Bibliothekarin Claudia Fischer.

Die Aktion knüpft an den „KidsLeseSommer“ an, der bereits erfolgreich in der Bibliothek angelaufen ist. Bei dieser Aktion geben Schüler Tipps zu Büchern, die andere wieder ausleihen können. Diese Bücher sind von Experten ausgewählt und in einem extra Raum in der Kinderbibliothek bereitgestellt worden.

Von OZ