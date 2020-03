Kinder haben es ausprobiert: So fährt es sich auf dem neuen Radweg

Beckerwitz

Er ist fertig und radelt sich gut – der neue Radweg von der Landesstraße 01 in Gramkow bis nach Beckerwitz. Bürgermeister Jan van Leeuwen ( CDU) hat ihn eingefahren – zusammen mit Einwohnern der Gemeinde. Vor allem die Kinder und Jugendlichen sollen vom Radwege-Ausbau in der Gemeinde Hohenkirchen profitieren. „Sie sollen sicher von Ort zu Ort gelangen“, sagt der Bürgermeister.

Er hat sich deshalb sehr gefreut, dass viele Jugendliche die Strecke mit ihm abgefahren sind. Ihr Fazit: Das ist ein guter Weg – mit Anhöhen und Abfahrten, auf denen man etwas stärker in die Pedale treten muss oder richtig Tempo aufnehmen kann. Auch Tom (14) aus Beckerwitz ist begeistert. „Ich bin oft mit dem Fahrrad unterwegs“, erzählt der Schüler. Durch seinen Heimatort würden auf dem Weg zur Ostsee und zurück viele Autos unterwegs sein. „Jetzt kommen die uns nicht mehr so nahe“, freut er sich.

Ausbau geht noch weiter

Die Oberfläche besteht größtenteils aus Asphalt, in der Ortschaft Beckerwitz aus Pflastersteinen. „Wenn mal etwas an der Leitung erneuert werden muss, können die Steine gut aufgenommen und dann wieder glatt verlegt werden“, erklärt Jan van Leeuwen. Bei Asphalt hätte man nach Reparaturen immer Huckel.

Gerd Stenker aus Hohenkirchen steigt ebenfalls gerne aufs Rad und hat manchmal auch sein Enkelkind dabei. „Bei viel Verkehr wäre das lebensgefährlich“, sagt er. Der Ausbau des Wegenetzes sei deshalb eine richtige Investition. Und auch für die Hohenkirchener gibt es eine gute Nachricht: Der Ausbau wird fortgesetzt.

Noch endet der neue Radweg in Gramkow an der Kreuzung nach Boltenhagen und Wismar. Fährt man von Beckerwitz geradeaus weiter geht es nach Hohenkirchen. Dort entsteht ab Anfang April ebenfalls ein neuer Radweg – allerdings auf der linke Seite von Beckerwitz kommend. Weitere 280 Meter werden von Gramkow nach Hohenkirchen in Angriff genommen – entlang der Landesstraße 02. Geplanter Fertigstellungstermin ist der 30. Juli.

Seite wechseln in Beckerwitz

Ist das Teilstück fertig können Radler von Hohenkirchen bis zur Ostsee nach Hohen Wieschendorf durchradeln. Rund drei Kilometer ist die Strecke lang. Wenn sie in Beckerwitz in Richtung Küste unterwegs sind, müssen sie noch einmal die Straße wechseln – auf den Weg, den es schon gab.

Vor allem in den Sommermonaten nutzen bereits jetzt viele Strandbesucher die Strecke mit den Auto. Der Verkehr dürfte sich in den kommenden Jahren weiter erhöhen. Grund: In Hohen Wieschendorf entsteht ein neues Urlaubsresort namens „Bades Huk“ mit 77 Appartements. Im Frühjahr 2021 geht es in Betrieb. Außerdem sollen dort dann auch Wassersportkurse und Wanderungen angeboten sowie der Gastronomiebereich in der Marina ausgebaut werden. Das heißt: Es wird einiges los sein auf der Straße und dem Radweg.

Auch Autofahrer profitieren

Letztere nutzen nach Auskunft des Bürgermeisters auch Einwohner und landwirtschaftliche Mitarbeiter. Und auch die Autofahrer profitieren: Sie müssen nicht mehr so lange hinter den Radler hinterherfahren, bis sie überholen können. Auch eine neue Bedarfsampel auf der Kreuzung Gramkow/L 01 soll ihnen zugute kommen.

„Die Kreuzung ist ein Unfallschwerpunkt, der dann verschwindet“, hofft van Leeuwen. „ Fahrzeuge haben es bislang schwer, die Landesstraße zu queren beziehungsweise auf sie abzubiegen. Die Ampel wird die unübersichtliche Verkehrssituation beruhigen.“ Im Sommer hätten sich abends nach einem Strandtag die Fahrzeuge gestaut, weil sie wegen des starken Verkehrs auf der L 01 nicht schnell auf die Hauptverkehrsstraße einbiegen konnten. Laut Straßenbauamt Schwerin soll die Bedarfsampel ebenfalls bis zum 30. Juli aufgebaut sein.

Fördermittel für den Radweg

Die Gemeinde Hohenkirchen hat 810 000 Euro Fördermittel für den Bau des Radwegs erhalten. Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) hatte den Förderbescheid im März 2019 zum ersten Spatenstich mitgebracht und Bürgermeister Jan van Leeuwen überreicht. Zusätzlich zu den Fördermitteln, die aus dem „Europäischen Fonds für regionale Entwicklung“ kommen, gab es für die Gemeinde eine Kofinanzierungshilfe von 129 343,56 Euro.

Insgesamt kostet der Bau des 1590 Meter langen Radwegs von der L 01 bis nach Beckerwitz 1,2 Millionen Euro. Die Gemeinde Hohenkirchen muss 260 656,44 Euro als Eigenanteil selber aufbringen. Der Zweckverband Wismar hat die Bauarbeiten genutzt, um neue Trinkwasserleitungen zu verlegen. Außerdem sind in den Ortsdurchfahrten Gramkow und Beckerwitz energiesparende Laternen aufgestellt worden.

Erster Abschnitt 2005 Die Gemeinde Hohenkirchen hat seit mehr als 15 Jahren den straßenbegleitenden Radweg, entlang der Kreisstraße 44 von der Kreuzung Landesstraße 01 bei Gramkow und Hohen Wieschendorf, mit direkter Anbindung an die Ostsee geplant. Der erste Abschnitt wurde 2005 zwischen Hohen Wieschendorf und Beckerwitz gebaut. 2012 erfolgte der Auftrag zur Planung zwischen Beckerwitz und der Gramkower Kreuzung.

Von Kerstin Schröder