Gägelow

Tatütata, die Weihnachtstütchen sind da: Die Feuerwehr fährt in Gägelow 200 süße Überraschungspäkchen umher. Die sind gefüllt mit Schokolade und Bildern, die die Kinder von Tagesmutti Monika Riebe gemalt haben. An drei Stationen in der Gemeinde stoppt der ungewöhnliche Lieferdienst: in Gressow, Proseken und Gägelow.

Kinder warten schon

Auf dem Parkplatz vor der Kirche in Proseken warten einige Kinder, darunter Lennart (7), Luna (6), Rachel (7) und Mayleen (3). Es ist halb fünf und schon dunkel. Deshalb wird kurz das Blaulicht angeschaltet. Mit dabei ist auch Simone Oldenburg, Vorsitzende des Sozialausschusses. Der hat die Aktion organisiert. Und die kommt bei den Eltern sehr gut an: „Die Kinder müssen in diesem Jahr auf einiges verzichten“, bedauert die Mama von Luna. Ihre Tochter geht gerne auf Märkte.

„Am liebsten mag ich das Entenangeln“, erzählt die Sechsjährige. Auch den Weihnachtsmarkt hätte sie gerne besucht. Doch der fällt wegen der Corona-Pandemie aus. „In der Zeit, wo alles zu hat, freuen wir uns über jede Abwechslung“, betont ihre Mutter. Neugierig schauen sie in die roten Tüten hinein und sind begeistert.

Persönliche Grußkarten

In jeder steckt auch eine persönliche Grußkarte – unterschrieben von allen Mitgliedern des Sozialausschusses. „Eine Stunde haben wir dafür gebraucht“, berichtet Simone Oldenburg. Die Tüten-Idee sei entwickelt worden, nachdem feststand, dass die beliebten Kinder- und Senioren-Weihnachstfeiern in der Gemeinde abgesagt werden müssen. „Wir haben nach einer Alternative gesucht, weil wir unseren jüngsten und älteren Einwohnern zeigen wollten, dass wir trotzdem an sie denken“, ergänzt die stellvertretende Bürgermeisterin.

Glühwein am Brunnen

An der letzten Station, am Brunnen auf dem Marktplatz in Gägelow, holt die Feuerwehr neben den Tütchen noch einen Glühwein-Behälter hervor. Der ist für die Eltern, während die Kleinen ihre kleinen Geschenke in Empfang nehmen.

Lisa-Christin Hünemörder hat erst am Tag selbst von der Aktion gehört und dann ihren Freunden Bescheid gegeben. Gemeinsam sind sie mit ihren Kindern gekommen, um „das Beste aus der Weihnachtszeit“ im Corona-Jahr zu machen. „Man kommt mal raus, das ist schön“, freut sich die Gägelowerin.

Freuen sich über die Tütchen: Juna und Mia aus Gägelow. Quelle: Kerstin Schröder

Die Tüten, die übrig geblieben sind, bekommen die Mädchen und Jungen der Freiwilligen Feuerwehr. Die fährt öfter Überraschungspakete der Gemeinde aus – zum Beispiel zu Ostern oder am Nikolaustag. Auch der Jugendklub hat sich an der Aktion beteiligt und beim Einpacken geholfen.

Von Kerstin Schröder