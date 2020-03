Farpen

Einmal im Monat kommt eine Waldkindergruppe im Farpener Forst am Stausee zusammen. Mit Wildnispädagogin Martina Weiß aus Heidekaten streifen die Sechs- bis Zwölfjährigen durch den Laub- und Nadelwald. „Die Kinder sollen die Natur mit allen Sinnen wahrnehmen. Das stärkt ihre Beziehung zur Natur und letztlich zu sich selbst“, sagt Martina Weiß.

Die Mädchen und Jungen kommen aus den umliegenden Dörfern, aus Wismar und von der Insel Poel. Unter der Leitung der Wildnispädagogin erleben sie den Wald, sie lernen, ihn zu fühlen, wertzuschätzen und auch zu schützen. „Bei jedem Rundgang sammeln wir Müll“, berichtet Martina Weiß.

Art und Alter von Bäumen bestimmen

Die Themen sind vielfältig, mit denen sich die Waldkinder befassen. Sie erleben den Wechsel der Jahreszeiten hautnah, spielen, werkeln im Wald, beobachten Tiere und Pflanzen. Anhand der Blätter bestimmen sie die Baumarten und zählen an umgefallenen Bäumen die Jahresringe, um ihr Alter zu bestimmen.

Eine selbst gebaute Überlebenshütte – allerdings noch ohne Laub. Quelle: Martina Weiß

Oft auf spielerische Weise vermittelt Martina Weiß das Wissen, das sie sich in einer dreijährigen Ausbildung zur Wildnispädagogin angeeignet hat. „Wir bauen zum Beispiel aus abgebrochenen Ästen Überlebenshütten, legen Laub als Dach drauf und als Boden hinein, damit es von unten warm ist. Ich erzähle den Kindern, wie sie im Wald überleben können, was sie alles essen dürfen. Zum Beispiel auch die jungen Triebe der Fichten.“

Aus Ästen lernen die Mädchen und Jungen Musikinstrumente zu bauen, etwa ein Baumxylophon oder Ratschen. Sie haben Spaß, auf umgestürzten Bäumen zu balancieren oder eine Wippe zu bauen.

Bei Waldgängen gibt’s viel zu entdecken

Auf ihren Streifgängen durch den Wald machen sie so manche Entdeckung. Da liegen Tannenzapfen zahlreich auf der Erde und haben keinen Samen mehr. „Es gibt solch eine Stelle im Wald am See. Das ist eine Spechtschmiede“, sagt Martina Weiß und erläutert: „Der Specht holt sich die Zapfen, klemmt sie in eine Baumspalte und hämmert auf sie ein, um an die Samen zu kommen.“ Auch Ameisenhaufen mit großen Löchern erregen die Aufmerksamkeit der Waldkinder. Ihre Leiterin kennt die Antwort: „Spechte verursachen die Löcher, wenn sie sich die Ameisenlarven holen.“ Warum manche Ameisenhaufen plattgewalzt sind, kann Martin Weiß ebenfalls erklären. „Wildschweine wälzen sich im Sommer darin, damit die Ameisensäure ihre Parasiten vertreibt.“

Junge Bäume, die von einer Schlingpflanze drohen erwürgt zu werden, befreien die Waldkinder. Quelle: Martina Weiß

Aber auch über den Schaden, den der Borkenkäfer in den Bäumen anrichtet, erfahren die Kinder. Und dass totes Holz voller Leben ist. Sie halten nach sogenannten Stenzen Ausschau. Dabei windet sich eine Schlingpflanze, das Geißblatt, um einen jungen Baum und würgt ihn ab. „Gemeinsam befreien wir den Baum davon, damit er weiterwachsen kann“, sagt Martina Weiß.

Barfuß durch den Wald

In der warmen Jahreszeit gehen die Kinder auch mal barfuß im Wald. Mit verbundenen Augen fühlen und riechen sie an Bäumen. Mit offenen Augen sollen sie ihn dann wiederfinden. „Nach jedem Walderlebnis sind die Kinder glücklich und zufrieden“, hat Martina Weiß festgestellt. „Der Wald tut uns gut und lässt uns zur Ruhe kommen. Insofern mache ich mir mit dem Angebot der Waldkindergruppe auch selbst ein Geschenk, weil ich gerne im Wald bin.“ Sie trifft sich wieder am 13. März von 15 bis 18 Uhr. Die nächsten Termine sind am 17. April und 8. Mai.

Die Wildnispädagogin möchte aber nicht nur Kinder für die Welt im Wald sensibilisieren. Auch Erwachsenen bietet sie „ Waldfühlungen“ an. Nach Anmeldung jeden Montag ab 10 Uhr im Farpener Wald und ab März jeden zweiten Mittwoch in Stellshagen. Mehr Infos dazu unter 038 427 / 49 94 oder www.m-art-filz.de

Von Haike Werfel