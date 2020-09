Wismar

Die Hansestadt Wismar und der Kreisjugendring Nordwestmecklenburg laden alle Kinder und deren Begleiter zum Weltspieltag am Sonntag, 20. September, auf das Freigelände der Alten Reithalle in Wismar ein. Dort wird eine Bühne aufgebaut. Auf der gibt es mehrere moderierte Vorstellungen. Unter anderem treten hier Tanzgruppen und Musiker auf.

Partymacher kommt vorbei

Mit dabei ist Nilsen. Hinter dem Pseudonym steckt der Münsterländer Nils Mechlinski. Schon im Alter von 14 Jahren hat der Musiker mit zwei Freunden ein DJ-Team gegründet, das sich schon bald auf Partys und später sogar deutschlandweiten Disco-Auftritten einen hervorragenden Ruf erspielt hat. Nach der Schule ist er mit 17 für ein Jahr zur Sinnfindung ins Jugendkloster gegangen. Ab 2015 hat er dann unter dem Künstlernamen Lockvogel mit gefeierten Partyhymnen wie „Ne Sekunde Sommer“ oder „Geile Zeit“ auf sich aufmerksam gemacht.

Nilsen möchte gerade dem jungen Publikum die Musik mit speziellen DJ-Kursen für Kinder während seiner energiegeladenen Club-Gigs näherbringen und beweisen, dass sich elektronische Musik und jugendfreundliche Texte nicht widersprechen, sondern auf harmonische Art ergänzen.

Gefeiert wird zweimal

Ebenfalls in Wismar dabei sind die DJs von Waterkant Beatz. Außerdem werden die Gewinner vom Kinderschwedenquiz der Stadtbibliothek Wismar ausgelost.

Da die Teilnehmerzahl wegen der Corona-Regeln auf 500 Personen begrenzt ist, wird zweimal gefeiert – von 11 bis 13.45 Uhr und 14.15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um dabei sein zu können, müssen sich die Kinder und ihre Begleiter vorher online anmelden. Hier sind kostenfreie Eintrittskarten erhältlich. Ein Erwerben vor Ort ist nicht möglich.

Wer bei der Registrierung Hilfe benötigt, bekommt sie hier: in der Kiste (Kapitänspromenade 27), im Bürgerhaus Dargetzow (Am Schnakenberg 2), im Kinder-Jugend-Freizeitzentrum ( Friedrich-Techen-Straße 20) und in der Stadtbibliothek (Ulmenstraße 15).

